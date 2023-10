Valentina Ferragni vola a Chicago dal fidanzato: quanto costa la borsa griffata per il look da turista L’influencer ha raggiunto Matteo Napoletano negli Stati Uniti dove i due hanno passato delle giornate romantiche assieme. Ecco l’outfit scelto per visitare la città.

A cura di Annachiara Gaggino

Valentina Ferragni vola a Chicago. Una volta stebilizzate le condizioni cliniche del cognato Fedez, la sorella di Chiara Ferragni ha deciso di prendere un aereo e raggiungere il fidanzato Matteo Napoletano negli Stati Uniti. Il ventiduenne studia e lavora in America e la coppia, che ha ufficializzato la loro storia ad agosto, vive una relazione a distanza. Dopo un mese separati i due si sono finalmente ricongiunti e hanno passato qualche giorno assieme a Chicago, tra musei, mostre d'arte, spettacoli teatrali e giri turistici per la città. Appaiono innamoratissimi nelle foto postate dall'influencer, nonostante gli inconvenienti: il famoso "Fagiolo di Chicago", installazione dell'artista inglese Anish Kapoor non era visibile al pubblico, e la coppia si è dovuta accontentare di vedere una gigantografia.

Il look da turista di Valentina Ferragni

Per girare Chicago e visitare le sue attrazioni, Valentina Ferrgani ha scelto un outfit comodo composto da stivaletti bassi a punta e pantaloni color crema. Per ripararsi dal vento e dal freddo che, si sa, regnano nella città, l'influencer ha scelto optato per un maglioncino blu oltremare e una giacca oversize dark cherry. Il modello da motociclista è caratterizzato da spalle larghe e tasconi sul petto è stata abbinata a una borsa a spalla molto alla moda. L'accessorio sfoggiato da Valentina Ferragni è una Gucci Horsebit chain da 2300 euro, che omaggia il passato della Maison rivisitando gli elementi di archivio in chiave contemporanea. La borsa è impreziosita da un Morsetto maxi, un dettaglio che ha raggiunto l'apice del successo nei primi anni Duemila, la borsa è poi decorata dal monogram della doppia G su uno sfondo beige e al centro l'iconico nastro verde-rosso-verde, colori che rappresentano la Maison.