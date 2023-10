Valentina Ferrgani con gli stivali dal tacco d’oro: il total look vale oltre 10mila euro L’influencer ha sfoggiato sui social un outfit griffato. Dall’abito agli accessori, tutti i dettagli sui pezzi indossati dalla sorella di Chiara Ferragni.

Valentina Ferragni in Fendi

Valentina Ferragni sfoggia un total look Fendi. La sorella minore di Chiara Ferragni, tornata dalla fuga romantica negli Stati Uniti, dove ha passato qualche giorno con il fidanzato Matteo Napoletano visitando Chicago, ha ripreso i suoi impegni di lavoro, e dopo aver rimesso nell'armadio gli abiti da turista ed è tornata a sfoggiare outfit glamour. L'influencer ha sui suoi canali social una serie di scatti che la ritraggono con un outfit tutto firmato dalla Maison romana. "Peekaboo I love you", scrive sotto la foto in cui sfoggia l'iconica borsa del brand di lusso in una versione rosa glitterata.

L'influencer ha scelto per l'occasione un abito alla caviglia, rosso e magenta, caratterizzato da un'apertura frontale asimmetrica con bottoni a pressione lungo tutta la lunghezza che Valentina Ferragni ha lasciato aperti fino a metà coscia, realizzando uno spacco vertiginoso. Il modello dalla silhouette aderente è realizzato in maglia di seta e viscosa e si contraddistingue per un mix di lavorazioni a coste e inserti color block sul davanti in diverse tonalità e dalla texture a contrasto. Il vestito, dalle maniche lunghe e il collo alto, ha un costo di 3700 euro.

Il look è stato completato da un particolare dorato. Sotto l'abito spuntavano un paio di stivali Delfina, appena sotto al ginocchio. Il modello è caratterizzato dalla punta tonda in pelle marrone e tacco in metallo color oro con dettaglio cut-out e motivo FF inciso. Il monogram, che è stato ideato da Karl Lagerfeld nel 1965, si ripete anche sul gambale dello stivale, realizzato in tessuto jacquard con il motivo decorativo all-over. Un tocco di stile da 1800 euro. E per concludere non poteva mancare la borsa più famosa della Maison romana: la celebre Peekaboo, che ha fatto innamorare donne e star di tutto il mondo. Il modello base ha un prezzo di quasi 5 mila euro, ma l'influencer l'ha scelta nella versione glitterata, che probabilmente ha un valore maggiore.