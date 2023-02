Sabrina Impacciatore in fucsia ai SAG Awards 2023: illumina il red carpet con l’abito fluo Sabrina Impacciatore è stata tra le grandi protagoniste dei SAG Awards 2023, dove ha trionfato con il cast di The White Lotus. Sul red carpet ha osato con le tinte vitaminiche, brillando con un meraviglioso abito fucsia fluo.

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte al Fairmont Century Plaza di Los Angeles si sono tenuti gli Screen Actors Guild Awards 2023, meglio conosciuti come SAG Awards, evento che ogni anno assegna i premi alle migliori interpretazioni degli attori membri dell'associazione. A trionfare sono stati Jessica Chastain, Sam Elliot, ma anche il cast di The White Lotus, che si è aggiudicato il titolo di Miglior ensemble in una serie drama. La protagonista Sabrina Impacciatore non poteva mancare e sul red carpet ha dato il meglio di lei in fatto di stile, appendo elegantissima e sofisticata in fucsia fluo: ecco tutti i dettagli del look.

Sabrina Impacciatore trionfa in total pink

Il red carpet dei SAG Awards 2023 sono stati letteralmente invasi dalle star e, come da tradizione a eventi di gala simili, è andata in scena una vera e propria sfida a colpi di stile. Cate Blanchett ha puntato sulla sensualità di un abito scollato col pizzo, Zendaya ha preferito una romantica sirena pink, ma ad aver attirato le attenzioni del pubblico italiano è stata Sabrina Impacciatore, premiata insieme ai colleghi della serie The White Lotus. Dopo la tutina "tramonto" e il minidress nero con la schiena nuda, questa volta ha osato con le tinte accese. Ha puntato sul fucsia fluo, portando un tocco vitaminico all'evento.

Sabrina Impacciatore in Valentino

Chi ha firmato il look di Sabrina Impacciatore ai SAG 2023

Sabrina Impacciatore ai SAG Awards 2023 si è rivolta alla Maison Valentino, sfoggiando un abito fluorescente della collezione Urban Riviera. Si è trasformata in una vera e propria dea con un modello in fucsia acceso dalla linea morbida e sinuosa, con la scollatura incrociata e le maniche a pipistrello così ampie da sembrare uno strascico. Per completare il tutto ha scelto dei gioielli Pomellato, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e ondulati. Così facendo Sabrina ha dimostrato di non avere nulla da invidiare alle dive internazionali in fatto di stile: in total pink è riuscita a illuminare il tappetto rosso.