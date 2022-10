Victoria Beckham, perché ha cancellato i tatuaggi dedicati a David Fino a qualche tempo fa Victoria Beckham sui polsi aveva una serie di tatuaggi dedicati al marito David, oggi però le cose sono cambiate. Per quale motivo l’ex Posh Spice ha deciso di cancellarli?

A cura di Valeria Paglionico

Dimenticate i tempi in cui Victoria Beckham era una delle Spice Girls, oggi si è lasciata il successo musicale alle spalle ed è diventata un'imprenditrice di successo. Ha lanciato una linea di abiti da lei disegnata, ha creato un brand beauty, partecipa regolarmente alle Fashion Week londinesi e gestisce una serie di boutique che portano il suo nome: insomma, è una vera e propria donna in carriera. Naturalmente anche la famiglia è una parte importante della sua vita, basta guardare il profilo social per capirlo, visto che posta in continuazione foto e Stories in compagnia dei figli e del marito David. Di recente, però, ha fatto non poco scalpore con un dettaglio che ha insospettito i fan: ha cancellato un tatuaggio che aveva dedicato proprio all'ex calciatore.

I tatuaggi di Victoria dedicati a David Beckham

I tatuaggi sono la moda del momento, tanto che difficilmente si riesce a trovare qualcuno con il corpo completamente "candido". Victoria Beckham è solo una delle tante a non aver resistito alla mania, anche se di recente pare essere tornata sui suoi passi. Per celebrare il decimo anniversario di matrimonio si era lasciata imprimere sul polso sinistro le iniziali del nome David Beckham accanto alle parole "Insieme, per sempre, eternamente". Sul polso destro, invece, aveva preferito un tattoo più complesso dal profondo significato simbolico. Cosa rappresentava? I numeri romani VIII-V-MMVI, ovvero 8 maggio 2006, la data in cui lei e David hanno rinnovato i voti nuziali, e sotto la frase latina "De Integro", che si traduce con "Di nuovo dall'inizio". Secondo i fan più incalliti, il tatuaggio avrebbe rappresentato l'inizio di una nuova vita negli Stati Uniti dopo il trasferimento di David al club LA Galaxy nel 2007.

Uno dei primi tatuaggi che Victoria ha dedicato a David Beckham

Victoria spiega perché ha rimosso i tattoo dai polsi

Oggi, però, l'ex Posh Spice pare si sia pentita di aver decorato la pelle con quei simboli d'amore indelebile. In alcune Stories in cui sponsorizzava una tinta labbra della sua collezione di make-up ha rivelato un dettaglio insolito: i polsi "candidi" liberi da ogni tatuaggio. I followers non hanno potuto fare a meno di rimanere perplessi e le hanno subito chiesto il motivo per cui avesse fatto rimuovere i tattoo. Victoria non ha risposto subito, ha aspettato l'ospitata al Today Show, sul cui palco ha spiegato di essersi stancata di quei disegni puramente estetici. Le sue parole sono state: "Ho fatto questi tatuaggi molto tempo fa e semplicemente non erano particolarmente delicati. Erano molto spessi e spesso sanguinavano, quindi non erano così belli, non significavano più nulla. Mi ero stancata di quei tatuaggi, è così semplice". Insomma, la Beckham non sente più la necessità di dimostrare l'amore che prova per il marito con un tattoo ed è proprio per questo che ha voluto rimuoverli del tutto.