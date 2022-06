Prova costume: fino al 50% di sconto su epilatori elettrici e a luce pulsata per una pelle perfetta Le migliori offerte Amazon su epilatori elettrici e a luce pulsata Braun, Philips e Rowenta: 10 modelli tra cui scegliere in vista dell’estate, con sconti fino al 50%.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Avere gambe perfettamente lisce e depilate è l'obiettivo di molte donne, in particolare nei mesi estivi quando si indossano indumenti corti e si trascorrono intere giornate al mare.

Nonostante la ceretta sia ancora uno dei metodi di depilazione più diffusi, risultati migliori e più duraturi possono essere ottenuti utilizzando gli epilatori, sia elettrici che a luce pulsata. Se non avete mai provato questi dispositivi, questo è il momento giusto per farlo: sono infatti in offerta su Amazon con sconti fino al 50%.

Le migliori offerte Amazon su epilatori elettrici e a luce pulsata

Più precisi e meno dolorosi della ceretta, gli epilatori sono il metodo di depilazione preferito da molte donne. Alcuni tra gli epilatori elettrici e a luce pulsata di marche come Braun, Philips e Rowenta sono ora in promozione su Amazon: ecco i 10 modelli migliori con sconti fino al 50%.

-50% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 9 Flex 9020: primo epilatore elettrico al mondo con una testina completamente flessibile, questo modello Braun ha 40 pinzette con tecnologia MicroGrip che rimuovono anche i peli più corti e grazie alla tecnologia SensoSmart permette di esercitare la giusta pressione per evitare irritazioni. Wet&Dry, può essere utilizzato anche sotto la doccia e include diversi accessori tra cui una testina per massaggio che aiuta a rimuovere le impurità della pelle.

-40% di sconto sull'epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 3 PL3011: piccolo e leggero, questo epilatore Braun è dermatologicamente testato e sicuro sulla pelle. La tecnologia SensoAdapt permette al dispositivo d'impostare automaticamente una delle tre intensità d'impulsi per adattarsi alla tonalità della pelle e garantire risultati ottimali, e in più si può selezionare la modalità automatica che emette impulsi continui per trattare le aree più estese.

-40% di sconto sull'epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5 PL5115: dedicato agli uomini, questo epilatore Braun è venduto in abbinamento a un rasoio Gillette Body e garantisce una epilazione permanente su gambe, braccia, petto e schiena, con una riduzione visibile dei peli in sole quattro settimane. Con dieci livelli d'intensità tra cui scegliere, di cui tre modalità delicate, è dotato di sensore SensoAdapt che regola automaticamente l'intensità in base alla zona del corpo trattata.

-40% di sconto sull'epilatore elettrico Rowenta EP5660 Silence Soft: compatto e silenzioso grazie al doppio involucro ermetico, questo epilatore Rowenta è dotato di rullo esfoliante che prepara la pelle e rende la depilazione più delicata e di testine di precisione per raggiungere anche le aeree più sensibili come ascelle e bikini. Con due velocità tra cui scegliere, la tecnologia micro-contact assicura il massimo contatto con la pelle, la luce vision, invece, permette di vedere anche i peli più sottili.

-40% di sconto sull'epilatore elettrico Philips BRE225/00 Satinelle Essential: due velocità anche per l'epilatore Philips, estremamente leggero e maneggevole, facile da tenere in mano grazie all'impugnatura ergonomica. La testina assicura un'epilazione delicata ma precisa, per una pelle liscia diverse settimane, ed è staccabile e lavabile sotto acqua corrente per garantire la massima igiene. La confezione include anche una spazzolina di pulizia.

-37% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 1 1370: uno dei primi modelli Braun ad essere proposti sul mercato, questo epilatore è tutt'oggi valido ed efficace nella depilazione grazie alla testina con punte Soft-Lift che sollevano i peli e li avvicinano alle 20 pinzette. La testina di precisione permette di rimuovere i peli anche nelle zone più difficili da raggiungere come ascelle e bikini, la spazzolina di pulizia aiuta invece a pulire il dispositivo dopo l'uso.

-33% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 5-820: dotato di cappuccio massaggiante ad alta frequenza che riduce il fastidio provocato dalla depilazione, questo epilatore Braun è preciso e delicato. Ha una testina con 28 pinzette che rimuovono anche i peli più corti e può essere utilizzato su diverse zone del corpo grazie agli accessori di precisione inclusi. È inoltre impermeabile e utilizzabile fino a 30 minuti in modalità senza filo.

-30% di sconto sull'epilatore elettrico Braun Silk-épil 9-880: l'ampia testina flessibile con 40 pinzette MicroGrip di questo epilatore Braun riduce i tempi di epilazione perché permette di trattare una zona più ampia in meno tempo, oltre a rendere la rimozione dei peli facile e indolore. L'impugnatura ergonomica e il fatto che sia impermeabile lo rendono comodo da utilizzare anche sotto la doccia, la tecnologia SensoSmart aiuta ad esercitare la giusta pressione sull'area trattata.

-30% di sconto sull'epilatore a luce pulsata Innza: con cinque intensità e due modalità flash tra cui scegliere, questo epilatore Innza assicura una riduzione dei peli dell'80% dopo circa 12 settimane di utilizzo regolare. Utilizza la tecnologia professionale IPL, clinicamente testata e adatta a donne e uomini. Adatto da utilizzare su tutto il corpo, comprese le zone sensibili come viso e bikini, la confezione include occhiali protettivi e rasoio.

-25% di sconto sull'epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5 PL5137: il sensore SensoAdapt che si adatta automaticamente alle diverse tonalità di pelle e la possibilità di scegliere tra dieci livelli di intensità fanno di questo modello Braun uno dei migliori epilatori a luce pulsata sul mercato, sicuro sulla pelle e certificato da organizzazioni internazionali. Caratterizzato da un design compatto e maneggevole, è anche molto veloce: bastano appena 5 minuti per trattare la parte inferiore delle gambe.