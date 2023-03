Valentina Ferragni a Madrid in slip e calzettoni: l’intimo da avere in primavera è total white Valentina Ferragni ha appena lasciato Madrid ma poco prima di partire si è lasciata fotografare in intimo: ecco le foto in slip e calzettoni total white.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni sta portando avanti diversi progetti professionali, dalla realizzazione delle sue nuove collezioni di gioielli agli shooting fotografici all'insegna del fashion, ed è per questo che viaggia spesso in giro per il mondo. Negli ultimi giorni è stata a Madrid e, tra serate scatenate in discoteca e outfit scintillanti all'insegna della sensualità, ha dimostrato di essersi lasciata definitivamente alle spalle la rottura col fidanzato storico Luca Vezil. Poche ore prima di lasciare l'hotel di lusso che l'ha ospitata ha deciso di realizzare un mini servizio fotografico in intimo, lasciando spazio allo stile candido e minimal: ecco cosa ha indossato.

Le foto in intimo di Valentina Ferragni

Al motto di "Right here – Right now" Valentina Ferragni si è lasciata immortalare stesa su un letto candido e la cosa particolare è che ha abbinato il suo look alle lenzuola. Niente minigonne, tacchi alti o abiti glamour, ha puntato tutto su dell'intimo in cotone bianco, mixando glamour, sensualità e comodità. Canotta, tanga sgambati e calzettoni: con un coordinato di lingerie basic la sorella di Chiara ha rivelato una silhouette impeccabile e un sensuale tatuaggio sul fianco. Ha legato i capelli in una coda e ha lasciato il viso al naturale, facendo trionfare la semplicità della sua bellezza acqua e sapone.

Valentina Ferragni in intimo

L'intimo di cotone diventa trendy

Chi ha detto che l'intimo deve essere necessariamente di pizzo e tulle per poter essere considerato sensuale? Nella primavera 2023 vedremo le convenzioni sovvertite con il ritorno della lingerie di cotone, che così come nei primi anni 2000 sarà di nuovo super trendy. Lo scorso anno avevano spopolato le canotte a costine, ora queste ultime vanno abbinate anche a slip, reggiseni e calzini coordinati proprio come ha fatto Valentina Ferragni. Il colore must è assolutamente il bianco ma anche altre nuance basic sono perfette per aggiungere un tocco di stile al proprio armadio di underwear. Insomma, la sorella di Chiara sembra aver lanciato la mania da seguire in primavera: in quanti come lei punteranno sulla comodità in fatto di intimo?