Willow Smith ha un nuovo tatuaggio: il disegno sulla spalla è mistico e “matematico” Willow Smith è un’artista ribelle e anti-convenzionale e lo dimostra anche con la sua passione per i tatuaggi. Nelle ultime ore ne ha impresso uno nuovo sulla spalla e sembra nascondere dei dettagli mistici e “matematici”.

A cura di Valeria Paglionico

Willow Smith sta crescendo e sta diventando una star di fama internazionale: sono lontani i tempi in cui veniva considerata semplicemente la figlia di Will Smith, ora è una cantante di successo, un'icona di bellezza anti-convenzionale e una vera e propria it-girl dall'animo rock e ribelle. Sui social non perde occasione per documentare tutti i suoi successi e i suoi impegni quotidiani, proponendo sempre dei look originali all'insegna del glamour. Negli ultimi giorni ha sorpreso i fan con una piccola novità: ha fatto un altro tatuaggio sul braccio, è molto vistoso e sembra nascondere un significato particolare.

Il nuovo tatuaggio di Willow Smith

Il nuovo tatuaggio di Willow Smith è stato realizzato dall’artista Raymond Jiménez (come rivelato dal tag inserito nel post su Instagram), ricopre tutta la sua spalla sinistra ed è in total black. Cosa raffigura? Una mano sollevata con sopra un vortice nero. A primo impatto sembra di essere di fronte a una mano che lancia una sorta di incantesimo, dunque a un disegno tra il magico e il mistico. Il tocco più originale è il riferimento matematico che si intravede appena: alla base del tattoo c'è infatti una formula aritmetica composta da numeri e lettere (in caratteri micro). La cantante non ha spiegato dettagliatamente tutti i simboli nascosti nel disegno ma è chiaro che non ha scelto nulla al caso e che è legata in modo profondo a ogni singolo tratto.

Willow, la figlia di Will Smith ha la passione per i tattoo

I tatuaggi sono la mania del momento, tanto che è quasi impossibile trovare qualcuno con la pelle "candida". Le star lo sanno bene e sui social mostrano con orgoglio i disegni realizzati sul corpo con l'inchiostro indelebile. Willow Smith è solo una delle tante ad avere la passione per i tattoo, basti pensare al fatto che quello sulla spalla non è il primo (e probabilmente non sarà neppure l'ultimo). Ha l'avambraccio destro ricoperto di disegni total black, mentre sulla mano si è lasciata imprimere una rappresentazione intricata della dea indù Saraswat. Insomma, la figlia di Will rivela il suo animo anti-convenzionale anche con i disegni sulla pelle: quale sarà il suo prossimo tatuaggio?