Brooklyn Beckham ha 70 tatuaggi dedicati alla moglie Nicola Peltz: l’ultimo è una promessa d’amore Il figlio di David Beckham, Brooklyn, ha mostrato su Instagram l’ultimo tatuaggio dedicato alla moglie Nicola: un modo per mettere a tacere i gossip sulla faida con la madre Victoria?

A cura di Beatrice Manca

Brooklyn, il figlio del calciatore superstar David Beckham, ha dominato i gossip estivi: pare infatti che tra la moglie Nicola Peltz e la madre Victoria Beckham non corra affatto buon sangue. Normali screzi tra suocera e nuora? Secondo i tabloid c'è molto di più: la faida sarebbe nata dalla scelta dell'abito da sposa, uno sgarbo mai più ricucito. In mezzo c'è Brooklyn, diviso tra l'affetto per la madre e l'amore per la moglie: i due si sono sposati ad aprile con una cerimonia da favola e sono più uniti che mai. La prova? Brooklyn ha letteralmente inciso sulla sua pelle la passione per Nicola, dedicandole ben settanta tatuaggi!

Il nuovo tatuaggio di Brooklyn Beckham per la moglie

Su Instagram Brooklyn ha mostrato l'ultima aggiunta alla sua – già vasta – collezione di tattoos: una semplice scritta sul lato della mano, dal mignolo al polso, con la parola Married, cioé "Sposato". La piccola opera di inchiostro è stata realizzata da Dr.Woo, il preferito dalle star. A Usa Today Beckham ha confessato la semplice ragione dietro alla romantica scelta: "Non ci ho pensato per molto tempo, semplicemente mi sono detto: sono sposato da cinque mesi, perché no?". Ha anche aggiunto che ogni nuovo tatuaggio dedicato alla moglie la fa "commuovere". L'ultima aggiunta di inchiostro è un modo per mettere fine ai rumors sulle liti familiari?

Il nuovo tatuaggio di Brooklyn Beckham

La passione di Brooklyn Beckham per i tattoos

Il figlio di David e Victoria Beckham ha una vera e propria passione per i tatuaggi: lui stesso ne ha contati all'incirca cento (di cui settanta dedicati alla novella sposa). Alcuni piccoli, altri grandi, ognuno con un significato speciale: sul collo ha tatuati gli occhi della moglie Nicola Peltz a grandezza naturale e una lettera d'amore scritta da lei. Sull'avambraccio ha una pin up, sulla spalla un serpente intrecciato tra le rose e sul petto un motivo di angeli rinascimentali. Le mani sono ricoperti da simboli, numeri e scritte (inclusa la parola Love) e l'elenco potrebbe andare avanti… Insomma, non bastava scambiarsi le fedi e prendere l'uno i cognomi dell'altro: Brooklyn vuole che il suo amore per Nicola rimanga inciso nella pelle per sempre. Viene da chiedersi cosa farà in caso di divorzio, ma intanto i due sembrano inseparabili…