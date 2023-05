William e Kate, il dolce omaggio a Lady Diana nascosto nel video dell’incoronazione Credevate che William e Kate si fossero “dimenticati” di Lady Diana nel giorno dell’incoronazione? Forse non avete notato il dettaglio nascosto nel video riassunto della giornata.

A cura di Valeria Paglionico

Il 6 maggio 2023 verrà ricordato per sempre come il grande giorno di re Carlo III, incoronato a Westminster durante una cerimonia tradizionale e solenne al fianco di Camilla (diventata ufficialmente regina e non più regina consorte). Tra i grandi protagonisti dell'evento non potevano che esserci gli eredi al trono diretti, il principe William e sua moglie Kate Middleton, apparsi elegantissimi tra lunghi mantelli dal significato simbolico e coroncine scintillanti. Quando tutto è finito sono stati proprio loro a condividere sui social un piccolo riassunto della giornata ma la cosa che in pochi hanno notato è che è stato fatto anche un piccolo riferimento a Diana.

Il video "riassunto" dell'incoronazione

Su YouTube i principi del Galles hanno condiviso un dolcissimo video in cui hanno documentato i preparativi per l'Incoronation Day (su Instagram c'è la sua versione ridotta) e i più attenti hanno notato che al suo interno c'è anche un omaggio a Lady Diana. Nella clip William, Kate e i bambini vengono immortalati tra le mure di Kensington Palace mentre si preparano a poche ore dalla cerimonia, mostrando così il loro lato "umano". La cosa particolare è che su una delle scrivanie della residenza reale si intravede un dolce scatto della principessa.

La cartolina di Natale del 1995

La vecchia foto di Lady Diana con William ed Harry

Si tratta di una vecchia foto in bianco e nero ormai iconica che era stata utilizzata anche come biglietto di auguri di Natale nel 1995 (un anno prima del divorzio da Carlo): Diana sorrideva con accanto sia Harry che William, mettendo in mostra il suo animo raggiante. Sebbene l'immagine sia molto in ombra, i sostenitori della compianta Duchessa l'hanno subito riconosciuta (e screenshottata). I nuovi principi del Galles hanno trovato un modo discreto ed elegante per rendere omaggio a Lady D., a dimostrazione del fatto che non l'hanno dimenticata in una giornata tanto importante per la corona britannica.