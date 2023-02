Zendaya è una dea della primavera ai Sag Awards: sull’abito sbocciano 200 rose Zendaya ha sfilato sul red carpet degli Screen Actor Guild a Los Angeles con un abito fiorito, per poi sfoggiare un secondo abito bustier sul palco.

A cura di Beatrice Manca

Se una rondine non fa primavera, probabilmente la fa Zendaya con il suo abito fiorito. L'attrice e icona di stile ha sfilato sul red carpet dei SAG Awards 2023 come una visione in rosa, indossando un abito d'alta moda adornato con quasi duecento boccioli di rosa (190, a voler essere precisi) completato da gioielli mozzafiato.

Zendaya con l'abito di rose ai SAG Awards

La stagione dei premi e le star ci regalano emozionanti momenti di stile sui red carpet. A Los Angeles sono andati in scena gli Screen Actors Guild Awards 2023, un'anteprima dei premi Oscar dove i premi sono assegnati dagli attori. Zendaya era nominata per la sua performance in Euphoria e sul red carpet ha regalato una memorabile apparizione con un abito bustier senza spalline in seta duchesse con uno strascico completamente ricoperto da boccioli di rosa.

Zendaya in Valentino Haute Couture

I 190 boccioli di rosa in seta, tutti cuciti a mano, si allargano man mano che si avvicinano all'orlo, creando un effetto scultoreo. Per completare il look l'attrice ha acconciato i capelli corti in morbide onde e ha impreziosito la scollatura con un collier variopinto di Bulgari, abbinato al bracciale.

Zendaya indossa gioielli Bulgari

Chi ha firmato l'abito rosa di Zendaya

La spettacolare creazione è Made in Italy: l'abito è firmato Valentino Haute Couture ed è stato disegnato da Pierpaolo Piccioli, designer di Valentino, per Zendaya, che è anche testimonial del brand. A curare l'outfit finale è lo stylist Law Roach, che da anni segue gli outfit della star.

Un dettaglio dell’abito Valentino Haute Couture

Zendaya si è poi cambiata d'abito, indossando un secondo abito sul palco, sempre italiano: una creazione Giorgio Armani Privé rosa pallido con tagli cut out e un inserto di paillettes sulla scollatura. Sul red carpet era in buona compagnia, con star come Sabrina Impacciatore, Cate Blanchett e Jenna Ortega. Ora il countdown per gli Oscar è ufficialmente iniziato!