Migliori profumi da uomo: i 17 più richiesti e le fragranze preferite dalle donne I migliori profumi da uomo sono anche quelli più amati da sempre, i più richiesti e quelli più apprezzati dalle donne. Aromatico o speziato, legnoso o muschiato: le fragranze maschili oggi in commercio sono tantissime e tutte sempre più particolari. Questo perché gli uomini, così come le donne, sono sempre più attenti ed esigenti nella scelta del profumo da indossare. Ma quali sono i migliori profumi da uomo? Scopriamolo insieme.

Un profumo riesce a raccontare molto della personalità di chi lo indossa e, oramai, coccolarsi spruzzandosi la propria fragranza preferita non è più una prerogativa solo femminile. Gli uomini, così come le donne, sono sempre più attenti alle ultime tendenze in fatto di profumi e spesso sono alla ricerca di quelle note olfattive capaci di esaltare la loro personalità ma anche di renderli seduttivi e affascinanti.

C'è chi punta a prodotti di nicchia dalle note aromatiche, chi cerca la seduzione dei profumi dalle note orientaleggianti e seducenti, chi invece ama l'energia delle note agrumate e chi la freschezza di quelle marine: la grande varietà di profumi esistenti in mercato riescono ad adattarsi a qualsiasi personalità e a rispondere a qualsiasi intenzione emozionale che l'uomo vuole esprimere, basterà dare uno sguardo alla sezione dedicata alle fragranze maschili su Amazon per rendersene conto.

Abbiamo già visto i migliori profumi per donna, da quelli che hanno fatto la storia delle fragranze femminili a quelli più attuali. In questa guida ci siamo immersi nel mondo degli ‘eau pour homme' per selezionare anche i migliori profumi da uomo tra i più amati dalle donne, i più richiesti e venduti e i più seducenti. Ecco le fragranze più richieste, di nicchia o economiche, più o meno costose: vediamo la classifica aggiornata al 2022 dei migliori profumi da uomo di sempre.

Migliori profumi da uomo del 2022: i più venduti e i più apprezzati anche dalle donne

In questa classifica abbiamo elencato i 17 migliori profumi da uomo di quest'anno, tenendo conto di quelli più amati non solo dagli uomini ma anche dalle donne. Ci siamo lasciati guidare nella selezione anche delle recensioni degli utenti. Analizzeremo nel dettaglio tutte le fragranze più amate e apprezzate, tenendo conto dei profumi da uomo classici, tradizionali e più amati di sempre, ma anche delle ultime uscite.

1. Creed – Aventus

La scelta perfetta per chi cerca un profumo da uomo di nicchia

Iniziamo con un profumo da uomo di nicchia, nato dalla sapienza del Maestro Olivier Creed in collaborazione con il figlio Erwin, perfetto per chi cerca una fragranza decisa, piena di carattere e virile: Creed Aventus è un profumo che stupisce, con una fragranza fruttata che si trasforma man mano fino a diventare audace e seducente, ideale per un uomo che non teme nessuna sfida. Un perfetto mix capace di descrivere l'uomo contemporaneo che ama osare, una fragranza ricca e persistente che lo accompagna nelle sfide quotidiane e aiuta ad esprimere il suo carattere determinato e coraggioso. Non a caso il personaggio storico che ha ispirato questo profumo è Napoleone Bonaparte, emblema del condottiero fiero e vincente. Il perfetto equilibrio della fragranza di Creed Aventus è dato dal bouquet seducente e molto deciso, caratterizzato, in un primo momento dalla predominanza dell'ananas (aroma utilizzato non a caso: il dolce preferito di Napoleone era proprio il Royal Pineapple), per poi lasciare spazio alla dolcezza del gelsomino, della betulla, del patchouli e della rosa. Toccherà poi alla vaniglia, all'ambra e al muschio dare a questo profumo il carattere forte e deciso che lo contraddistingue.

Fragranza: Chypre-Fruttato

Piramide olfattiva

Note di testa: bergamotto, ananas, mela, ribes nero

Note di cuore: gelsomino, betulla, patchouli, rosa

Note di fondo: vaniglia, ambra, muschio

A chi lo consigliamo

All'uomo che affronta le sfide quotidiane senza timore, che ama osare e che, con coraggio, conduce le redini della propria vita.

2. Bleu De Chanel – Chanel

Il profumo da uomo più venduto

Passiamo adesso ad uno dei profumi da uomo più venduti: Bleu de Chanel, un profumo legnoso, una fragranza perfetta per l'uomo anticonformista che vuole sedurre ed esprimere la propria virilità in ogni circostanza, sia di giorno che di notte. Questo profumo, tra i più apprezzati anche dalle donne, è contenuto in un'elegante boccetta blu che ne rappresenta perfettamente lo spirito: eleganza, mistero e raffinatezza. Caratterizzato da una fragranza che risulta nel complesso boschiva, legnosa e dalle note ambrate e muschiate, Bleu de Chanel è un profumo indicato non solo a chi vuole vivere la vita senza seguire schemi prestabiliti ma anche a chi vuole mettere in risalto il suo animo seducente e non passare inosservato. La fragranza è persistente e, di conseguenza, accompagna l'uomo che la indossa per tutto il giorno.

Fragranza: boschiva e legnosa

Piramide olfattiva

Nota di testa: labdano, noce moscata, zenzero, sandalo, patchouli

Nota di cuore: vetiver, note legnose, menta, gelsomino, limone

Nota di fondo: pompelmo, incenso, cedro, pepe rosa, ambra

A chi lo consigliamo

All'uomo indipendente e trasgressivo, a chi vuole mettere in risalto il proprio spirito anticonformista nel quotidiano.

3. Le Male – Jean Paul Gaultier

Il profumo maschile più amato dalle donne

Uno dei migliori profumi da uomo secondo le donne è Le Male di Jean Paul Gaultier, una fragranza sensuale e seducente alla quale le donne non sanno resistere. La caratteristica di questo profumo, contenuto nell'iconica boccetta diventata un vero e proprio oggetto identificativo del brand, è la capacità di trasmettere la personalità di un uomo giocoso me sicuro di sé, amante della seduzione. Questa fragranza è ormai un vero e proprio cult e che non ha perso nel corso degli anni il suo appeal: creato da Francis Kurkdjian e lanciato sul mercato nel 1995, Le Male continua ad esercitare il suo fascino grazie alla fragranza speziata e aromatica, sintesi del mix tra la dolcezza della lavanda, della cannella e dei fiori d'arancio e la decisione del sandalo, della fava tonka e dell'ambra.

Fragranza: speziata e aromatica

Piramide olfattiva

Nota di testa: artemisia, lavanda, menta, bergamotto e cardamomo

Nota di cuore: carvi, fiore d'arancio e cannella

Nota di fondo: sandalo, fava tonka, ambra, vaniglia e cedro

A chi lo consigliamo

All'uomo dalla personalità giocosa che ama sedurre ed essere sedotto.

4. Boss Bottled – Hugo Boss

La fragranza uomo senza tempo

Quasi tutte le fragranze prodotte da Hugo Boss sono diventate dei classici, capaci di resistere al passare del tempo e delle mode. Boss Bottled non fa eccezione. Una fragranza amatissima dal pubblico maschile e molto apprezzata anche dalle donna, dalla profumazione decisa, energica e vivace. Boss Bottled è l'essenza ideale per un uomo raffinato ed ambizioso, sicuro di sé, dal carattere romantico che, all'occorrenza, sa essere seduttivo e protettivo. Le note di testa sono fresche e fruttata con sentori che ricordano odori tipicamente mediterranei: mela, limone, bergamotto e geranio. Le note di cuore esaltano un animo seduttivo e avvolgente grazie alle calde essenze di mogano e chiodi di garofano. Il fondo, persistente ed energico, lascia spazio ad una mascolinità pura fatta da sandalo e olivo con un pizzico di vaniglia che smorza i lati più duri di questa fragranza per esaltarne la forza. Un profumo classico, si, che però non ha avuto paura di osare accostamenti originali.

Fragranza: Legnosa Speziata

Piramide olfattiva

Note di testa: Prugna, Muschio di Quercia, Mela, Limone, Bergamotto, Geranio

Note di cuore: Mogano, Garofano, Cannella

Note di fondo: Sandalo, Olivo, Vaniglia, Vetiver, Cedro

A chi lo consigliamo

Agli uomini che amano una classicità non scontata, affascinante e seduttivo. Boss Bottled è una fragranza versatile, adatta a qualsiasi occasione e molto apprezzata dalle donne.

5. Boss The Scent – Hugo Boss

Il profumo a cui le donne non sanno resistere

Boss The Scent di Hugo Boss è tra i profumi maschili più seducenti e, non a caso, è ritenuto uno dei migliori profumi da uomo anche dalle donne. Questa fragranza maschile rivela un nuovo aspetto della produzione di Hugo Boss, più incentrata sull'uomo stesso. È il profumo dell'uomo in carriera, deciso e conquistatore. Le note suscitano una sensazione olfattiva unica, in grado di affascinare uomini e donne. La nota di punta è sicuramente il frutto di Manika, un ingrediente esclusivo, dal gusto particolarissimo, proveniente dall'Africa. Il sentore si avvicina lievemente al rum e sembrerebbe in grado di elicitare la memoria. La combinazione con la fragranza di cuoio genera un vortice intenso e originale. Non in ultimo, il colore ambrato della fragranza crea un packaging studiato nei minimi dettagli.

Fragranza: Speziata

Piramide olfattiva

Nota di testa: Zenzero

Nota di cuore: Frutto di Maninka

Nota di fondo: Armonia di cuoio

A chi lo consigliamo

Agli uomini dal carattere deciso, amanti della carriera, che non vogliono rinunciare a trasmettere sicurezza di sé.

6. Sauvage – Dior

Per le personalità più eccentriche

Originalità e nuove sfumature contraddistinguono Sauvage di casa Dior, uno dei profumi da uomo che più piace alle donne. Per creare Sauvage, il parfumeur della maison Dior, Demanchy, dice di essere partito dall’uomo, "un uomo dotato di una mascolinità decisa ed evidente, che trascende le mode e le epoche". Una fragranza irresistibile che mixa meravigliosamente e selvaggiamente note olfattive diverse calibrandole alla perfezione. Il risultato è un'essenza misteriosa per un uomo dal fascino virile, ribelle, un pò eccentrico ma assolutamente sensuale. L'eau si apre con le note del Bergamotto di Reggio Calabria sviluppato ad hoc da Demanchy insieme ai produttori locali per un'essenza fruttata leggermente pepata e agrumata. Le note di cuore esaltano tutto l'armonico contrasto di questo profumo con il geranio e la lavanda smorzate dalle due essenze di pepe – di Sichuan e Rosa – dal legnoso Vetriver e dall'orientaleggiante Patchouli. La scia, persistente e duratura, è ricca dell'ambroxan che si mescola con il cedro e il labdano.

Fragranza: Aromatica fougère

Piramide olfattiva

Note di testa: Pepe e Bergamotto di Calabria

Note di cuore: Geranio, Lavanda, Pepe di Sichuan, Elemi, Pepe Rosa, Vetiver e Patchouli

Note di fondo: Cedro, Labdano e Ambroxan

A chi lo consigliamo

Ad uomini dalla personalità forte, dallo stile eccentrico e che ama farsi notare.

7. Essential Eau de Toilette – Lacoste

La fragranza che diffonde energia

La Essential della Lacoste è una eau de toilette maschile, elegante, molto raffinata. È una fragranza fresca e tonificante, decisa ma senza essere invadente. In una parola è essenziale, appunto. Le note di mandarino e bergamotto agiscono come rasserenanti per la mente tesa, mentre il pepe rosa dona quel tocco energizzante per affrontare la giornata. La punta agrumata è molto gradita da chi desidera un profumo che rallegri. La base della piramide olfattiva, costituita dal legno di sandalo, lascia una scia aromatica, calda, accentuata dalle note balsamiche e lievemente terrose del patchouli. Il flacone ha un design particolare, tondeggiante da un lato e squadrato dall'altro, in vetro trasparente: ciò consente di ammirare il colore verde molto delicato del liquido, estremamente piacevole.

Fragranza: Aromatica

Piramide olfattiva

Note di testa: Mandarino, Bergamotto, Foglie di ribes nero

Note di cuore: Pepe Rosa

Note di fondo: Legno di Sandalo, Patchouli

A chi lo consigliamo

Ad uomini che cercano un profumo delicato e fresco, poco appariscente ma caratteristico.

8. 1 Million – Paco Rabanne

Il profumo da uomo più venduto al mondo

Tra i profumi maschili più amati e venduti in assoluto, 1 Million di Paco Rabanne ha una sua intramontabile classicità. Difficile trovare un uomo al quale questa fragranza non stia bene. Iconica la sua confezione, un lingotto color oro che racconta di lusso, potere ed eccessi, 1 Million è la fragranza ideale per animi giovanili, irriverenti e sfrontati, che non amano chiedere ma adorano sedurre. La sua fragranza è mascolina senza, però, rinunciare a qualche nota di dolcezza: si apre con le note vivaci e frizzanti del pompelmo, della menta e del mandarino per diventare decisamente più speziato nelle sue note di cuore con l'assoluta di rosa e la cannella, due essenze inusuali nei profumi da uomo ma che danno a 1 Million un carattere audace e unico. L'irriverente mascolinità diventa predominante nelle note di fondo che affiancano le essenze decisamente maschili del cuoio, dell'ambra, dei legni bianchi e del patchouli dell'Indonesia.

Fragranza: Legnosa speziata

Piramide olfattiva

Note di testa: Pompelmo, Mandarino Rosso e Menta

Note di cuore: Assoluta di Rosa, Cannella, Spezie

Note di fondo: Cuoio, Legni bianchi, Ambra, Patchouli

A chi lo consigliamo

Ai più giovani e agli animi giovanili, che amano la seduzione ed un fascino che si veste di classico ma nasconde uno spirito ribelle.

9. Acqua di Giò – Giorgio Armani

Il profumo casual per tutti i giorni

Creato nel 1996, Acqua di Giò della maison Armani riesce ancora ad affascinare senza essere mai scontato e restando saldamente ai primi posti dei profumi più amati dagli uomini. Nonostante la sua fragranza acquatica sia ormai super conosciuta, riesce a mantenere le sue note originali anche rispetto a profumi della stessa famiglia olfattiva più recenti, mai noioso e mai banale. Un profumo tutto italiano sia nel brand che nell'ispirazione: con Acqua di Giò, Giorgio Armani ha voluto racchiudere la freschezza delle acque mediterranee e, in particolare, quelle dell'isola di Pantelleria.

Non è un caso, dunque, se la fragranza di questo profumo si apre con le note agrumate dell'arancia, del mandarino e del limone per poi passare ad un cuore dal sentore floreale del ciclamico e del coriandolo con una nota aromatica data dal rosmarino e dalla noce moscato. La scia di fondo sfrutta, invece, note dai contorni decisamente più maschili come il legno di cedro, il muschio bianco e il patchouli. Accostamenti aromatici originali che nel ricreare la freschezza della brezza marina non hanno ridimensionato la mascolinità di questa fragranza.

Fragranza: Agrumata-floreale

Piramide olfattiva

Note di testa: Arancia, Mandarino, Lime, Limone, Gelsomino

Note di cuore: Ciclamino, Coriandolo, Freesia, Gelsomino, Giacinto, Noce Moscata, Pesca, Rosmarino

Note di fondo: Patchouli, Muschio Bianco, Legno di cedro

A chi lo consigliamo

A chi è alla ricerca di un profumo adatto a qualsiasi circostanza, fresco e giovanile. Le note floreali danno un tocco di dolcezza e romanticismo, adatta a chi non ama fragranze particolarmente forti.

10. Terre d'Hermes – Hermes

L'essenza che vi trasporta nelle terre calde

Una fragranza che racchiude in sé un viaggio allo scoperta di terre ricche di fascino, calde, baciate dal sole, dalla forza suggestiva e, a tratti, selvaggia. Terre d'Hermes miscela con grande maestria note vigorose con essenze più fresche e delicate creando una fragranza dalla complicata semplicità diventata un cult dei profumi da uomo. Il risultato è raffinato ed elegante che unisce terra e cielo ed ispirato ad un uomo concreto e ambizioso, che punta in alto restando saldamente con i piedi per terra.

Terre d'Hermes è anche un gioco di contrasti che osa accostare le note frizzanti del pompelmo e dell'arancio con quelle più calde ed avvolgenti del patchouli, del cedro e del vetiver. Un profumo affascinante e seduttivo che non a caso ha vinto il premio FiFi Awars Fragrance of the year Men's Luxe nel 2007.

Fragranza: Legnosa Chypre

Piramide olfattiva

Note di testa: Pompelmo, Arancia

Note di cuore: Pepe, Pelargonio

Note di fondo: Patchouli, Cedro, Vetiver, Benzoino

A chi lo consigliamo

A chi ama profumi contraddistinti da sentori di terra, dalla fragranza calda ed avvolgente.

11. Déclaration – Cartier

Un grande classico intramontabile

Un profumo di gran classe, il Déclaration di Cartier: un classico intramontabile, che si consiglia sempre di provare almeno una volta nella vita. È la fragranza degli uomini decisi, sicuri, veri, onesti nelle azioni e nei sentimenti. L'emozione si basa sul contrasto tra due materie prime naturali: da una parte le spezie, dall'altra i legni. Ogni legno costituisce una nota, così come ogni spezia caratterizza la testa, il cuore e il fondo. Il risultato è una fragranza avvolgente e decisa, che dona energia e trasmette sicurezza.

Fragranza: Aromatica

Piramide olfattiva

Note di testa: Legno di Betulla, Bergamotto, Arancio amaro

Note di cuore: Legno di Ginepro, Artemisia, Cardamomo

Note di fondo: Legno di Cedro, Vetiver, Muschio di Quercia

A chi lo consigliamo

Il profumo Déclaration di Cartier è il profumo adatto agli uomini maturi, che hanno avuto tempo di sperimentare la freschezza delle fragranze giovanili e adesso desiderano una fragranza corposa e decisa.

12. Invictus – Paco Rabanne

Il profumo per gli amanti delle emozioni adrenaliniche

Un uomo indomito ed invincibile: questo è l'ideale di uomo al quale si è ispirato Paco Rabanne per il suo Invictus, un eroe moderno, sportivo e sempre pronto a lanciarsi in nuovo sfide. Il mood di questa fragranza si veste di una nuova classicità, quella fatta di divinità virili e battaglie mitologiche. Il testimonial, il rugbista austrialiano Nick Youngquest, sembra impersonificare un moderno Achille, consapevole della sua forza, della virilità della sua natura, sicuro di sè ma anche autoironico e critico. Invictus, quindi, si contraddistingue per note adrenaliniche, sentori forti ed energici, una composizione a due teste, come è stata definita dalla profumiera della maison Rabanne Veronique Nyberg: un accordo dai sentori marini con pompelmo e alloro che si mixa con un accordo legno/ambrato fatto di legno di Guaiaco, patchouli e ambra grigia. Un'essenza che vuole essere un'ode al corpo maschile.

Fragranza: Legnosa aromatica

Piramide olfattiva

Note di testa: Pompelmo e Note marine

Note di cuore: Geranio, Alloro e spezie

Note di fondo: Legno di Guaiaco, Ambra Grigia e Patchouli

A chi lo consigliamo

Agli sportivi e agli atleti,agli uomini che amano l'adrenalina e le fragranze energiche che amano immaginarsi come divinità di un moderno Olimpo.

13. Cool Water – Davidoff

Un profumo fresco per le stagioni calde

In Cool Water di Davidoff è la potenza delle onde a simboleggiare la forza maschile. Questa fragranza, infatti, ha sentori acquatici con note aromatiche per un risultato fresco ed energico. Da 30 anni in commercio, Cool Water è tra i 10 profumi maschili più venduti di sempre, un successo dovuto alla delicata potenza della sua fragranza, che resta delicata e persistente senza risultare mai noiosa. Come le onde del mare, l'uomo di Cool Water è forte e libero, dirompente ed energico dal carattere estroso ma dolce e seducente. La fragranza si apre con le fresche note della menta, la frizzantezza del coriandolo e l'aroma deciso del rosmarino, sentori addolciti dalla dolce lavanda. Il cuore mixa note speziate e floreali con il geranio ed il gelsomino che si uniscono al legno di sandalo e al pregiato neroli. Il fondo, invece, vuole esaltare la forza maschile con le note del muschio, dell'ambra, del legno di cedro e del tabacco.

Fragranza: Aromatica acquatica

Piramide olfattiva

Note di testa: Note marine, note verdi, coriandolo, menta, rosmarino

Note di cuore: Geranio, Legno di Sandalo, Gelsomino e Neroli

Note di fondo: Ambra, Muschio di quercia, Legno di Cedro e Tabacco

A chi lo consigliamo

Agli uomini che amano le fragranze con sentori acquatici, freschi e decisi con una scia dalle note decisamente maschili.

14. Roma – Laura Biagiotti

La proposta più versatile

Roma di Laura Biagiotti è il profumo da uomo dall'imbattibile rapporto qualità/prezzo. La persistenza della sua scia e l'originalità della sua fragranza riescono a competere con quelle di profumi di brand molto più rinomati e costosi, regalando un'essenza eterna e romantica come la città di cui porta il nome. Fin dal design, infatti, la fragranza di Laura Biagiotti rende chiara la sua ispirazione: la città eterna, la sua classicità e la sua iconicità. Roma è pensato per un uomo raffinato, elegante e sofisticato, un profumo equilibrato che non risulta mai fuori luogo, in nessuna occasione. L'originale nota del lauto, insieme al Basilico e al Pompelmo rosa, caratterizza le note di testa di Roma, con un cuore di Geranio e, per le note di fondo, le maschili essenze di Sandalo, Massoia, Cedro e Ambra.

Fragranza: Agrumata ambrata

Piramide olfattiva

Note di testa: Pompelmo rosa, Mandarino, Basilico, Lauro

Note di cuore: Geranio

Note di fondo: Cedro, Sandalo, Massoia, Ambra, Vaniglia, Muschio

A chi lo consigliamo

Ad uomini pratici che prediligono profumi versatili utilizzabili in ogni occasione e capaci di esaltare la raffinatezza e l'eleganza del loro stile.

15. La Nuit de l'Homme – Yves Saint Laurent

La quintessenza della virilità in boccetta, per sedurre ed essere sedotti

La Nuit de l'Homme di Yves Saint Laurent è tra le fragranze più amate tra quelle speziate e dalla base legnosa. Così come suggerisce la boccetta, questo profumo maschile è misterioso e ombroso, capace di affascinare senza mai risultare scontato o eccessivamente forte. La caratteristica principale di questa fragranza firmata Yves Saint Laurent è rappresentata dai contrasti che vivono nel profumo: con una base sulle note del legno di sandalo, vetiver e cumarina, raffinata e spiccatamente maschile si passa a note di testa a base di fave di tonka e cardamomo, vivaci e focose. Il Bergamotto insieme alla Lavanda e al Cedro della Viriginia, infine, mischia sentori agrumati e aromatici a quelli legnosi. Ideale per evidenziare gli aspetti virili e forti dell'uomo con eleganza e raffinatezza.

Fragranza: Legnosa/speziata

Piramide olfattiva

Note di testa: Fave di tonka, Cardamomo

Note di cuore: Bergamotto, Lavanda, Cedro della Virginia

Note di fondo: Legno di sandalo, Vetiver, Cumarina

A chi lo consigliamo

Agli uomini galanti e sicuri di sé, che vogliono sottolineare la virilità ma contemporaneamente anche la raffinatezza dei modi.

16. Ck One – Calvin Klein

Il profumo dei Millennials

Tra i profumi più amati di sempre Ck One di Calvin Klein è emblema di una mascolinità non ancora matura ma che spinge per diventarlo. Chiamato anche "profumo Grunge" vista l'epoca in cui è stato immesso in commercio (1994), si tratta di una fragranza evergreen che continua a stupire. Anche il design minimal e essenziale della confezione è un elemento che da sempre attira, così come le note agrumate e aromatiche che caratterizzano la composizione realizzata dai maestri profumieri Alberto Morillas e Harry Fremont. Grazie ai sentori di Ananas, Bergamotto e Papaya, la dolcezza del profumo è tra le prime componenti che si riconoscono; insieme alla base di sandalo, muschio e cedro che, invece, sottolinea gli aspetti più maschili, decisi e virili. Tra dolcezza e freschezza, Ck One rimane tra i profumi più richiesti da sempre.

Fragranza: Agrumato-aromatico

Piramide olfattiva

Note di testa: Bergamotto, Ananas, Note Verdi, Mandarino, Papaya, Cardamomo, Limone

Note di cuore: Gelsomino, Noce Moscata, Violetta, Rizoma di Iris, Mughetto, Rosa

Note di fondo: Sandalo, Ambra, Muschio Animale, Cedro, Muschio di Quercia

A chi lo consigliamo

Ck One di Calvin Klein è ideale per giovani uomini, che amano il fascino senza tempo della classicità, dalle note fresche e agrumate.

17. Mandorlo di Sicilia – Acqua di Parma

Il profumo da uomo più seducente

Acqua di Parma ha realizzato un'eau de toilette spray dal profumo morbido, avvolgente, che riporta direttamente in Sicilia, nel periodo dei Mandorli in fiore. Ed è proprio Mandorlo di Sicilia il nome di una delle fragranze più apprezzate dagli uomini. È contraddistinta dagli aromi dolci, dati dalle note morbide di mandorla e vaniglia; anice, bergamotto e arancio colorano il profumo con tratti decisi ed energici, esaltati dal muschio bianco e dal legno di cedro. Si tratta di un profumo che non possa inosservato, grazie alla complessità bilanciata della sua piramide olfattiva, in grado di far viaggiare i sensi verso le estati della gioventù.

Fragranza: Dolce

Piramide olfattiva

Note di testa: Anice Stellato, Bergamotto Italiano, Arancio Italiano

Note di cuore: Mandorle Verdi, Ylang-Ylang

Note di fondo: Vaniglia del Madagascar, Legno di Cedro del Libano, Balsamo di Tolu, Musk

A chi lo consigliamo

Mandorlo di Sicilia è un profumo perfetto per lui, ma anche per lei. È adatto soprattutto a chi ama le fragranze dolci e persistenti, e non desidera note eccessivamente agrumate.

15. Neroli Portofino – Tom Ford

Il profumo per le vacanze dell'anima

L'Eau de Parfum Neroli Portofino è una fragranza prodotta da Tom Ford. Nasce dal tentativo di raccogliere in una boccetta la profondità dei profumi della costiera Ligure, dove le Cinque Terre si colorano di una complessità aromatica tipica delle aree mediterranee. Il tema olfattivo è molto noto, e bilancia le numerose note agrumate con un sottotono d'ambra dolce e avvolgente, che lascia una scia briosa ma permanente. Il risultato è un profumo che richiama alla mente la brezza marina, le acque chiare dai colori intesi e la ricca vegetazione della costiera italiana.

Fragranza: Agrumata

Piramide olfattiva

Nota di testa: Bergamotto, Neroli, Limone, Mandarino invernale.

Nota di cuore: Fiori d'arancio, Lavanda, Rosmarino

Nota di fondo: Ambra

A chi lo consigliamo

È un profumo molto particolare, dalle note complesse, adatto anche ai più giovani grazie agli accenti frizzanti e leggeri.

Eau de parfum o Eau de toilette?

I profumi si differenziano principalmente in due famiglie: le fragranze EDP (eau de parfum) ed EDT (eau de toilette). La differenza principale sta nella concentrazione di essenze contenute nel profumo e, di conseguenza, la quantità di acqua utilizzata per diluire la fragranza. Negli EDP – e ancor di più nei Parfum ‘puri' – la percentuale di oli essenziali è molto alta, tra il 12% e il 20%, e la quantità di acqua bassa. Negli EDT, invece, gli oli essenziali sono presenti in una percentuale tra il 7% e il 12%.

Questo non significa che un EDP sia sempre migliore rispetto ad un EDT: gli eau de parfum sono molto più intensi, con note olfattive molto forti e riconoscibili, aspetti che non tutti possono considerare dei vantaggi. Inoltre capita spesso che una maison crei per lo stesso profumo una versione EDP ed una EDT con note olfattive leggermente diverse – ad esempio, il Parfum Sauvage di Dior ha l'essenza di Fava Tonka e del Sandalo dello Sri Lanka che le versioni EDT ed EDP non hanno. Quindi, prima di acquistare la versione EDP o EDT di un profumo che già avete, assicuratevi che la piramide olfattiva sia la stesso o correte in profumeria per un'annusatina al tester.

Come scegliere il miglior profumo da uomo

Così come per le donne, anche per l'uomo la scelta del profumo è qualcosa di assolutamente personale forse molto più vicino alle emozioni che una fragranza riesce a trasmettere che al solo gusto. Resta il fatto che conoscere la differenza tra un eau de parfum e un eau de toilette può aiutarci ad effettuare una prima selezione così come conoscere le famiglie olfattive maggiormente utilizzate nelle fragranze da uomo. Inoltre, un buon consiglio è quello di scegliere un profumo che riesca a "raccontare" la propria personalità attraverso note olfattive particolari e alle sensazioni che per natura un'essenza riesce a trasmettere.

Famiglie olfattive

Per riuscire a categorizzare tutte le fragranze prodotte, la Société Française des Parfumeurs ha creato 7 famiglie olfattive – agrumata, orientale/ambrata, floreale, fougerè, cipriata, boisè e aromatica – che si distinguono sia in base alle note olfattive che le caratterizzano che in base alla piramide olfattiva. Le fragranze maschili rientrano principalmente in queste famiglie olfattive:

Famiglia boisè o legnosa : quasi tutte le fragranze legnose sono fragranze maschili. Comprende sia legni secchi come il cedro ed il vetiver che legni più morbidi e caldi come il sandalo, utilizzati soprattutto per le note di fondo. Sono fragranze con sentori di terra, alcuni con delle sfumature agrumate, molto caldi ed avvolgenti;

: quasi tutte le fragranze legnose sono fragranze maschili. Comprende sia legni secchi come il cedro ed il vetiver che legni più morbidi e caldi come il sandalo, utilizzati soprattutto per le note di fondo. Sono fragranze con sentori di terra, alcuni con delle sfumature agrumate, molto caldi ed avvolgenti; Famiglia fougére : le fragranze appartenenti a questa famiglia sono considerate molto virili, capaci di esaltare la mascolinità e sono composte da note olfattive muschiate ma anche da bergamotto e lavanda. I profumi fougére trasmettono eleganza e raffinatezza;

: le fragranze appartenenti a questa famiglia sono considerate molto virili, capaci di esaltare la mascolinità e sono composte da note olfattive muschiate ma anche da bergamotto e lavanda. I profumi fougére trasmettono eleganza e raffinatezza; Famiglia orientale o ambrata : affascinanti, esotiche e seduttive, le fragranze orientali maschili prediligono note olfattive più intense e speziate. Capaci di creare un fascino misterioso, il patchouli e l'ambra sono le note regine di questa famiglia olfattiva;

: affascinanti, esotiche e seduttive, le fragranze orientali maschili prediligono note olfattive più intense e speziate. Capaci di creare un fascino misterioso, il patchouli e l'ambra sono le note regine di questa famiglia olfattiva; Famiglia aromatica: se la lavanda è l'emblema di questa famiglia olfattiva, le note più apprezzate restano prevalentemente quelle del Mediterraneo con la menta, il rosmarino ed il basilico. Sono fragranze fresche, vivaci, energiche dal sentore campestre e capaci di trasmettere libertà.

Profumo e personalità

Un profumo è come un vestito: deve rispecchiare il nostro stile per mettere in risalto la nostra personalità e raccontare qualcosa di noi a chi ci sta intorno. Per questo un profumo non vale l'altro: scegliere una fragranza significa trovare quella che più di tutte riesce a far sentire sicuri di sé e rappresentare al meglio il proprio carattere. Ogni personalità, dunque, può avere un suo profumo ideale o delle note olfattive più adatte ad esaltarla:

Business man : un uomo in carriera, ambizioso ed elegante dovrebbe avere tra i suoi profumi preferiti un fragranza legnosa con note olfattive intense ed avvolgenti ma sobrie, capaci di trasmettere sicurezza senza strafare;

: un uomo in carriera, ambizioso ed elegante dovrebbe avere tra i suoi profumi preferiti un fragranza legnosa con note olfattive intense ed avvolgenti ma sobrie, capaci di trasmettere sicurezza senza strafare; L'eccentrico : uomini dalla personalità più estrosa hanno bisogno di fragranze orientali o speziate che osano accostamenti unici, difficili e per questo ancora più belli;

: uomini dalla personalità più estrosa hanno bisogno di fragranze orientali o speziate che osano accostamenti unici, difficili e per questo ancora più belli; Seduzione e fascino : l'intensità delle note calde, quelle più resinose e speziate, i profumi più seduttivi sono quelli orientali con note olfattive del parchouli, dell'ambra, delle resine delle piante e delle spezie;

: l'intensità delle note calde, quelle più resinose e speziate, i profumi più seduttivi sono quelli orientali con note olfattive del parchouli, dell'ambra, delle resine delle piante e delle spezie; Vivacità e energia : per uomini avventurosi, sempre allegri e pieni di energia, le fragranze ideali sono quelle con sentori mediterranei e note marine o aromatiche che mixano menta, rosmarino e bergamotto con arancia e pompelmo;

: per uomini avventurosi, sempre allegri e pieni di energia, le fragranze ideali sono quelle con sentori mediterranei e note marine o aromatiche che mixano menta, rosmarino e bergamotto con arancia e pompelmo; Romantico e sognatore: per esaltare una personalità romantica le fragranze ideali sono quelle delicate con una composizione che presenti note olfattive floreali accostate a note calde legnose e vellutate quindi legno di sandalo, lavanda, geranio, orchidea e muschio.

Ora che avete le idee un pò più chiare su quali sono i migliori profumi maschili e come scegliere il migliore in base alla proprio personalità – ma non solo – potete acquistare il vostro preferito su Amazon che dedica un'intera sezione alle fragranze e ai profumi maschili.