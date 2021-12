Oggi l’accensione dell’albero di Natale in Duomo: orari e programma della cerimonia Tutto pronto per l’accensione del simbolo del Natale per eccellenza: l’albero in piazza del Duomo a Milano. Alla cerimonia ufficiale, prevista per le ore 17, sarà presente anche il sindaco Giuseppe Sala.

A cura di Simona Buscaglia

L’allestimento dell’albero in piazza Duomo

È tutto pronto per l'accensione dell'albero di Natale in piazza Duomo a Milano. Il simbolo delle festività natalizie più atteso per i milanesi si accenderà oggi alle 17, con la cerimonia ufficiale dove sarà presente anche il sindaco della città Giuseppe Sala. Tutti coloro che sono passati in centro in questi giorni, avranno potuto già avere qualche piccola anticipazione durante l'allestimento. Sarà un abete di circa 24 venti metri, si chiamerà Imagine, GVA Redilco & Sigest è lo sponsor di quest'anno. L'albero sarà illuminato con circa 80mila luci led a basso consumo e addobbato con 800 palle di Natale. I colori degli addobbi scelti sono il rosso e l'argento. A ultimare le decorazioni anche 60 fiocchi.

Albero di Natale in Duomo, il programma e l'orario dell'accensione

La cerimonia di accensione dell'albero, con i saluti e gli auguri istituzionali, è prevista per le ore 17 di oggi. All'evento è stata annunciata anche la presenza del sindaco di Milano, Beppe Sala

Un albero di Natale green e sostenibile

Si tratta di un albero anche a chilometro quasi zero: è lombardo, arriva da Cittiglio in provincia di Varese. Con il suo taglio, per compensare, verranno piantumate dieci nuove piante. Finito il Natale, il legno dell’abete sarà riutilizzato a beneficio di tutta i cittadini, proprio in funzione della sostenibilità ambientale.

L'albero di Natale in piazza del Duomo e gli altri abeti a Milano

L'albero di Natale in piazza del Duomo non è l'unico nel capoluogo lombardo. A Milano infatti ce ne sarà uno anche in piazza della Scala, uno in piazza San Carlo, uno in piazza Cordusio, uno in piazza San Fedele, uno in piazza Tre Torri, poi in piazza XXIV Maggio l'albero. Oggi si può già ammirare anche quello in galleria Vittorio Emanuele, pieno di luci e cristalli, per un gioco di luci davvero suggestivo. In totale quindi a Milano di ufficiali ce ne sono almeno otto, sparsi su tutto il territorio cittadino, che renderanno ancora più magiche le passeggiate per le vie dello shopping.