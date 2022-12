Romeo Beckham come papà David: ha la sua stessa passione per i tatuaggi Romeo Beckham ha 20 anni e sembra essere destinato a diventare un sex symbol proprio come papà David. Da lui ha ereditato la passione per i tatuaggi: ecco quali sono i disegni che fino ad ora ha impresso sul corpo.

A cura di Valeria Paglionico

La famiglia Beckham è tra le più amate e seguite del Regno Unito, tanto che la sua popolarità può essere paragonata addirittura a quella della Royal Family britannica. David e Victoria hanno quattro figli e tutti sembrano aver ereditato fascino e bellezza proprio da loro. Ogni volta che appaiono in pubblico conquistano le prime pagine dei giornali, da Brooklyn che ha trasformato il suo matrimonio con Nicola Peltz in un evento mediatico alla piccola Harper, l'unica donna di casa insieme alla mamma. Nelle ultime ore, però, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato Romeo Beckham: ha debuttato nella moda da giovanissimo e ora sembra essere destinato a diventare un sex symbol come il papà.

Il tatuaggio sul collo di Romeo Beckham

Romeo Beckham è molto attivo sui social e ogni giorno documenta alcuni dettagli della quotidianità, anche se sta bene attento a preservare la sua privacy senza entrare troppo nel privato. Il dettaglio che molti fan non possono fare a meno di notare? Somiglia sempre di più a papà David e non solo perché ha ereditato la sua bellezza mozzafiato, pare avere anche la sua stessa passione per i tatuaggi. Di recente, infatti, ha rivelato un nuovo tattoo sul lato del collo, anche se non ha dato nessuna informazione sul suo significato. Si tratta di una scritta realizzata in verticale, parte da sotto l'orecchio e arriva alla spalla ed è sempre visibile a meno che non indossi una sciarpa.

Il tattoo sul collo di Romeo Beckham

Romeo ha un tattoo uguale a papà David

Il tatuaggio sul collo non è il primo fatto da Romeo, vanta già una ricca collezione che sembra essere destinata ad ampliarsi. Ha la statua di un angelo di pietra sull'avambraccio, la scritta Love sulle mano (con una lettera su ogni dito) e una croce alata dietro al collo, tattoo che replica uno di quelli iconici di papà David.

I tatuaggi sul braccio di Romeo Beckham

Insomma, il secondogenito dei Beckaham sembra non riuscire a resistere alla moda dei tatuaggi. De resto, la sua fonte d'ispirazione è il padre, che dagli esordi a oggi si è lasciato imprimere con l'inchiostro indelebile ben 80 disegni/opere d'arte su tutto il corpo.