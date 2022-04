Regali Cresima 2022: le 24 migliori idee regalo per ragazzo e ragazza Cosa regalare per una Cresima? Abbiamo selezionato le 24 migliori idee regalo per ragazzo e ragazza, le più originali e innovative per il 2022, tutte disponibili su Amazon. Troverete, inoltre, un vero e proprio Galateo della Cresima con regali perfetti per chi ricopre il ruolo di madrina o padrino.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Cresima è uno dei momenti più importanti nella vita di ogni ragazzo e ragazza. Si tratta di un momento di passaggio e di crescita, non solo spirituale, che li rende più consapevoli di loro stessi e più adulti.

Ma cosa regalare per una Cresima?

Proprio perché si tratta di un'occasione significativa, è importante omaggiare chi riceve questo fondamentale sacramento con un regalo adatto, non solo se si ha il ruolo di madrina o di padrino, ma anche se si è dei semplici conoscenti.

Sbagliare è molto difficile, anche perché, paradossalmente, le idee ci sono e sono davvero tante!

Per aiutare chi cerca un regalo per ragazze e ragazzi che devono ricevere la Cresima nel 2022, abbiamo stilato una lista contenente le idee più originali di quest'anno, adatte non solo a ragazzi e ragazze giovani, che hanno 10, 11, 12, 13 o 14 anni d'età, ma anche a chi riceve questo sacramento anche da adulto.

In questa guida, inoltre, troverete anche un Galateo della Cresima che aiuterà le madrine o i padrini a trovare il regalo più appropriato per la persona che accompagneranno in questo percorso spirituale.

Tutte le idee regalo selezionate e descritte sono disponibili online, su Amazon.

Regali Cresima 2022 per ragazzi: le 10 migliori idee per lui

Iniziamo i nostri suggerimenti con le idee regalo per la Cresima 2022 di un ragazzo.

Abbiamo stilato questa lista considerando le passioni più comuni: videogiochi, motori, musica e tecnologia.

1. Console di Gioco Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite

Iniziamo i nostri suggerimenti con un regalo per la Cresima adatto a un ragazzo con un'età compresa tra i 10 e i 14 anni appassionato di videogame: la Nintendo Switch Lite, disponibile nei colori turchese, blu, corallo, giallo e grigio.

Si tratta di un dispositivo portatile, dal design molto sottile e leggero, che permette di impugnarlo facilmente e di portarlo ovunque.

Pensata proprio per il gioco in mobilità, questa console di casa Nintendo è, infatti, ancora più compatta della Nintendo Switch e permette anche di giocare in modalità multi-player (insieme ad altri 7 giocatori) online o in wireless locale per divertirsi insieme agli amici.

La batteria dura circa 4 ore, pesa meno di 300 grammi e ha un display da 5,5 pollici LCD.

2. Smartwatch Amazfit GTS 2

Smartwatch Amazfit GTS 2

Un'idea regalo che suggeriamo per la Cresima di un ragazzo di 14 anni amante della tecnologia e dello sport è lo smartwatch, un dispositivo moderno, tecnologico e alla moda che sarà sicuramente molto apprezzato. Tra i migliori disponibili online c'è sicuramente Amazfit GTS 2, funzionale ma dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

È caratterizzato da un ampio display AMOLED da 1.55′‘ che garantisce un'ottima visibilità e dalla presenza di ben 68 modalità sport con GPS.

Tra le se funzionalità, segnaliamo la sveglia, il conta passi, il sistema di monitoraggio del sonno, la guida alla corretta respirazione e la possibilità di ricevere notifiche di messaggi e App.

3. Cofanetto Smartbox "Motori in pista"

Cofanetto Smartbox "Motori in pista"

Tutti i ragazzi, si sa, sono amanti dei motori. Se il destinatario del regalo ha fatto la Cresima da adulto, un'ottima idea regalo è questo cofanetto Smartbox "Motori in pista". In cosa consiste?

Semplicemente regalando questo cofanetto è possibile concedere al festeggiato la possibilità di godersi una guida sportiva su strada o su circuito di un quad, un kart o, addirittura, di una Ferrari, di una Porche o di una Lamborghini.

Ma non solo, perché è possibile scegliere tra ben 2200 attività. Insomma, i sogni di ogni ragazzo possono diventare realtà!

4. Cuffie Bluetooth di SkullyCandy

Cuffie Bluetooth di SkullyCandy

Se chi ha ricevuto la Cresima ha la passione per la musica le cuffie Bluetooth di SkullyCandy sono senza dubbio il regalo perfetto perché riproducono un suono di altissima qualità e bassi profondi.

Essendo un dispositivo senza fili, possono essere utilizzate comodamente anche durante la corsa o l'attività sportiva in generale, anche perché sono molto leggere.

Possono essere utilizzate anche per parlare al telefono e, grazie alla lunga autonomia della batteria, sostengono, con una ricarica di sole 2/3 ore, fino a 40 ore di riproduzione musicale.

Il materiale che riveste i padiglioni permettono di indossarle anche a lungo senza recare fastidi. Sono disponibili in diversi colori.

5. Zaino The North Face

Zaino The North Face

Un' idea regalo per la Cresima ideale per un ragazzo dinamico e con un'età dai 14 anni in su è sicuramente lo zaino firmato The North Face, così capiente che permette di portare con sé tutto l'occorrente anche per affrontare un'intera giornata fuori casa.

Dispone di un ampio vano per laptop o tablet e, grazie al rivestimento che protegge dalla pioggia, è possibile portare con sé qualsiasi dispositivo tecnologico senza temere che si rompa o si danneggi.

Dispone di diverse tasche interne ed esterne e, grazie agli spallacci sagomati e all'imbottitura posteriore dotata di canale per la colonna vertebrale, risulterà molto comodo da indossare.

6. Buono Amazon

Cofanetto azzurro con papillon con buono Amazon

Se chi riceve la Cresima è un ragazzo di cui non si conoscono bene i gusti e le passioni un buono Amazon è l'idea regalo consigliata. Infatti, gli permetterà, semplicemente effettuando una ricerca sul portale, di acquistare ciò che preferisce o ciò di cui ha bisogno. Si tratta di un'alternativa sempre valida anche se il destinatario è semplicemente un conoscente.

Il cofanetto azzurro con Papillon, pensato appositamente per un lui, permette di far ricevere il buono anche in una bella confezione.

L'importo, ovviamente, è a discrezione di chi lo regalerà.

7. Premium Mountain Bike di Licorne Bike

Mountain Bike di Licorne Bike

Se a cresimarsi è un ragazzo che ha un'età compresa tra i 12 e i 14 anni ed è un parente un'ottima idea regalo potrebbe essere la mountain bike di Licorne Bike, disponibile nei colori nero-blu-lime e in nero-blu-arancione. Questa bicicletta è ideale per le passeggiate all'aria aperta con i genitori o con gli amici, è sicura, resistente ed arriva munita di campanello, di faro anteriore e di parafango.

Dispone, inoltre, di un cambio Shimano di alta qualità a 21 marce che permette di attraversare qualsiasi percorso compresi quelli più difficili, come i sentieri di montagna, risultando molto comoda.

La sicurezza, inoltre, viene garantita anche dalla presenza del freno nella parte anteriore e posteriore della mountain bike, caratteristica che permette di avere totale controllo sulla bicicletta durante la guida.

8. Cuffie Wireless di Xiaomi

Cuffie Wireless di Xiaomi

Per la Cresima di un ragazzo adulto, invece, suggeriamo le cuffie Wireless Xiaomi Mi True 2 Basic. Nonostante l'ottimo rapporto qualità/prezzo queste cuffie del noto marchio cinese si caratterizzano per le diverse funzioni che le rendono comode, tecnologicamente avanzate e facili da indossare.

Le Mi True 2 Basic, infatti, dispongono: di un sensore di rilevamento utile per interrompere o riprendere la musica nell'esatto momento in cui le cuffie vengono posizionate o rimosse dall'orecchio; di un pratico sensore touch che permette di avviare o interrompere la riproduzione di musica o le telefonate semplicemente attraverso il leggero tocco di un dito; di una batteria dalla lunga autonomia che permette di utilizzarle per circa 20 ore senza interruzione (se in combinazione con la custodia di ricarica) e, infine, di una tecnologia pensata per rendere il suono più nitido e chiaro.

Da segnalare, infine, anche l'abbinamento automatico: dopo la prima connessione le cuffie si connettono automaticamente al Bluetooth del dispositivo scelto per l'abbinamento.

Con una sola ricarica, che avviene in modalità rapida, possono essere utilizzate per 5 ore consecutive (se non in combinazione con la custodia di ricarica).

9. Speaker Bluetooth portatile di JBL

Speaker Bluetooth portatile di JBL

Anche lo speaker Bluetooth portatile di JBL, un altro prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, è un'idea regalo per la Cresima che sicuramente renderà felice il ragazzo che lo riceverà.

Si tratta di un diffusore portatile da tavolo dotato di Bluetooth che può essere connesso ad altri dispositivi, come tablet e smartphone, per riprodurre musica con un suono nitido e potente.

Questo speaker, essendo rivestito con materiale impermeabile (IPX7), può essere utilizzato anche al mare, in piscina o addirittura sotto la doccia.

Dispone, inoltre, di potenti radiatori, i JBL Bass Radiator, che generano un suono molto intenso e dai bassi profondi.

Un'altra caratteristica da segnalare è la batteria agli ioni di litio da 3000 mAh dalla lunga autonomia che permette di utilizzare il diffusore JBL per circa 12 ore consecutive senza interruzioni.

10. Portafoglio in pelle di Tommy Hilfiger

Portafoglio in pelle di Tommy Hilfiger

Chi, invece, preferisce orientarsi verso un regalo più classico può scegliere il portafoglio in pelle di Tommy Hilfiger, un accessorio sobrio ed elegante, adatto per la Cresima di un ragazzo più adulto.

Realizzato in 100% pelle di vitello, questo portafoglio del noto brand americano si caratterizza per il design semplice ma moderno, innovativo e contemporaneamente classico, perfetto per un ragazzo giovane attento allo stile e ai dettagli, anche nel quotidiano.

Dispone di diverse tasche e scompartimenti utili per contenere monete (è presente un'apposita tasca con bottone), banconote, carte, biglietti da visita, tessere e documenti in modo pratico, ordinato e, soprattutto, per avere sempre tutto a portata di mano.

Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Regali Cresima 2022 per ragazza: le 10 migliori idee per lei

Dopo aver visto quali sono le 10 idee più gettonate per la Cresima di un ragazzo, scopriamo adesso quali sono i migliori regali da fare per la Cresima 2022 di una ragazza.

Che sia un tipo amante della lettura, del fitness, della tecnologia o della cura personale, dei viaggi o del relax, ci sono diverse proposte che sicuramente accontenteranno i gusti di tutte.

Vediamo insieme quali sono le più gettonate e che renderanno felici anche le donne dai gusti più difficili!

11. Kindle Paperwithe di Amazon

Kindle Paperwithe di Amazon

Iniziamo la nostra lista con un'idea regalo per la Cresima 2022 perfetta per le ragazze, ovviamente anche adulte, amanti dei libri e della lettura. Il Kindle Paperwhite di Amazon, infatti, non ha bisogno di presentazioni.

Si tratta di un dispositivo appositamente pensato per la lettura, dotato di uno schermo antiriflesso che permette di leggere anche alla luce diretta del sole proprio come se fosse carta stampata.

Con il Kindle, inoltre, è possibile evidenziare un passaggio significativo del testo, cercare definizioni, tradurre una parola e, grazie alla memoria di 8 GB, può contenere tanti libri.

Sottile e leggero, è possibile tenerlo comodamente in una sola mano.

12. Smartwatch Honor Band 6

Smartwatch Honor Band 6

Gli orologi intelligenti sono diventati i migliori alleati di chi pratica sport e di chi vuole monitorare la propria forma fisica. Pensato proprio per aiutare a controllare l'attività sportiva quotidiana, Honor Band 6 è uno smartwatch per le ragazze che offre anche tanti suggerimenti per migliorare la qualità del sonno.

Dispone di cardiofrequenzimetro, conta passi e, tra le tante funzioni, anche quella che invita all'attività fisica dopo un certo periodo di sedentarietà.

Ovviamente, anche questo modello dispone di tecnologia che invia al dispositivo le notifiche per la ricezione di messaggi, E-Mail, Facebook e tante altre App.

La lunga autonomia della batteria, infine, consente di utilizzarlo ininterrottamente per circa 20 giorni.

Si tratta del regalo ideale per la Cresima di una ragazza dai 14 anni in su.

13. Action Cam di Apexcam

Action Cam di Apexcam

Se chi riceverà la cresima è una ragazza amante della tecnologia e della fotografia un'idea regalo è questa action cam di Apexcam, un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un dispositivo che permette di registrare video con una risoluzione 4K e, di conseguenza, garantisce immagini molto nitide e fluide.

Essendo dotata di una custodia resistente all'acqua, può essere utilizzata anche sott'acqua fino ad una profondità di 40 metri per realizzare suggestivi filmati di fondali marini.

Ha uno schermo LCD frontale che permette di visualizzare l'immagine in tempo reale ed una batteria dalla buona autonomia.

Le porte HDMI e USB, infine, permettono di collegarla a diversi dispositivi, come TV e computer.

14. Piastra per capelli Bellissima Creativity B9 300 di Imetec

Piastra per capelli Bellissima Creativity B9 300 di Imetec

Per le ragazze la cura dei capelli è di fondamentale importanza e la piastra per capelli Imetec Bellissima Creativity, ideale sia per i capelli mossi che per i capelli lisci, sarà sicuramente un regalo gradito a tutte.

Il rivestimento ceramico "Silk Effect", oltre a garantire protezione dei capelli e un'ottima distribuzione del calore, fa scivolare facilmente la piastra sulla chioma, dando luminosità ed eliminando l'effetto opaco.

La temperatura, che va da un minimo di 150° ad un massimo di 230°, può essere regolata elettronicamente, adattandola alla tipologia del capello.

Il sistema di riscaldamento rapido, infine, rende la piastra pronta da utilizzare in pochi secondi, per un effetto liscio o mosso perfetto.

15. Cofanetti Smartbox a tema

Cofanetti Smartbox a tema

Per essere sicuri di non sbagliare regalare una delle tante Smartbox disponibili (anche online) è sicuramente una mossa vincente.

Ci sono, infatti, diversi cofanetti che concedono esperienze di diverso tipo, da scegliere in base alle passione e alla personalità della destinataria: dai viaggi con pernottamento in hotel e colazione inclusa della Smartbox "Fuga e Relax", ai percorsi benessere di coppia di "Addio Stress per due", dalle degustazioni del cofanetto "Peccati di gola" fino ad arrivare alle attività sportive che è possibile scegliere con la Smartbox "Emozioni per lei".

Insomma, scegliendo una Smartbox è davvero difficile sbagliare!

16. Buono Amazon con fiori

Buono Amazon con fiori

Continuiamo la nostra lista contenenti le idee per la Cresima 2022 di una ragazza con un regalo che farà sicuramente piacere ricevere, perché chi lo riceverà potrà acquistare tutto ciò che desidera o di cui ha bisogno.

Stiamo parlando del buono Amazon con fiori, ma disponibile in diversi formati, che può essere caricato con l'importo che si preferisce.

Questo buono, utilizzabile per l'acquisto di milioni di prodotti presenti sul portale Amazon, ha una validità di dieci anni: la festeggiata potrà spenderlo come preferisce, mentre chi lo regalerà avrà la certezza di aver regalato qualcosa di utile.

17. Set di pennelli make-up di Niré

Set di pennelli make–up di Niré

Per la Cresima di una ragazza adulta vi suggeriamo il set di pennelli make-up di Niré vincitore del premio Global Make-up Awards Scandinavia, un'attestazione di qualità, sicurezza e affidabilità.

Questo set, che si caratterizza per i manici dall'elegante color oro rosa impreziosito da scintillanti glitter, contiene dieci pennelli professionali, realizzati a mano e composti da fibre morbide e sicure che garantiscono delicatezza sulla pelle.

La confezione include: un pennello per il fondotinta, un pennello per la cipria, un pennello per il fard, un pennello per le sfumare i prodotti make-up per il viso, un pennello per applicare il correttore o l'ombretto, un pennello per truccare le sopracciglia, un pennello per applicare l'illuminante, un pennello per il contouring occhi, un pennello per applicare l'eyeliner in modo preciso e un pennello apposito per le sfumature.

Inclusa, inoltre, c'è una spazzola per la pulizia del viso che rimuove il trucco, esfolia delicatamente il viso, rimuove le cellule morte e rende la pelle luminosa e uniforme.

I pennelli arrivano in un'elegante custodia utile per il trasporto e per riporli in modo ordinato ed igienico quando non vengono utilizzati.

18. Zaino vintage Invicta

Zaino Invicta

Per la Cresima di una ragazza con un'età compresa tra gli 11 e i 14 anni, invece, suggeriamo questo zaino a righe di Invicta dall'irresistibile stile vintage e disponibile in diversi colori (rosa, azzurro, blu, giallo, grigio, multicolore, nero, rosso, verde e viola).

Si caratterizza per lo stile anni '80 ritornato ultimamente molto di moda che richiama gli zaini del brand prodotti in passato e rimasti iconici nonostante gli anni trascorsi.

Dispone di una comoda tasca sulla parte anteriore utile per contenere piccoli oggetti, di una zip laterale che permette di raggiungere più facilmente gli oggetti contenuti mentre si è in movimento, di una chiusura principale con bottone.

Questo zaino Invicta ha però una caratteristica particolare: è possibile ripiegarlo su sé stesso e, grazie alla presenza di una cinghia regolabile personalizzabile, può essere indossato anche come marsupio, risultando molto versatile e perfetto per l'utilizzo quotidiano.

Ha una capacità di 8 Litri e misura 40 cm x 25 cm x 8 cm.

19. Shopper Desigual

Shopper Desigual

La shopper di Desigual, invece, è l'idea regalo che suggeriamo se a ricevere la Cresima è una ragazza adulta.

Questa pratica borsa, ideale per l'utilizzo quotidiano, è capiente ed è caratterizzata dalla presenza di fiori colorati che coprono la maggior parte della superficie della shopper.

I fiori, cuciti in rilievo, sono presenti sia nella parte anteriore che in quella posteriore.

All'interno è presente una tasca con cerniera utile per riporre piccoli oggetti, mentre gli ampi manici permettono di indossarla comodamente a spalla.

Può essere indossata con qualsiasi tipo di look, da quello più casual a quello più formale.

20. Bracciale Kidult

Bracciale Kidult

Il bracciale di Kidult con angelo lo consigliamo per la Cresima di una ragazza con un'età compresa tra i 12 e i 13 anni. Si tratta di un accessorio che si contraddistingue per eleganza e sobrietà pensato, quindi, per essere indossato anche dalle più piccole.

Come anticipato il ciondolo rappresenta un piccolo angelo protettore smaltato in oro rosa e con un piccolo cristallo posto al centro: un dettaglio che lo rende particolarmente adatto come idea regalo per la Cresima.

L'intero bracciale è realizzato in resistente acciaio oro rosa con perline bianche.

La misura è regolabile da 16 cm fino a 19 cm e la chiusura è a moschettone.

Galateo dei regali per la Cresima 2022: le idee regalo per le madrine e i padrini

Fino a questo punto della nostra guida abbiamo visto quali sono i regali più gettonati da fare per la Cresima di una ragazza e di un ragazzo.

Si tratta di prodotti dai prezzi accessibili, ma che permettono comunque di fare una bella figura se il regalo è da destinare a un conoscente o a un parente.

Ma cosa scegliere se si è la madrina o il padrino di chi riceverà il sacramento?

Scopriamo insieme cosa dovrebbe regale chi accompagna un ragazzo o una ragazza in uno dei giorni più significativi della loro vita.

21. Orologi

Orologi Daniel Wellington

Alla madrina o al padrino di Cresima consigliamo di optare per un regalo classico ma che resta sempre un evergreen molto apprezzato: gli orologi. Questi che vi suggeriamo sono due modelli eleganti e adatti a qualsiasi età.

Il primo è un modello Daniel Wellington Petite Melrose da donna classico con elegante cinturino in rete color oro rosato adattabile a qualsiasi look, da quello quotidiano a quello più elegante.

Il secondo, invece, è un orologio da uomo della linea Classic Black Cornwall, sempre del brand Daniel Wellington, con quadrante nero molto sottile e dettagli oro rosa.

Sono due tipologie di orologi moderni e raffinati che chiunque sarà felice di indossare.

22. Tablet

T5 Mediapad di Huawei

Per le madrine o i padrini è obbligatorio fare una bella figura ed acquistare un regalo non solo utile ma anche di valore.

Che sia un ragazzo o una ragazza, un tablet è un dispositivo tecnologico che si fa apprezzare da tutti a prescindere dall'età e il T5 Mediapad di Hauwei è un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Si caratterizza non solo per il design elegante pensato per essere comodo, maneggevole e piacevole al tatto, ma anche per il display da 10,1 " dall'ottima risoluzione che permette di avere una visione chiara e nitida.

Questo dispositivo, infatti, è l'ideale anche per guardare film e serie tv.

23. Macchina fotografica istantanea

Macchina fotografica istantanea Polaroid

Sia i ragazzi che le ragazze amano scattare le fotografie con il proprio smarthpone: perché non fargli scoprire il gusto di utilizzare una Polaroid?

Questo modello di fotocamera digitale a scatto istantaneo di Polaroid, dall'irresistibile look anni '70, permette di scattare foto e di stamparle in tempo reale.

Si tratta di un modello dotato di comodo display utile per sapere quanta pellicola è rimasta a disposizione e lo stato della batteria, con doppio obiettivo, auto-fuoco e un nuovo flash capace di individuare la giusta quantità di luce utile per illuminare il soggetto da fotografare.

Le istantanee scattate avranno colori nitidi e splendenti.

24. Accessori in pelle

Zaini The Bridge

Concludiamo la nostra lista di idee regalo per ragazzi e ragazze che ricevono la Cresima con un pensiero importante e indubbiamente costoso ma che permetterà alla madrina o al padrino di donare qualcosa di utile, di valore e di indiscussa qualità: gli zaini firmati The Bridge, uno dei marchi più famosi e rinomati per quanto riguarda la produzione di accessori in pelle.

Se il regalo per la cresima è destinato a un ragazzo adulto vi suggeriamo lo zaino in pelle marrone scuro The Bridge, perfetto da utilizzare anche per il lavoro o per l'università.

Per una ragazza adulta, invece, vi consigliamo lo zaino Pearldistrict City The Bridge, disponibile in color cuoio, rosso ribes, cognac e nero.

Entrambi gli zaini presentano diverse tasche e scomparti, sia interni che esterni, utili per contenere piccoli e grandi oggetti.