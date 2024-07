Valentina Ferragni, il look champagne è chic per il matrimonio in Canada in riva al lago

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è in Canada con il fidanzato Matteo Napoletano. La coppia è partita per Toronto per una vacanza, anche se in realtà l'obiettivo del viaggio era partecipare a un matrimonio di due amici, che si è tenuto sulle rive del lago Huron, in Ontario. L'Ontario è una delle province della zona centro-est del Canada che confina con gli Stati Uniti e con i Grandi Laghi. Per l'occasione Ferragni ha sfoggiato un abito color champagne perfetto per un matrimonio estivo.

L'abito da matrimonio di Valentina Ferragni

Come da tendenza di stagione, per un matrimonio in estate l'obiettivo è soltanto uno: combinare la comodità con un look elegante e chic. Un'ottima ispirazione per tutte coloro che sono indecise su cosa indossare è rappresentata dall'abito color champagne indossato da Valentina Ferragni. Il suo abito lungo e smanicato e dal grande spacco laterale è perfetto non solo per un matrimonio in riva al lago, ma anche per uno in riva al mare. Il colore, che fa parte della palette champagne che va dall'argento fino alle nuances luminose dell'oro, è uno dei must di stagione ed è perfetto per tutti i tipi di pelle.

Valentina Ferragni in Fendi

Valentina Ferragni opta per un modello di Fendi indossato con un paio di sandali con tacco e un mini bag a spalla dello stesso colore. L'influencer ha optato per questo colore anche considerato il colore del look del fidanzato, che era uno dei testimoni: Matteo Napoletano ha indossato un completo sui toni del grigio polvere composto da gilet e pantalone sartoriale abbinato a una semplice camicia azzurra. Un look matchy matchy perfetto per un matrimonio estivo. Il look da favola era l'ideale per un matrimonio quasi da commedia romantica americana: le sedie erano state allestite su una piattaforma sul lago e i due sposi hanno pronunciato il fatidico sì in una cornice floreale con vista sul lago. Un vero sogno a occhi aperti.

Valentina Ferragni con il fidanzato Matteo Napoletano