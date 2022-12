Un diamante per ogni proposta di matrimonio che non ha fatto: la storia della collana di Drake Il nuovo gioiello di Drake si chiama “Previous Engagement” e contiene tutti gli anelli di fidanzamento che ha pensato di regalare alle sue ex fidanzate (ma non l’ha fatto)

A cura di Beatrice Manca

Quella della collana di Drake essere la storia d'amore più triste e romantica del 2022 e forse già del 2023. Il cantante nelle ultime apparizioni ha indossato uno vistoso collier con pendente composto da 42 diamanti dal taglio diverso: lo sfarzoso gioiello è una lettera d'amore per tutte le sue ex, un ricordo di tutte le volte che avrebbe voluto fare la proposta di matrimonio ma non c'è riuscito.

La collana con 42 anelli di fidanzamento di Drake

Il rapper Drake ha commissionato alla Maison di gioielleria newyorkese Alex Moss un prezioso con una storia molto personale. Il gioielliere ha poi mostrato sui social i dettagli della straordinaria collana: è composta da 42 veri anelli di fidanzamento. I diamanti da 351,38 carati sono incastonati su una base di oro bianco con la tecnica dell'artiglio dell'aquila. Un procedimento che ha richiesto oltre un anno di lavoro, ha spiegato Alex Moss a TMZ, pur rifiutandosi di svelarne il prezzo. La collana si chiama "Previous Engagements" è diventata virale sui social non tanto per lo sfarzo ma per la storia che c'è dietro.

Un dettaglio della collana Previous Engagements (@alexmoss)

La storia della collana Previous Engagements

I diamanti incastonati nella collana sono gli anelli di fidanzamento che Drake non ha mai dato alle sue fidanzate: "Per tutte le volte in cui ci ha pensato ma non l'ha mai fatto", spiega la gioielleria. A questo punto è aperta la caccia alle ex di Drake: la sua relazione più famosa è con la popstar Rihanna, che ha appena avuto un figlio da ASAP Rocky, ma chi sono le altre fidanzate che ha quasi portato all'altare?