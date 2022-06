Madame ha un nuovo tatuaggio: qual è il significato simbolico del disegno al centro del petto Madame ha fatto un nuovo tatuaggio e lo ha mostrato con orgoglio sui social. Di cosa si tratta? Di un sole al centro del petto che sembra nascondere un profondo significato simbolico.

Madame è la rivelazione musicale degli ultimi anni: da quando è salita sul palco del Festival di Sanremo 2021 non ha più smesso di avere successo, tanto che con ogni hit lanciata è riuscita a scalare le classifiche del nostro paese. A contraddistinguerla è sempre stato uno stile glamour ma allo stesso tempo minimal fatto di capi griffati, completi mannish e look genderless. Nelle ultime ore ha inoltre aggiunto un dettaglio "indelebile" alla sua immagine: ha fatto un nuovo tatuaggio e la cosa particolare è che nasconde un profondo significato simbolico a cui sembra essere legatissima.

Perché Madame si è fatta tatuare un sole

Ad aver realizzato il nuovo tatuaggio di Madame è stato Luca Verletti, il tatuatore dello studio Lag Tattoos di Vicenza, che si è lasciato immortalare mentre teneva la cantante tra le sue "grinfie". Sui social sono state documentate tutte le fasi della creazione del disegno, fino ad arrivare al risultato finale: il contorno di un grosso sole al centro del petto. Ad accompagnare le immagini è stata la didascalia "Un po’ hippie, un po’ gangstar", che spiega in parte il significato della scelta: Madame ha rappresentato le sue due anime. Innanzitutto il sole raggiante è un chiaro simbolo mistico e spirituale (probabilmente un segno di rinascita dopo gli ultimi due anni). Come se non bastasse, anche la parte del corpo su cui è stato realizzato non è casuale: il petto è una zona ben in vista e la scelta sottintende un carattere deciso.

Madame mostra i tatuaggi

Tutti i tatuaggi di Madame

Quello del sole sul petto non è il primo tatuaggio di Madame, negli ultimi anni la cantante ha cominciato a decorare con una certa frequenza il corpo con l'inchiostro indelebile. Ha impresso il numero 2002 sotto al seno (ovvero l'anno della sua nascita), delle rose sulla mano e una serie di animali e insetti sulle braccia. Il dettaglio che li accomuna? I disegni sono tutti in nero, realizzati solo con i contorni. Il risultato è ricercato ma allo stesso tempo discreto e soprattutto dall'effetto vintage. La cantante continuerà a fare visita al tatuatore anche nei prossimi mesi? A giudicare dalla soddisfazione provata nel mostrare la nuova creazione sulla sua pelle, pare proprio di sì.