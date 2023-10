Vittoria Lucia Ferragni abbandona gli abiti di Elsa, per Halloween si veste da Catwoman Manca dopo ad Halloween e Vittoria Lucia Ferragni sembra essere già pronta per festeggiare. Ieri sera con l’aiuto di mamma Chiara si è trasformata in una piccola Catwoman.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a Firenze alle prese con alcuni impegni lavorativi ma, nonostante ciò, ha voluto portare con lei i piccoli Leone e Vittoria, che si sono divertiti tra passeggiate nei giardini segreti della città e giri sulla storica giostra con i cavalli a Piazza della Signoria. L'imprenditrice ha però deciso di "interrompere" il fine settimana con qualche ora di anticipo: è rientrata a Milano ieri pomeriggio, così da sostenere Fedez in occasione del ritorno in tv a Che Tempo Che Fa e da festeggiare il 62esimo compleanno della mamma Marina Di Guardo. La vera protagonista della serata, però, è stata baby V., che ne ha approfittato per sfoggiare il nuovo travestimento di Halloween.

La passione di Vittoria per Elsa di Frozen

Vittoria Lucia Ferragni sta crescendo e, così come tutte le bambine della sua età, ha scelto la sua principessa Disney preferita: Elsa di Frozen. I genitori Chiara e Federico sono ben coscienti di questa passione ed è per questo che le hanno regalato una riproduzione dell'abito celeste che Elsa indossa nel film. La bimba ama il costume (e la maxi treccia fake) così tanto da indossarlo praticamente ogni sera quando guarda i cartoni e da averlo portato con lei durante il viaggio a Firenze con la mamma e il fratello. In occasione di Halloween, però, si è decisa a far entrare un travestimento inedito e spaventoso nel suo armadio.

Vittoria con l’abito di Elsa

Il travestimento dark di baby Vittoria

Mancano poche ore ad Halloween, la festa più spettrale dell'anno, e anche Vittoria Lucia Ferragni si sta preparando. Ieri sera, in occasione della cena di compleanno organizzata da nonna Marina, ha abbandonato gli abiti della principessa Elsa per trasformarsi in Catwoman.

Vittoria in versione Catwoman

Come documentato da Chiara Ferragni, la bimba ha scelto un outifit dark con tutina nera caratterizzata da pantaloni a zampa, cappuccio e mantello incorporato, il tutto arricchito da una maschera coordinata decorata con delle orecchie da gatto. La piccola ha sorriso e fatto le linguacce in camera, dando l'ennesima prova di aver ereditato ironia e simpatia dai genitori. Quale sarà il travestimento scelto per lei da papà Fedez?