Migliori profumi da donna del 2022: le 17 fragranze femminili per esprimere sensualità Quali sono i migliori profumi da donna? In questa guida ne abbiamo selezionati 17, scegliendo quelli più venduti ed apprezzati dalle donne perché seducenti, eleganti e con una scia persistente. Vediamo insieme quali sono le migliori fragranze femminili per esprimere la propria sensualità e quali sono i profumi da donna più amati dagli uomini.

Il profumo da donna è un accessorio personale che completa e definisce lo stile di ognuna di noi. È un dettaglio che aiuta a sentirsi più affascinanti e sensuali e per ogni donna esiste una fragranza che la rende unica e subito riconoscibile. Per questo motivo, non è possibile stabilire qual è il miglior profumo in assoluto o il profumo più buono del mondo, ma è necessario trovare quello che ci calza perfettamente, come se fosse un abito alla moda, e scegliere, appunto, quello capace di esprimere la propria sensualità.

La varietà di profumi presenti in commercio è davvero molto ampia, ma al di là delle note olfattive che li contraddistinguono, nelle classifiche dei profumi più venduti ci sono sempre i grandi classici, vere e proprie icone, come Chanel N°5, il profumo femminile più amato dagli uomini.

Basterà dare un'occhiata alla sezione dedicata ai profumi da donna su Amazon per rendersi conto di quanti brand, alcuni molto noti nel mondo della moda e del luxury come Armani, Versace, Bulgari, Gucci, hanno realizzato la loro linea di ‘eau'. Ma quali sono i migliori profumi da donna? Quali fragranze femminili scegliere per esprimere la propria sensualità? Quali sono i più venduti?

In questa guida cercheremo di rispondere a queste domande e aiutarvi a trovare il profumo più adatto per voi o anche da regalare ad un'amica o alla fidanzata.

I migliori profumi donna: i più seducenti e venduti

Come abbiamo scelto i profumi da donna da inserire nella nostra classifica? I criteri presi in considerazione sono tanti perché l'obiettivo è fornire un'ampia scelta di fragranze differenti, che soddisfino il gusto soggettivo di ogni donna. Tutti i profumi che troverete di seguito sono di ottima qualità, hanno scie persistenti, note olfattive seducenti e sono tra quelli più apprezzati dagli uomini.

1. La vie est belle, Lancôme

Tra i migliori profumi da donna che nel 2022 ancora sono tra i più amati spunta La vie est belle di Lancôme, una fragranza intensa adatta sia al giorno che alla sera. Si tratta di un profumo che rimanda alla bellezza della vita, a rimanere positivi e ottimisti nei confronti di quello che verrà. Realizzato nel 2021 dopo tre anni di lavoro e unendo il genio di tre grandi profumieri francesi Dominique Ropion, Olivier Polge e Anne Filipo, La vie est belle vuole essere una dichiarazione d'amore alla vita.

Le sue note floreali e fruttate si legano perfettamente alla morbidezza dei sentori aromatici di Patchouli e Vaniglia. Anche la bottiglia è ricercata, ispirata al The Crystal Smile del 1949, simboleggia l'invito a sorridere e a gioire.

Piramide olfattiva

Note di testa : Ribes Nero e Pera

: Ribes Nero e Pera Note di cuore : Iris, Gelsomino e Fiori d'arancio

: Iris, Gelsomino e Fiori d'arancio Note di fondo: Patchouli, Vaniglia, Fava Tonka e Pralina

A chi lo consigliamo

Alle giovani donne che abbracciano la vita con ottimismo e positività.

2. Nomade, Chloé

Giovane e fresco, il profumo Nomade di Chloé è ideale sia in estate sia in inverno grazie alla sua leggerezza unica. La fragranza intensa e decisa è ideale per donne avventurose e libere, pronte a ogni evenienza e ad affermare il proprio carattere. Nasce dall'estro del maestro profumiere Quentin Bisch, rappresenta un mix perfetto di dolcezza e freschezza floreale grazie anche alla presenza del Bergamotto e della prugna Mirabella che intensifica l'essenza.

Con un bouquet diversificato ma colorato e suggestivo, è sicuramente tra i profumi più apprezzati dalle giovani donne e non. Il tema di base e che caratterizza poi la boccetta e la profumazione in sé è il viaggio, l'avventura, l'essere nomadi, appunto.

Piramide olfattiva

Note di testa : Mirabella, Bergamotto, Arancia, Limone

: Mirabella, Bergamotto, Arancia, Limone Note di cuore : Fresia, Pesca, Rosa, Gelsomino

: Fresia, Pesca, Rosa, Gelsomino Note di fondo: Muschio bianco, Sandalo, Patchouli, Muschio di Quercia, Amberwood

A chi lo consigliamo



Alle donne che amano l'avventura e il viaggio, l'imprevisto e gli ostacoli della vita. A chi non si arrende mai.

3. Black Opium, Yves Sain Laurent

Uno dei profumi da donna più amati dagli uomini è sicuramente Black Opium di Yves Saint Laurent, elegante ed avvolgente. Non a caso la nota più persistente dell'eau della maison YSL è quella adrenalinica del caffè che si incontra con la femminilità della vaniglia ricreando una sensualità rock e ricercata. Un profumo molto caldo, energico e che infonde una piacevole sensazione di sicurezza.

Il suo bouquet coffee floral, audace e coraggioso come la donna a cui si ispira, in equilibrio perenne tra luminosità e un tocco di dark.

Piramide olfattiva

Note di testa : Pepe rosa, Pera, Fiori d'arancio

: Pepe rosa, Pera, Fiori d'arancio Note di cuore : Accordo di Caffè, Gelsomino

: Accordo di Caffè, Gelsomino Note di fondo: Vaniglia, Patchouli, Legno di cedro

A chi lo consigliamo:

Sensualità e fascino rock per una donna audace e coraggiosa, energica e che non ha paura di rischiare.

4. Alien, Thierry Mugler

Alien è la figlia del Sole dalla doppia natura, umana e divina. L'eau Alien rispecchia questa duplice natura creando un profumo solare ma misterioso. Il suo bouquet è un ambrato-boisè-fiorito con note fresche ed avvolgenti. La nota di testa è quella seducente del gelsomino di Sambac, ricco di sfumature sensoriali che trasmettono energia e freschezza.

Ma Alien, per la forma particolare della sua boccetta che ricorda la pietra dell'ametista, vuole essere anche un talismano segreto e si avvolge di mistero grazie alle note legnose del cashmeran, un'essenza enigmatica e intensa, la nota di cuore che equilibra perfettamente il gelsomino iniziale con l'ambra bianca finale. Un profumo che vuole esaltare una bellezza spettacolare carica di energia divina.

Piramide olfattiva

Note di testa : Gelsomino di Sambac

: Gelsomino di Sambac Note di cuore : Legno di Cashmeran

: Legno di Cashmeran Note di fondo: Ambra bianca

A chi lo consigliamo:

A chi ama la sensualità misteriosa ed energica, alle donne decise che amano farsi notare e ricordare.

5. Born in Roma, Valentino

Della maison Valentino è il profumo Born in Roma lanciato nel 2019 ma che ancora oggi rimane tra i più venduti e recensiti. Già dalla bottiglia è possibile ammirare l'omaggio all'architettura romana, con le borchie tipiche di Valentino Couture. Realizzato con l'abbinamento di tre diverse fragranze di Gelsomino, Tè al Gelsomino, Gelsomino e Gelsomino Sambac che rappresentano anche le note di cuore, questo profumo è ideale per chi ha una forte personalità, legata alle radici e a regole personali che non devono essere sottovalutate.

L'aggiunta della Vaniglia di Bourbon, tra le essenze più pregiate al mondo, rende Born in Roma una fragranza particolarmente ricercata con una cornice olfattiva di legni moderni, che rimanda all'importanza delle radici, della tradizione e della cultura.

Piramide olfattiva

Note di testa : Bergamotto, Ribes Nero e Pera

: Bergamotto, Ribes Nero e Pera Note di cuore : Gelsomino, Tè allo Gelsomino e Gelsomino Sambac

: Gelsomino, Tè allo Gelsomino e Gelsomino Sambac Note di fondo: Cashmeran, Legno di Guaiaco e Vaniglia Bourbon

A chi lo consigliamo

Il profumo ideale per donne giovani, forti e schiette, dalla personalità grintosa e dal carattere deciso.

6. Scandal, Jean Paul Gaultier

Come suggerisce già il nome di questa fragranza, Scandal di Jean Paul Gaultier è provocatorio, peccaminoso, dichiaratamente scandaloso. Ispirato alle strade e allo spirito di Pigalle, il famoso quartiere di Parigi, Scandal è creato da Daphné Bugey in collaborazione con Fabrice Pelegrin e Christopher Raynaud.

Si presenta come un connubio di leggerezza, data dalle note di miele, arancia, pesca e gelsomino e di passione, data dai sentori di liquirizia, caramello e patchouli. Un mix di sensualità e spensieratezza che rendono questo profumo tra i più amati dalle donne di tutte le età. Divertente, elettrizzante e ironico, questa frangranza di Jean Paul Gaultier scopre i lati nascosti della femminilità e li omaggia con originalità e umorismo.

Piramide olfattiva

Note di testa : Mandarino e Arancia Rossa

: Mandarino e Arancia Rossa Note di cuore : Miele, Gelsomino, Gardenia, Fiore d'Arancio e Pesca

: Miele, Gelsomino, Gardenia, Fiore d'Arancio e Pesca Note di fondo: Patchouli, Caramello, Liquirizia e Cera di Api

A chi lo consigliamo

A chi non ha paura di dire "no", a chi si mostra esattamente com'è senza temere il giudizio.

7. Irresistible, Ghivenchy

Irresistible di Ghivenchy è un profumo da donna tra gli ultimi nati della nota azienda francese. Così come anticipa il nome, si tratta di una fragranza che vuole essere irresistibile e presentata come un inno al lasciarsi andare.

La delicatezza della rosa si distacca dolcemente dalle note più forti di muschio e legno di cedro della Virginia, mentre la pera e l'ambretta donano un tocco di vivacità alla profumazione. Realizzato dai maestri profumieri Fanny Bal, Anne Flipo e Dominique Ropion, si tratta di una combinazione floreale e fruttata, ideale per chi vuole sottolineare la propria femminilità con delicatezza.

Note di testa : Pera e ambretta frizzanti

: Pera e ambretta frizzanti Note di cuore : Essenza di rosa LMR*, Iris

: Essenza di rosa LMR*, Iris Note di fondo: Legno di cedro della Virginia, muschio

A chi lo consigliamo

Alle giovani donne che amano le fragranze delicate ma vivaci.

8. My Way, Giorgio Armani

My Way di Giorgio Armani si presenta come un profumo ideale per chi tiene alla propria libertà personale, difatti quel "a modo mio" evidenza proprio quest'idea da cui nasce la fragranza di Armani. Appartenente al gruppo olfattivo floreale, My Way è stata creata dai maestri profumieri Carlos Benaim e senior Bruno Jovanovic che uniscono il bergamotto della Calabria a fiori d'arancio d'Egitto, con un cuore di Tuberosa e Gelsomino indiani.

Un mix di culture e profumi che vogliono avvolgere chi indossa questa fragranza. Il flacone con un tappo che ricorda un talismano, infine, è rappresentativo della potenza dell'universo e rimanda alla ciclicità della vita: il pianeta Terra blu circondato da un anello d'oro.

Piramide olfattiva

Note di testa : Bergamotto, Fiore d'Arancio

: Bergamotto, Fiore d'Arancio Note di cuore : Gelsomino, Tuberosa

: Gelsomino, Tuberosa Note di fondo: Vaniglia, Muschio bianco, Legno di Cedro

A chi lo consigliamo

Alle donne libere che amano le profumazioni floreali.

9. Juliette Has A Gun

Tra i profumi più semplici e adatto alle donne di qualsiasi età, c'è Juliette Has a Gun Not a Perfume. La sua caratteristica principale è l'essere realizzato con un unico ingrediente, cioè il Cetalox, che ricorda molto il profumo dell'ambra. Grazie alla sua struttura "semplice", ha una fragranza molto semplice, delicata e pura. Infatti, chi lo indossa non corre il rischio di stancarsene dopo poco.

Piramide olfattiva:

Cetalox

A chi lo consigliamo

Ideale per chi ama le fragranze delicate e cerca un profumo non comune.

10. Gucci Guilty 2022

L‘eau de toilette Gucci Guilty è un fragranza da donna appartenente al gruppo ambrato floreale. Il packaging 2022 si ispira all'idea di una donna libera, fuori da schemi pre-impostati e dalle convenzioni della società. Il nuovo design ideato da Alessandro Michele, è lineare e essenziale.

Le note agrumate di mandarino e pepe rosa donano una freschezza nuova alla fragranza, mentre la pesca e il lampone con note di Geranio Egiziano donano armonia e dolcezza. Le note di fondo di patchouli, infine, contribuiscono a arricchire la fragranza con forza e sensualità.

Piramide olfattiva

Note di testa : Mandarino e pepe rosa

: Mandarino e pepe rosa Note di cuore : Pesca, lampone e geranio egiziano

: Pesca, lampone e geranio egiziano Note di fondo: Patchouli

A chi lo consigliamo

A chi ama la classicità del Guilty mixato a note fresche e agrumate.

11. Chanel n°5

Il profumo da donna più amato dagli uomini, emblema della femminilità e della sensualità: Chanel N°5 è il profumo da donna per eccellenza. Era il 1952 quando sulla rivista "Life" Marylin Monroe, rispondendo alla domanda dell'intervistatore che le chiedeva come andasse a dormire, diceva "indossando solo due gocce di Chanel N°.5": frase diventata ormai una delle più celebri della diva hollywoodiana.

Gabrielle ‘Coco' Chanel lo ideò nel 1921 per creare un "profumo da donna che sappia di donna" senza sapere che, da quel momento, qualunque altro profumo prodotto avrebbe dovuto confrontarsi con il suo N°5. L'eau de parfum oggi in commercio, così come l'eau de toilette, sono una reinterpretazione della versione originale.

L'eau de toilette che abbiamo inserito in questa selezione è un profumo dal bouquet fiorito-aldeidato che mixa note floreali con sentori legnosi. Si apre con l'avvolgente ‘fiore dei fiori' ylang-ylang insieme alle aldeidi e ai neroli di Tunisia. Il cuore si addolcisce grazie al gelsomino e alla rosa per concludersi in un fondo intenso di vaniglia, vetiver e legno di sandalo. Un profumo iconico in una boccetta minimalista e raffinata dal tappo intagliato come se fosse un diamante. Impareggiabile.

Piramide olfattiva

Note di testa : ylang-ylang, aldeidi, neroli

: ylang-ylang, aldeidi, neroli Note di cuore : gelsomino, rosa

: gelsomino, rosa Note di fondo: vetiver, vaniglia, legno di sandalo

A chi lo consigliamo

Per una donna femminile ed elegante che non vuole passare inosservata e che ama la bellezza classica e seducente.

12. J'adore, Dior

Un altro leggendario profumo, un'altra fragranza dalla femminilità avvolgente. È J'adore della maison Dior, tra i profumi da donna più venduti in Italia. Dalla sua boccetta a clessidra che ricorda le sensuali curve di un corpo femminile e i dettagli in oro che richiamano ai collari delle donne Kayan, J'adore si caratterizza per un equilibrato bouquet floreale e fruttato, di media intensità e molto delicato.

L'essenza dell'ylang-ylang, esotico e fruttato, si sposa bene con le altre note di testa floreali per lasciare poi spazio a un cuore di rosa damascena che scompare nelle delicate note di fondo del gelsomino grandiflorum di Grasse e Sambac indiano.

Piramide olfattiva

Note di testa : essenza di Ylang-ylang delle Comore

: essenza di Ylang-ylang delle Comore Note di cuore : essenza di Rosa Damascena della Turchia

: essenza di Rosa Damascena della Turchia Note di fondo: assoluta di Gelsomino Sambac e Gelsomino Grandiflorum di Grasse

A chi lo consigliamo

Alle donne che amano i profumi floreali con sentori fruttati, dall'intensità delicata e piacevole.

13. Sì passione, Giorgio Armani

Audace, coraggiosa e sicura di sé: questa è la donna che ha ispirato Sì Passione di Armani, miglior profumo da donna del 2019 e vincitore del premio Accademia del Profumo 2019. Indossato da personalità del mondo dello spettacolo come Cate Blanchett, è uno dei profumi più amati, diventato un vero e proprio classico.

Una "combinazione irresistibile di grazia, forza e indipendenza di spirito", come lo definisce lo stesso stilista, Sì Passione ha un bouquet floreale fruttato dal quale emergono ribes nero, rosa e vaniglia con un cuore di eliotropo, gelsomino e pera ed un fondo contraddistinto da legni chiari, cedro e Orcanox. Anche l'elegante confezione rispecchia il carattere forte e deciso di questo profumo: la boccetta è laccata internamente di rosso, tappo a contrasto in nero impreziosito da un anello dorato.

Piramide olfattiva

Note di testa : Pepe Rosa, Pompelmo, Pera e Ribes Nero

: Pepe Rosa, Pompelmo, Pera e Ribes Nero Note di cuore : Rosa, Gelsomino, Ananas e Eliotropio

: Rosa, Gelsomino, Ananas e Eliotropio Note di fondo: Patchouli, Vaniglia, Cedro e Amberwood

A chi lo consigliamo

Alle donne dalla forza dirompente che amano profumi decisi e le emozioni forti.

14. La Panthère, Cartier

Tra i migliori profumi da donna c'è anche l'eau de parfum La Panthère di Cartier. Come suggerisce il nome del prodotto, si tratta di un profumo audace ma allo stesso tempo elegante e seducente. Le sue note floreali contribuiscono a renderlo delicato e leggero sulla pelle, mentre il sentore di anice dona un tocco di unicità al complesso.

La Panthère, nonostante il nome che a primo impatto trasmette aggressività, non è pesante e non attira l'attenzione, ma lascia esclusivamente una scia riconoscibile dai sentori raffinati ma diretti. Indicato principalmente per le giovani donne rappresenta senz'altro uno dei prodotti di Cartier più apprezzati, specie per sensualità e mistero.

Piramide olfattiva

Note di testa : frutta secca, fragola, rabarbaro, bergamotto e anice

: frutta secca, fragola, rabarbaro, bergamotto e anice Note di cuore : gardenia, rosa, pera, ylang-ylang e fiore d'arancio

: gardenia, rosa, pera, ylang-ylang e fiore d'arancio Note di fondo: patchouli, muschio, cuoio

A chi lo consigliamo

Alle donne che amano essere misteriose, che vogliono conquistare e travolgere con la loro seducente femminilità.

15. Hypnotic Poison, Dior

Creato nel 1985 dal maestro profumiere François Demachy con il genio di Annick Menardo, Hypnotic Poison di Dior è tra i profumi più amati di sempre, scelti da migliaia di donne. Il rosso purpureo della boccettina rimanda all'audacia di questa fragranza, presentata con la frase "Non puoi scegliere di indossare Hypnotic Poison, ma solo di lasciarti indossare."

Infatti, proprio per questo motivo, questo profumo è magnetico, con sentori orientali dati dalle note di vaniglia, mandorla e gelsomino. Seducente e ammaliante, Hypnotic Poison vuole sedurre e conquistare. Tra i profumi più avvolgenti, è pensato come una vera e propria pozione in grado di non passare inosservata.

Piramide olfattiva

Note di testa : Cocco, albicocca e prugna

: Cocco, albicocca e prugna Note di cuore : Tuberosa, Gelsomino, Mughetto, Rosa, Legno di Rosa Brasiliano, Carvi

: Tuberosa, Gelsomino, Mughetto, Rosa, Legno di Rosa Brasiliano, Carvi Note di fondo: Sandalo, Mandorla, Vaniglia, Muschio Animale

A chi lo consigliamo

A chi non ama passare inosservata, a chi ama profumi intensi e seducenti.

16. Burberry for Her

Per chi cerca un profumo economico, suggeriamo questo Burberry for her che è caratterizzato comunque da una scia molto persistente. Si contraddistingue per un bouquet floreale, fresco, giocoso, con qualche sentore fruttato ed un fondo più robusto.

Nasce per essere un profumo rilassante, le note legnose donano a Weekend un eleganza aristocratica, composto ma armonioso. Il bouquet si apre con il pungente mandarino che si trasforma nell'incantevole mix di rosa selvatica, iris, giacinto e bocciolo di pesca prima di lasciare spazio ai sentori più orientali del sandalo e del legno di cedro.

Piramide olfattiva

Note di testa: Pesca, albicocca, mela verde, pera e ribes

Pesca, albicocca, mela verde, pera e ribes Note di cuore: Gelsomino, muschio, legno di sandalo

Gelsomino, muschio, legno di sandalo Note di fondo: Vaniglia, muschio, cedro

A chi lo consigliamo

È un profumo dalla scia persistente e decisa, l'ideale per le donne che cercano un profumo di durata ma economico.

17. Carolina Herrera Good Girl

Una fragranza femminile audace e seducente: Good Girl di Carolina Herrera è un profumo sensuale e trasgressivo, adatto a tutte le donne che esprimono la loro personalità senza timore. Il carattere deciso di questa fragranza si evince già dalla boccetta nella quale è contenuta: un vertiginoso tacco a spillo nero che rappresenta, appunto, l'audacia, la vitalità e la sensualità femminile.

Il profumo, infatti, è un connubio perfetto di dolcezza e mistero, un effetto concesso dalla sapiente unione tra la delicatezza del gelsomino e le fragranze decise del cacao, della tonka e del caffè. Insomma, un profumo capace di sintetizzare i due volti della natura femminile: quello dolce e quello più misterioso e deciso.

Piramide olfattiva:

Note di testa: gelsomino

gelsomino Note di cuore: cacao, tonka

cacao, tonka Note di fondo: mandorla e caffè

A chi lo consigliamo:

A tutte le donne trasgressive dalla personalità libera e indipendente e che vogliono vivere la propria vita senza imposizioni.

Come scegliere il migliore profumo da donna

Il profumo da donna è qualcosa di estremamente soggettivo: non esistono, infatti, delle caratteristiche oggettive da confrontare per definire quale profumo sia il migliore. Molte donne scelgono il profumo non solo in base ai loro gusti ma anche in base all'umore, all'occasione speciale che stanno per vivere, al periodo dell'anno, al momento particolare della loro vita. Il discorso si complica se si sceglie di regalare un profumo a un'amica o alla fidanzata.

Per essere sicuri di non sbagliare (e di regalare o regalarsi il profumo gusto), bisogna tenere in considerazione lo stile e la personalità, l'occasione d'uso del profumo, la persistenza della fragranza e gli ingredienti contenuti.

Stile e personalità

Il profumo è un accessorio pensato proprio per esprimere il proprio stile e la propria personalità. Quando ne acquistate uno per voi stesse o per fare un regalo dovete tenere ben presente il vostro carattere o quello del destinatario. Se si tratta di una donna giovane, ad esempio, è meglio optare per un profumo fresco e fruttato, se si tratta di una donna più matura che ama esprimere il suo lato sensuale, invece, è meglio optare per una fragranza forte, seducente e audace.

Occasioni d'uso del profumo: stagioni ed eventi

Una cosa che non tutti sanno è che i profumi possono essere scelti anche in base all'occasione e alla stagione durante la quale devono essere indossati. Infatti, esistono fragranze e note olfattive che sono più indicate per l'estate ed altre per l'inverno, così come esistono quelle adatte per il giorno e quelle per la notte.

Ma perché bisogna tenere in considerazione anche le temperature? Il motivo è semplice e riguarda gli aromi presenti nel profumo. In genere, i profumi per l'inverno hanno un profumo più dolce e forte che, d'estate, accentuato dal caldo, diventerebbe pesante e fastidioso. Al contrario, quelli pensati per i mesi più caldi, potrebbero essere poco persistenti e con le temperature più basse sfumare dopo pochissime ore. Allo stesso modo, è possibile scegliere profumi differenti per il giorno, leggeri e floreali per quando andiamo in ufficio, e profumi per la sera, intensi ed intriganti.

Persistenza della fragranza

Per persistenza della fragranza intendiamo la durata del profumo. Le donne che vogliono sentire la fragranza del profumo tutto il giorno dovrebbero acquistare per sé stesse (o regalare, nel caso in cui il profumo sia destinato a un'altra donna) un eau de parfum, più resistente e capace, appunto, di durare a lungo. Al contrario, una donna che preferisce indossare un profumo meno persistente e "invasivo", dovrebbe optare per un eau de toilette o un'acqua di colonia (la stessa cosa vale se si tratta di un regalo)

Ingredienti

È fondamentale conoscere gli ingredienti contenuti all'interno di un profumo, soprattutto se si tratta di un regalo. La destinataria del profumo, infatti, potrebbe soffrire di allergie o potrebbe avere una pelle delicata, facilmente soggetta ad arrossamenti ed irritazioni. Il consiglio generale è quello di evitare fragranze contenenti alcool o altri ingredienti aggressivi e di informarsi sulla presenza di eventuali allergie prima di procedere con l'acquisto.

Eau de parfum, eau de toilette o acqua di Colonia: le percentuali e le differenze

Spesso in profumeria o su diversi siti specializzati nel settore della profumeria si vedo le sigle EDP, EDT ed EDC che altro non sono che abbreviazioni che aiutano a classificare i profumi in base alla percentuale di oli essenziali presente all'interno della fragranza. È questa percentuale che influisce sulla persistenza e l'intensità delle note olfattive del profumo e, di conseguenza, anche sulla percentuale di alcol e acqua presenti al suo interno. Tutti questi elementi influenza il suo prezzo. Nel dettaglio:

Parfum : le fragranze classificate come ‘parfum' hanno la più alta concentrazione di oli essenziali che è tra il 20% e il 40% del totale. Sono fragranze molto intense e persistenti ma anche molto costose;

: le fragranze classificate come ‘parfum' hanno la più alta concentrazione di oli essenziali che è del totale. Sono fragranze molto intense e persistenti ma anche molto costose; EDP – Eau De Parfum : la percentuale di oli essenziali negli eau de parfum è tra il 12% e il 20% con una minima quantità di acqua utilizzata per diluire la fragranza. Il costo è più basso rispetto al Parfum ma comunque resta abbastanza alto;

: la percentuale di oli essenziali negli eau de parfum è con una minima quantità di acqua utilizzata per diluire la fragranza. Il costo è più basso rispetto al Parfum ma comunque resta abbastanza alto; EDT – Eau de Toilette : la fragranza contiene meno oli essenziali rispetto all'EDP ed è presente in una percentuale che va dal 7% al 12%. L'alcol, invece, è presente all ‘85% mentre l'acqua al 10%. Di conseguenza, ha un livello olfattivo più intenso rispetto alle altre tipologie;

: la fragranza contiene meno oli essenziali rispetto all'EDP ed è presente in una percentuale che va L'alcol, invece, è presente all mentre l'acqua al Di conseguenza, ha un livello olfattivo più intenso rispetto alle altre tipologie; EDC – Eau De Cologne: è l'acqua di colonia, con una bassa concentrazione di oli essenziali, tra il 4% e il 6%, ed un'alta presenza di acqua che può arrivare anche al 20%. La percentuale di alcol, invece, può variare tra il 60% ed il 75%. Ha intensità e fragranza meno intense e persistenti ma sono molto più economici dei parfum.

Le famiglie olfattive e gli aromi

L'utilizzo delle fragranze e degli aromi per fini cosmetici era già diffuso ai tempi degli Egizi, ma è durante il Medioevo che ha raggiunto la massima diffusione. Questi profumi, però, erano realizzati con acqua ed erano privi di base alcolica. Il profumo da donna, come lo intendiamo noi oggi, invece, è nato in Toscana nelle corti fiorentine grazie a Caterina De Medici che esportava le fragranze e gli aromi in Francia.

Oggi distinguiamo i profumi principalmente per fragranze: è la famiglia olfattiva che fa la fortuna – o la sfortuna – di un profumo. Ogni maison ha dei maestri profumieri che sperimentano, mixano e mescolano differenti ingredienti ed essenze per creare bouquet unici, qualcuno con note più floreali, altri con sensori fruttati più persistenti.

La maggior parte delle donne si affida al gusto personale per scegliere il proprio profumo ma è importante anche valutare due aspetti: il ph della pelle e la quantità di lipidi presenti su di essa. Il grado di acidità della pelle, infatti, può variare la percezione olfattiva del profumo stesso e renderlo meno gradevole al nostro olfatto rispetto a quando lo annusiamo nel tappo della boccetta. Allo stesso modo, i lipidi presenti sulla nostra pelle possono alterare l'intensità e la persistenza della fragranza. Per questo è importante non scegliere un profumo sentendone la fragranza dal tappo ma vaporizzandolo sui polsi. È bene ricordare che il profumo è come un vestito, quindi, deve farci sentire a nostro agio.

Passiamo ora a descrivere le diverse famiglie olfattive: vediamole insieme.

Famiglia esperidata o agrumata

Perfetta per i mesi più caldi, sono fragranze che hanno un accordo di base agrumato dai sentori pungenti e freschi. Le note più utilizzate per un bouquet agrumato sono limone, mandarino, bergamotto, arancia ma anche essenze più esotiche come il lime.

famiglia orientale o ambrata

Caratterizzano profumi dall'intento seduttivo perché le essenze utilizzate sono particolarmente calde, intense ed avvolgenti. Ideali per la sera e le occasioni speciali, sono realizzate con vaniglia, mirra, cannella, ambra grigia e spezie;

Famiglia floreale o fiorita

La maggior parte della fragranze femminili appartengono a questa famiglia olfattiva. Possono essere profumi soliflore, ossia realizzati con una sola nota fiorita, o da bouquet, una composizione più eterogenea. I fiori più utilizzati sono il gelsomino, la rosa, ylang-ylang, l'iris e i fiori d'arancio.

Famiglia fougére

È un nome francese che significa "felce" anche se le fragranze che appartengono a questa famiglie non profumano di felce. Il termine fa riferimento ad elementi boschivi o comunque erbacei. Le essenze più comuni hanno un accordo a base di lavanda, muschi, gerani, fava tonka ed essenze legnose.

Famiglia cipriata

Il termine nn fa riferimento alle note più talcate ma prende il nome dall'isola di Cipro e dal primo profumo realizzato con questa famiglia olfattiva che è Chypre di Coty. Sono essenze tipicamente femminili che prediligono essenze come il bergamotto, il patchouly e il muschio di quercia.

Famiglia boisé

Le essenze di questa famiglia sono essenzialmente maschili ma spesso caratterizzano le note di fondo di diversi profumi femminili. Sono essenze di legni pregiati come il cedro, il sandalo, il vetiver e il pino.

Famiglia aromatica

Si denotano per freschezza e vivacità che prediligono l'impiego di piante aromatiche per lo più dell'area mediterranea. L'essenza più utilizzata è lavanda insieme a timo, menta, salvia, anice e rosmarino.

La piramide olfattiva

Oltre alla famiglia, grande importanza viene data anche alla piramide olfattiva. Quando un maestro profumiere dà vita ad un nuovo profumo lo fa anche tenendo in considerazione la persistenza e la volatilità delle materie. Le essenze in una fragranza si susseguono in quella che viene definita piramide olfattiva e che si divide in tre piani olfattivi: le note di testa, le note di cuore e le note di fondo.

Note di testa

Sono le prime essenze che vengono percepite appena una fragranza viene applicata e sono le prime a scomparire. Sono per lo più note fresche, energizzanti e a volte pungenti;

Note di cuore

Sono le note medie e rappresentano il cuore del profumo. Sono essenze che agiscono a livello emotivo, scatenando sensazioni ed emozioni, più persistenti delle note di testa e va a caratterizzare la scia del profumo;

Note di fondo

Essenza che evaporano più lentamente, che si fanno sentire quando abbiamo anche dimenticato di aver indossato un profumi, sono persistenti e rappresentano la vera anima di una fragranza.

Dove acquistare i migliori profumi da donna

Oltre alle profumerie e ai negozi specializzati, sia online che store fisici, anche Amazon ha una ricca sezione dedicata ai profumi da donna. Grazie alle recensioni di altri utenti e all'affidabilità del marketplace potrete acquistare il vostro profumo in totale tranquillità.