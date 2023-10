Elisabetta Gregoraci con la Madonna sulla T-shirt: il total look vale oltre 4000 euro Look total black con gambe in primo piano per Elisabetta Gregoraci a Monte Carlo: ed è un outfit ovviamente griffato da oltre 4000 euro.

A cura di Giusy Dente

Terminati gli impegni di lavoro in Italia, Elisabetta Gregoraci è volata a Monte Carlo. La showgirl è presenza fissa alla Settimana della Moda e anche quest'anno era in prima fila alla sfilata di Roberto Cavalli. Alla Milano Fashion Week ha stupito con un hair look tutto nuovo, ma che in realtà nascondeva un "trucchetto": il caschetto era temporaneo, ottenuto utilizzando sapientemente delle forcine, che tenevano le lunghezze nascoste dietro la nuca. Infatti nelle nuove foto, che arrivano direttamente da Monaco, la 43enne ha la voluminosa chioma di sempre e sfoggia un look griffato da migliaia di euro.

Elisabetta Gregoraci in total black

Minidress con gambe in primo piano, scollature vertiginose, tacchi alti, stampe animalier, dettagli cut-out: il guardaroba di Elisabetta Gregoraci si compone di capi audaci e super femminili. Il suo stile sexy è inconfondibile e sempre griffato. Per la serata a Monte Carlo ha puntato sulle creazioni di un brand di cui indossa spesso le creazioni.

A fan e follower ha mostrato un look total black perfetto per l'autunno appena iniziato. Negli scatti la showgirl indossa una T-shirt trasparente di Dolce&Gabbana, con una stampa sacra: costa 995 euro e lascia il reggiseno in pizzo ben in vista.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci in rosa: il completo trendy e delicato fa venire voglia di primavera

Ha abbinato la T-shirt a una minigonna a vita bassa della stessa Maison da 550 euro, impreziosita da una placca metallica sul davanti, che reca il logo del brand. Ha completato l'outfit con una borsa a secchiello Gucci (costa 1340 euro) e un paio di stivali in pelle The Attico: hanno un particolare tacco a forma di piramide e costano 1170 euro. Il total look vale 4055 euro.

T–shirt Dolce&Gabbana

La T-shirt con la Madonna

La T-shirt con la stampa della Madonna è un capo del 1998, anno riportato su un'etichetta bianca posteriore bene in vista sulla schiena. L'etichetta è stata applicata su tutti i capi della collezione Primavera/Estate 2023, una line celebrativa che ha reso omaggio a 20 anni di storia della Maison, riproponendone alcuni d'archivio particolarmente iconici. Quella collezione ripercorre un periodo glorioso, dal 1987 al 2007 e si compone proprio di capi cult scelti a sei mani: i due stilisti hanno voluto come "curatrice" Kim Kardashian, che ha dato il suo contributo nel selezionare alcuni dei suoi modelli preferiti delle passate sfilate.