video suggerito

Vanessa Incontrada a Verissimo in black&white: con l’intramontabile tubino non si sbaglia mai Vanessa Incontrada è pronta a tornare in tv con una nuova fiction in cui interpreta una madre pronta a tutto per ritrovare la figlia. Ne ha parlato a Verissimo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vanessa Incontrada a Verissimo

Vanessa Incontrada è la protagonista della nuova fiction di Canale 5 Tutto quello che ho, che debutterà in prima serata mercoledì 9 aprile. Stavolta l'attrice vestirà i panni di una madre coraggiosa pronta ad affrontare con tenacia l'enorme sfida che la vita le metterà davanti: la scomparsa della figlia. Si tratta di una storia liberamente ispirata a una vicenda realmente accaduta. E anche di maternità, infatti, ha parlato con Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, dove oltre al lavoro si è soffermata proprio sul rapporto speciale col figlio Isal e sul ritrovato amore col marito Rossano, dopo la crisi.

Il look di Vanessa Incontrada a Verissimo

Vanessa Incontrada è uno dei personaggi più amati, del mondo della televisione. Il pubblico da sempre le dimostra un grande affetto e la sostiene, vedendo in lei una professionista di talento, ma anche una donna molto umana. La simpatia, l'ironia, l'umiltà sono le doti che le hanno permesso di non uscire mai dai cuori dei telespettatori, che infatti amano ritrovarla sul piccolo schermo. Qui i suoi look sono inconfondibili. L'attrice ha uno stile femminile e minimal che raramente lascia il posto a eccessi, ostentazioni o fronzoli.

Vanessa Incontrada e Silvia Toffanin

Predilige look eleganti e chic nella loro semplicità, con focus particolare su nero e rosso, i must have dei suoi outfit. Nel suo guardaroba trovano posto soprattutto tailleur oversize, bluse morbide, gonne a matita, anche se il look iconico è quello con tubino fasciante, dalle spalle nude o con maxi scollatura. Per Verissimo, infatti, ha scelto proprio questo capo, un vero e proprio jolly, perfetto per ogni occasione. Lei ha puntato stavolta su modello nero con scollatura rettangolare, impreziosito da una cintura bianca a contrasto in vita, con un paio di intramontabili décolleté nere con tacco alto ai piedi. Al collo spicca un collier in oro e diamanti con orecchini coordinati, perfetti per dare un tocco di luce discreto.

Leggi anche Bianca Guaccero icona di stile a Verissimo con l'intramontabile tubino nero

Vanessa Incontrada

Il tubino è intramontabile

Il tubino riesce a essere perfetto in ogni occasione, proprio perché declinabile in base all'occasione e alla propria personalità. In tv ne è grande fan Francesca Fagnani, che è solita sfoggiare outfit formali e minimal alla conduzione di Belve. Ma c'è anche chi ama osare con versioni più moderne e sensuali, per esempio Giulia Salemi col modello cut-out dalla schiena nuda, decisamente meno tradizionale ma decisamente d'impatto. Corto o longuette, con scollatura o in versione bon-ton magari con colletto, ci si può sbizzarrire, giocando anche con colori e accessori. Insomma, il tubino è un passe partout con cui non si sbaglia mai e stagione dopo stagione non stanca mai e non passa mai di moda.