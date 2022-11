Tu Sì Que Vales, tutte in nero per la semifinale: Belén col mini tailleur, la Ferilli in pizzo Tu Sì Que Vales è arrivato alla semifinale della nuova edizione e ancora una volta ha visto le conduttrici sfidarsi a colpi di stile. Belén Rodriguez, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli hanno puntato tutte sul total black, distinguendosi per alcuni dettagli glamour e sofisticati.

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales è tra i programmi televisivi più seguiti del weekend: ogni settimana vede sfidarsi sul palco diversi talenti che provano a "conquistare" sia il pubblico che i giudici, il tutto con performance incredibili e spettacolari. La nuova edizione è arrivata quasi al termine, sabato 12 novembre coincide infatti con la semifinale, ma riesce ancora a tenere il pubblico incollato alla tv. Quale migliore occasione della penultima puntata per mandare in scena una vera e propria sfida di stile? È proprio quanto fatto dalle conduttrici, apparse meravigliose in total black: ecco cosa hanno indossato Belén Rodriguez, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli.

Belén in collant e tacchi a spillo

Se la scorsa settimana le tre presentatrici avevano puntato su dei vitaminici look in rosso e rosa, per la semifinale di Tu Sì Que Vales hanno preferito l'eleganza senza tempo del nero. Dopo gli abiti col maxi spacco e i coordinati con top e pantaloni, questa volta Belén ha preferito un tailleur ma in una versione sbarazzina e sensuale. Ha infatti sfoggiato un completo con giacca crop e minigonna, un modello con entrambi i capi decorati con dei maxi bottoni gold in pieno stile anni '80. Per completare il tutto ha optato per una semplice canotta bianca, dei collanti velati e gli immancabili tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté neri con il cinturino intorno alla caviglia.

Belén col mini tailleur nero

Sabrina Ferilli con le scarpe gioiello

Sabrina Ferilli non è stata da meno in fatto di stile, apparendo elegantissima in pizzo total black. L'abito è contraddistinto da un top senza maniche con la scollatura midi e una gonna al ginocchio leggermente scampanata, anche se a fare la differenza sono state le scarpe.

Leggi anche Belén Rodriguez, il debutto a Tu Sì Que Vales è in nero gessato e con il corpetto gioiello

Sabrina Ferilli con le scarpe gioiello

L'attrice ha sfoggiato un paio di décolleté a contrasto in raso fucsia, un modello con una maxi fibbia gioiello sulla punta. Si tratta delle iconiche Hangisi di Manolo Blahnik, ovvero le leggendarie pumps di Carrie Bradshaw, che sul sito ufficiale del brand vengono vendute a 995 euro.

Le pumps di Manolo Blahnik

Maria De Filippi in total denim

A chiudere la lista c'è Maria De Filippi, negli ultimi tempi sempre più sofisticata e glamour. Per la semifinale del talent di Canale 5 ha scelto un completo con giacca e pantaloni ma ha preferito evitare i modelli "tradizionali". Ha infatti optato per il total denim ma sui toni del nero, abbinando un blazer avvitato e con un unico bottone centrale a dei pantaloni a zampa in tinta. Non sono mancati i décolleté col tacco alto in nero e gli ormai iconici occhiali da vista tondi con la montatura gold. Chi delle tre conduttrici si aggiudica il titolo di regina di stile della serata?