Un anno di ricerche su Google: nel 2024 gli italiani hanno chiesto come vestirsi Google è il migliore alleato quando si ha un dubbio, una domanda. Cosa hanno chiesto al motore di ricerca gli italiani nel 2024 che volge al termine?

A cura di Giusy Dente

Il 2024 volge al termine ed è stato un anno ricco di avvenimenti. Tante volte ci siamo di certo ritrovati con lo smartphone in mano, per fare una domanda a Google, il più grande alleato quando si ha una perplessità, un dubbio, una domanda. Proprio l'analisi delle ricerche fatte su Google offre uno spaccato interessante di quest'anno: evidenzia le passioni e gli interessi degli italiani, ciò che li ha maggiormente preoccupati o incuriositi, ciò che ha catturato la loro attenzione, quello su cui si sono informati e su cui hanno richiesto maggiore approfondimento. Si va dallo sport alla musica, con un importante focus sulle Olimpiadi e il Festival di Sanremo, due grandi eventi che hanno catalizzato l'attenzione. Immancabile la politica internazionale: la complessa attualità e le vicende che hanno interessato il mondo intero si sono imposti accanto a tematiche più leggere legate ad esempio all'abbigliamento più adatto per determinate circostanze.

Rivivere il 2024 attraverso le ricerche su Google

Spiccano, nella lista, le ricette, immancabili nelle ricerche di Google. Sul podio: crumbl cookies, lenticchie e spatzle. A queste si affiancano i testi delle canzoni. I primi due sono sanremesi: Tuta gold e La noia (vincitrice all'Ariston). Ci sono poi le ricerche fatte su serie tv, film, personaggi famosi. I più cercati nel 2024 sono stati rispettivamente: Baby Reindeer, Inside Out 2 (col suo viaggio nelle emozioni), Angelina Mango (che dopo il Festival di Sanremo è volata anche all'Eurovision). Ma spiccano anche tante domande: i "perché?", i "cosa significa?", i "come vestirsi?".

Gli italiani chiedono a Google come vestirsi

L'elenco evidenzia i termini che hanno fatto registrare il maggiore incremento nelle ricerche nel corso del 2024, quindi non il maggior numero di ricerche in assoluto. Gli italiani si sono affidati al popolare motore di ricerca per avere chiarimenti in tema di abbigliamento, per avere dritte sul come vestirsi in alcune occasioni specifiche, magari quelle che richiedono un dress code più rigoroso. Nello specifico, questa è la classifica delle ricerche impostate con la fatidica domanda "come vestirsi?":

Nelle grotte di Frasassi Ad un matrimonio ad ottobre A New York ad aprile Per le nozze d'oro Con un fisico a mela Con 18 gradi Con un fisico a pera Ad un matrimonio uomo In Islanda ad agosto Con 25 gradi

Le grotte di Frasassi sono uno scenario unico al mondo, raggiunto da centinaia di migliaia di visitatori all’anno che a quanto pare, prima di avventurarsi alla scoperta delle grotte chiedono a Google che abbigliamento preferire! All’interno delle grotte fa freddo e c’è molta umidità anche d’estate, dunque i visitatori probabilmente vogliono accertarsi della necessità di portare felpe e maglioni. Due ricerche riguardano la body shape, dunque il modo di vestirsi in base alla fisicità, per valorizzarsi al meglio. Un fisico a pera predilige capi diversi da un fisico a mela, i due su cui si sono focalizzati maggiormente le ricerche. Ci sono poi i viaggi in Islanda e a New York e gli immancabili matrimoni, che mettono sempre un po' in crisi gli invitati, i quali spesso non sanno su quale outfit puntare per fare bella figura all'evento.