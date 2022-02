San Valentino 2022, i migliori profumi da regalare al tuo lui o alla tua lei Se a San Valentino avete intenzione di stupire il vostro partner con un regalo romantico e originale, potreste optare per l’acquisto di un profumo, il dono perfetto per lei e per lui, in grado di dimostrare tutto il proprio amore.

Regalare un profumo a San Valentino significa scegliere un articolo originale e unico, in grado di riflettere il carattere della propria metà. Fruttata, floreale, ambrata o fougére, la fragranza, sia essa eau de perfum o eau de toilette, maschile o femminile, costituisce un dono di sicuro effetto, perfetto per celebrare al meglio la festa degli innamorati.

Per aiutarvi, dunque, nella scelta del profumo più romantico per vostro partner, vi proponiamo le 24 migliori fragranze da regalare al vostro lui o alla vostra lei per il 14 febbraio, selezionati in base alla composizione olfattiva e alla marca – Armani, Chanel, Dior, Gucci e tante altre.

Qualora, infine, abbiate bisogno di ulteriori idee relative a questo tipo di prodotto, potete sempre consultare la guida ai profumi più sensuali per lei e quella dedicata alle fragranze maschili più note e avvolgenti.

San Valentino 2022, i migliori profumi da regalare a una donna

Una fragranza da donna floreale e fresca o, al contrario, più orientale e misteriosa, può diventare il regalo vincente per stupirla e renderla felice a San Valentino.

Vediamo di seguito quali sono i 12 profumi femminili più sensuali e persistenti, perfetti da indossare ogni giorno o, perché no?, durante una romantica cena a lume di candela.

1. My Way di Giorgio Armani

Il migliore profumo da regalare a una donna aperta e curiosa

Elegante, leggero e femminile il profumo My Way di Giorgio Armani è pensato per una donna che ama esplorare se stessa e il mondo. Racchiusa in una boccetta/talismano, con tappo e inserto in velluto blu, questa fragranza contiene note di fiori d'arancio, estratti per mezzo dell'enfleurage e immersi in essenza d'arancia amara, di tuberosa d'India e di vaniglia del Madagascar, per portare la tua lei verso mete esotiche.

Tipologia: Eau de parfum.

Composizione olfattiva: bergamotto della Calabria e fiori d'arancio d'Egitto (note di testa); tuberosa e gelsomino dell'India (note di cuore); legno di cedro della Virginia, vaniglia del Madagascar e muschio bianco (note di fondo).

Formato: 30 ml

2. Coco Mademoiselle di Chanel

Il miglior profumo da regalare a una donna delicata e audace

Un profumo orientale e fresco l'eau de parfum Coco Mademoiselle di Chanel, ideale da regalare a una lei delicata e passionale insieme. Le note vivaci e agrumate dell'arancio sono accompagnate dalla sensualità e dalla freschezza del gelsomino e della rosa, e arricchite dal sobrio sentore di patchouli e vetiver, per una fragranza leggera e inaspettata.

Tipologia: Eau de parfum.

Composizione olfattiva: arancia; rosa; gelsomino, patchouli, vetiver.

Formato: 50 ml

3. Killer Queen di Katy Perry

Il miglior profumo da regalare a una donna sicura di sé

Un profumo "florientale", ispirato alla personalità della nota cantante Katy Perry, l'eau de parfum Killer Queen emana una piacevole fragranza fruttata ed è ideale da regalare alle donne estroverse e sicure di sé. I frutti di bosco, la prugna e il bergamotto rendono la fragranza leggera e intensa, mentre il fiore Red Velvet, rosso e vellutato, dona una nota regale, esaltata dall'aroma leggero di gelsomino.

Tipologia: Eau de parfum.

Composizione olfattiva: frutti di bosco, prugna e bergamotto (note di testa); Red Velvet (nota di cuore); gelsomino, patchouli, cashmeran (note di fondo).

Formato: 100 ml

4. Black Opium Extreme di Yves Saint Laurent

Il migliore profumo da regalare a una donna elegante e glamour

Un packaging ricoperto di glitter e un inserto centrale nero racchiudono Black Opium Extreme di Yves Saint Laurent, il profumo ideale per una donna glamour ed elegante. Composto da seducenti note floreali, è caratterizzato da un'inaspettata fragranza di caffè nero, esaltata dal patchouli e accompagnata dal sentore femminile di fiori bianchi e vaniglia.

Tipologia: Eau de parfum.

Composizione olfattiva: caffè e cacao (note di testa); gelsomino Sambac e fiore d'arancio (note di cuore); vaniglia bourbon e patchouli 8note di fondo).

Formato: 90 ml

5. Chloe Eau de parfum

Il miglior profumo da regalare a una donna creativa e indipendente

Elegante, grazioso e femminile, l'eau de parfum di Chloe è perfetto da regalare a San Valentino a una donna creativa e indipendente. Il brand francese, infatti, esalta l'intramontabile fragranza cipriata della rosa, e aggiunge note vivaci di peonia e litchi, unite al tocco finale della fresca fresia primaverile, per ottenere un profumo sensuale e raffinato.

Tipologia: Eau de parfum.

Composizione olfattiva: mandarino, anguria e pepe rosa (note di testa); fresia, rosa (note di cuore); iris, sandalo, fava tonka (note di fondo).

Formato: 50 ml

6. J'Adore di Dior

Il miglior profumo da regalare a una donna seducente e audace

Riproduzione olfattiva di un bouquet ricco ed esotico, l'iconico J'Adore di Dior è perfetto da regalare a una lei sensuale e femminile. Il fresco profumo di bergamotto apre una fragranza tutta da esplorare, composta da dall'esotica essenza di ylang ylang, che scivola nella raffinatezza della rosa di Damasco, per approdare alle note floreali di due tipologie di gelsomino, il regale grandiflorum di grasse e il sambac d'India, detto "fiore degli Dei".

Tipologia: Eau de parfum.

Composizione olfattiva: fiore di champaca e viola (note di testa); rosa, orchidea e prugna di Damasco (note di cuore); legno di amaranto, muschio di mora e vaniglia (note di fondo).

Formato: 100 ml

7. Cheap and Chic di Moschino

Il migliore profumo da regalare a una donna casual e vivace

Frizzante e brioso, l'eau de toilette Cheap and Chic di Moschino è il regalo perfetto per una donna vivace ed energica. Caratterizzato dalla fragranza floreale di petitgrain, bergamotto e orchidea bianca, è arricchito con calde e avvolgenti note di legno di sandalo e vaniglia, ideale da spruzzare tutti i giorni, per affrontare la giornata con la giusta grinta.

Tipologia: Eau de toilette.

Composizione olfattiva: bergamotto, petitgrain, yuzu e legno di rosa brasiliano (note di testa); ciclamino, rosa, ninfea, peonia, violetta e gelsomino (note di cuore); muschio animale, vaniglia, fava tonka, orchidea, sandalo, vetiver, iris e ambra grigia (note di fondo).

Formato: 100 ml

8. Weekend di Burberry

Il miglior profumo da regalare a una donna radiosa e vivace

La boccetta dal design essenziale e britannico custodisce l'eau de parfum Weekend di Burberry, ideale da regalare a una donna sempre sorridente e solare. Il nome della fragranza si ispira al momento della settimana più rilassante e spensierato, mentre il dolce profumo è arricchito dalla radice di viola, dalla rosa canina e dal fiore di pesco, unito a quello di legno di sandalo e alle note leggere di muschio e cedro.

Tipologia: Eau de parfum.

Composizione olfattiva: reseda, mandarino, salvia (note di testa); nocepesca, giacinto, radice di violetta, bacca della rosa canina, fiore di pesco, iris (note di cuore); cedro, muschio, legno di sandalo (note di fondo).

Formato: 100 ml

9. Signorina Misteriosa di Salvatore Ferragamo

Il miglior profumo da regalare a una donna romantica e misteriosa

In grado di avvolgere in un profumato velo di mistero e orientaleggiante, Signorina Misteriosa di Salvatore Ferragamo è il profumo perfetto da regalare a donna romantica e affascinante. Le note iniziali di more dolci si accompagnano a quelle intense di neroli, a cui fanno seguito la delicata tuberosa e il fiore d'arancio, esaltati dal tocco finale di patchouli, mousse di latte e vaniglia leggera.

Tipologia: Eau de parfum.

Composizione olfattiva: neroli e more (note di testa); tuberosa e fiore d'arancio (note di cuore); patchouli, mousse di latte e vaniglia (note di fondo)

Formato: 100 ml

10. Obsession di Calvin Klein

Il migliore profumo da regalare a una donna passionale

Intenso, avvolgente e duratura, l'eau de parfum Obsession di Calvin Klein è perfetto da donare a San Valentino e adatto soprattutto a una donna passionale e travolgente. Grazie al connubio di note fiorite e spezie ambrate, questo profumo sprigiona una sensualità e una femminilità uniche, esprimendo a pieno i valori fondanti del marchio Calvin Klein: passione, naturalezza, giovinezza, provocazione.

Tipologia: Eau de parfum.

Composizione olfattiva: mandarino, bergamotto, vaniglia, tocchi di verde fresco (note di testa); gelsomino, fiori di arancio, legno di sandalo, vetiver, coriandolo, basilico (note di cuore); ambra, incenso, muschio di quercia (note di fondo).

Formato: 100 ml

11. Bloom di Gucci

Il migliore profumo da regalare a una donna vitale e femminile

Riproduzione olfattiva di un giardino in fiore, l'eau de parfum Bloom di Gucci è la fragranza perfetta per la donna che sboccia ogni giorno, in grado di sprizzare vitalità e femminilità. Frutto della creatività di Alessandro Michele, direttore creativo della maison dal 2015, combina le piacevoli note di lonicera, tuberosa e gelsomino arabo alle radici di iris, sensuali e avvolgenti.

Tipologia: Eau de parfum.

Composizione olfattiva: gelsomino (nota di testa); tuberosa (nota di cuore); caprifoglio cinese (nota di fondo).

Formato: 100 ml

12. Powdered Veil di Miller Harris

Il migliore profumo da regalare a una donna semplice e naturale

Muschiato e con un leggero sentore resinoso, l'eau de parfum Powdered Veil di Miller Harris è ideale da regalare a una lei che non ama i profumi troppo intensi e persistenti. Il sentore sfumato di ambra si unisce, in questa fragranza, al brio del pepe rosa e alla delicatezza impercettibile del geranio, mentre un tripudio di essenze floreali di orchidee e fiori bianchi è smorzato dalla presenza seduttrice dell'edione. Ultima, ma non ultima, caratteristica: è adatto anche a chi segue uno stile di vita vegano.

Tipologia: Eau de parfum.

Composizione olfattiva: pepe rosa, rabarbaro, geranio (note di testa); fiori, hedione, orchidea (note di cuore); legno di sandalo della Nuova Caledonia, patchouli, ambra, labdano, vaniglia bourbon, muschio, cashmeran (note di fondo).

Formato: 50 ml

I profumi da regalare a un uomo a San Valentino per stupirlo

Legnoso, speziato o muschiato, il profumo da uomo regala note intense e avvolgenti, in grado di ammaliare e trasmettere sicurezza.

Di seguito troverete le 12 migliori fragranze maschili da regalare a San Valentino, per sorprendere il vostro lui con un dono unico e originale.

13. Bottled Night di Hugo Boss

Il miglior profumo da regalare a un uomo misterioso

Intenso e speziato, adatto soprattutto alla sera, l'eau de toilette Bottled Night di Hugo Boss è ideale da regalare a un uomo che ama sedurre con il proprio charme. Il design della boccetta, nera e blu notte, rispecchia il contenuto olfattivo della fragranza, costituita dalle note floreali di lavanda, betulla e viola scura, unite alla profondità e virilità della combinazione tra legno sudamericano Louro Amarelo e muschio.

Tipologia: Eau de toilette.

Composizione olfattiva: lavanda e betulla (note di testa); violetta (note di cuore); note legnose e muschio (note di fondo).

Formato: 100 ml

14. Legend di Montblanc

Il miglior profumo maschile da indossare per tutte le occasioni

Ideale sia di giorno che di sera, in un contesto lavorativo o informale, il Legend di Montblanc è il miglior profumo maschile pass-par-tout, perfetto da regalare a San Valentino. È caratterizzato da un mix di note olfattive – aromatiche, legnose e fougère – e arricchito da un sentore intenso a e avvolgente di cuoio, per gli uomini che non temono di mostrare la propria essenza.

Tipologia: Eau de parfum.

Composizione olfattiva: violetta (nota di testa); note legnose (note di cuore); cuoio (nota di fondo).

Formato: 100 ml

15. Roma di Laura Biagiotti

Il miglior profumo da regalare a un uomo romantico e moderno

Una fragranza legnosa e senza tempo, Roma di Laura Biagiotti è il profumo ideale per l'uomo raffinato, romantico e moderno al tempo stesso. La boccetta iconica, in vetro opaco con un design a colonne classiche, simbolo di stabilità e sicurezza, contiene il profumo fruttato e aromatico del pompelmo rosa, del mandarino, del basilico e del lauro, unito a quello floreale del geranio ed esaltato dalle note maschili del sandalo e del muschio.

Tipologia: Eau de toilette.

Composizione olfattiva: pompelmo rosa, mandarino, basilico e lauro (note di testa); geranio (note di cuore); cedro, sandalo, massoia, ambra, vaniglia e muschio (note di fondo).

Formato: 125 ml

16. Uomo di Trussardi

Il miglior profumo da regalare a un uomo carismatico

Ideale da indossare in ogni circostanza, Uomo di Trussardi rappresenta la quintessenza dell'italianità ed è perfetto per l'uomo carismatico e sicuro di sé. Emana in apertura profonde note di salvia e bergamotto, speziate e aromatiche, accompagnate da un cuore floreale e intenso di violetta e da una scia finale di patchouli esotico e muschio leggero.

Tipologia: Eau de toilette.

Composizione olfattiva: bergamotto, galbano, noce moscata (note di testa); erba moscatella, violetta (note di cuore); cuoio, patchouli, muschio (note di fondo).

Formato: 100 ml

17. Just di Roberto Cavalli

Il miglior profumo da regalare a un uomo pratico e spontaneo

Fresco e intrigante, Just di Roberto Cavalli è il profumo perfetto da regalare a un uomo spontaneo e pratico, padrone del proprio tempo. È progettato per sprigionare una fragranza intensa e gradevole, frutto della bilanciata combinazione tra pepe selvatico, legno di vetiver, maschile ed erboso, e il tocco, leggero e persistente, del cuoio.

Tipologia: Eau de toilette.

Composizione olfattiva: pepe (nota di testa); vetiver (nota di cuore); cuoio (nota di fondo).

Formato: 90 ml

18. Drakkar Noir di Guy Laroche

Il migliore profumo da regalare a un uomo forte ed energico

Iconico e senza tempo, Drakkar Noir di Guy Laroche è il profumo maschile perfetto per donare forza, energia e vitalità. La boccetta opaca racchiude una fragranza multisensoriale, caratterizzata da tre diverse note olfattive: quella floreale della lavanda e verbena, quella aromatica del basilico, del rosmarino e della menta e, infine, quella erbacea e fresca dell'abete, del pino e del muschio.

Tipologia: Eau de toilette.

Composizione olfattiva: menta, bergamotto, artemisia, lavanda, basilico, limone, rosmarino, verbena odorosa (note di testa); ginepro, artemisia, cannella, garofano, gelsomino, coriandolo (note di cuore); cuoio, vetiver, resina, patchouli, abete, pino, cedro, ambra, muschio, legno di sandalo (note di fondo).

Formato: 100 ml

19. L'Homme di Gianni Versace

Il migliore profumo da regalare a un uomo che ama superare i propri limiti

Un grande classico già dal 1986, L'Homme di Gianni Versace è il profumo perfetto da regalare a un uomo che affronta le sfide con entusiasmo e tenacia. In questa fragranza, la nota aspra iniziale del pimento è smorzata dai toni leggeri del basilico fresco e degli agrumi, intensificati ed esaltati dal sandalo legnoso, dal patchouli e dalla liquirizia, combinati a loro volta con le essenze floreali di rosa, gelsomino e garofano. Un sentore più virile e sensuale chiude la profumazione, di labdano amaro, fava di tonka e cuoio.

Tipologia: Eau de toilette.

Composizione olfattiva: bergamotto, pimento, basilico, agrumi (note di testa); rosa, cannella, patchouli, garofano, cedro, gelsomino, legno di sandalo (note di cuore); cuoio, ambra, vaniglia, labdano, muschio, fave di tonka (note di fondo).

Formato: 100 ml

20. Le Male di Jean Paul Gaultier

Il miglior profumo da regalare a un uomo affascinante e seducente

Adatto soprattutto alla sera e ai mesi freddi, Le Male di Jean Paul Gaultier è il miglior profumo da regalare al proprio lui per esaltarne la sensualità. Prodotto nel 1995 e racchiuso nell'iconica boccetta a forma di busto maschile, è una fragranza ricca di contrasti equilibrati: il bergamotto e il cardamomo si accordano alle note intense di lavanda e menta, esaltate da un cuore speziato di cannella, cumino e fiore d’arancio, il tutto su una base di fava tonka, legno di sandalo, ambra, cedro e un pizzico di vaniglia.

Tipologia: Eau de toilette.

Composizione olfattiva: menta, cardamomo, bergamotto, artemisia, lavanda (note di testa); fiore d'arancio, cannella, cumino (note di cuore); cedro, ambra, vaniglia, fave di tonka, legno di sandalo (note di fondo).

Formato: 125 ml

21. Bold Instinct di David Beckham

Il miglior profumo da regalare all'uomo che ama farsi notare

Un profumo unico, ispirato alla personalità del noto sportivo, vera e propria icona di stile, Bold Instinct di David Beckham è la migliore fragranza maschile da regalare a chi non ama passare inosservato. Ideale per un moderno gentleman, possiede un sentore speziato e legnoso e una piramide olfattiva ricca e ben bilanciata, composta da ananas, foglie d'alloro, cardamomo, cannella, noce moscata e note finali di patchouli, ambra grigia e muschio.

Tipologia: Eau de toilette.

Composizione olfattiva: foglia d'alloro, torba, ananas (note di testa); cardamomo, cannella, noce moscata (note di cuore); patchouli, ambra grigia, muschio (note di fondo).

Formato: 50 ml

22. Terre d'Hermes di Hermes

Il miglior profumo da regalare a un uomo forte ed energico

In grado di avvolgere con la sua essenza, Terre d'Hermes di Hermes è il profumo ideale da regalare a un uomo forte, in grado di affrontare con entusiasmo ed energia le sfide di ogni giorno. Caratterizzato da una fragranza legnosa e speziata insieme, emana note iniziali aspre, di pompelmo e arancia, a cui seguono un cuore di selce e un tocco finale terroso, di benzoina e muschio di quercia.

Tipologia: Eau de toilette.

Composizione olfattiva: pompelmo, arancia (note di testa); selce (note di cuore); benzoina, muschio di quercia, note legnose (note di fondo).

Formato: 50 ml

23. 1 Million di Paco Rabanne

Il miglior profumo da regalare a un uomo ambizioso

Classico, elegante e iconico, 1 Million di Paco Rabanne è il profumo perfetto da regalare a San Valentino a un uomo ambizioso, nel lavoro così come nella vita. Le note iniziali, fresche e leggere, di mandarino e menta, sono accompagnate dalla dolcezza dell'inebriante combinazione di rosa e cannella, arricchita dal tocco virile dell'ambra e del cuoio.

Tipologia: Eau de toilette.

Composizione olfattiva: menta e mandarino (note di testa); rosa e cannella (note di cuore); cuoio e ambra (note di fondo).

Formato: 50 ml

24. Black di Ferrari Scuderia

Il miglior profumo da regalare a un uomo sportivo

Audace e opulento, Black di Ferrari Scuderia è il profumo perfetto da regalare all'uomo sportivo, che ama la competizione, la velocità e l'adrenalina. Ricco di essenze contrastanti e ben bilanciate, emana note iniziali fruttate, di prugna, bergamotto, mela e lime, esaltate da fragranze speziate come la cannella e il cardamomo, il tutto avvolto da un tocco finale di cedro e amyris.

Tipologia: Eau de toilette.

Composizione olfattiva: prugna, bergamotto, mela, lime (note di testa); cardamomo, rosa, cannella, spezie, gelsomino (note di cuore); cedro, amyris (note di fondo).

Formato: 125 ml

