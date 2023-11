Torna la giacca college indossata da Lady Diana: quanto costa e dove acquistarla È tornato sul mercato la giacca indossata dalla Principessa Diana nel 1991: una varsity jacket simbolo del cambio stile che stava affrontando Lady D.

A cura di Arianna Colzi

Lady Diana nel 1991

Lady Diana Spencer ha sempre regalato lezioni di stile magistrali che l'hanno consegnata alla storia come un'indiscussa regina di stile. Dagli abiti eleganti agli outfit streetwear, alcuni dei capi indossati da Diana sono diventati celebri proprio perché indossati da lei. È il caso della giacca college (o varsity jacket) della squadra di football dei Philadelphia Eagles, scelta dalla principessa nel 1991 e che ora torna sul mercato.

La giacca dei Philadelphia Eagles indossata da Diana sulla copertina di People

La giacca verde di Lady D indossata nel 1991

Nel 1991 Lady Diana indossa la giacca verde e grigia da college per andare a prendere il figlio Harry a scuola. La giacca diventa talmente virale che fa il giro del mondo anche in un'epoca in cui i social non esistevano. Il brand statunitense Mitchell & Ness, specializzato in abbigliamento sportivo e in uniformi per le squadre di football americano, regala alla principessa Diana questo capo della squadra dei Philadelphia Eagles. Non perché ne fosse tifosa ma perché il brand capì che il capo poteva essere ideale per il cambio d'immagine di Diana.

La Team Varsity Jacket Philadelphia Eagles indossata da Diana nel 1991

Lady D, infatti, tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta cambia stile, anche con l'avvicendarsi del divorzio dal futuro re Carlo III. La giacca diventerà una sorta di simbolo al punto da venire immortalata indosso alla principessa sulla copertina della rivista americana People.

Quanto costa la varsity jacket di Lady Diana

Ora la Team Varsity Jacket Philadelphia Eagles, prodotta da Mitchell & Ness torna sul mercato. Il 9 novembre scorso il modello verde e grigio con la scritta Philadelphia Eagles è in vendita sul loro sito a 375 euro. Un'occasione da non perdere sia per gli amanti della Casa reale inglese, sia per i fan dello stile preppy.

Il trend preppy

Un trend tornato di moda anche negli ultimi anni, con le varsity jacket da baseball, basket e football che coronano outfit sportivi e casual. Anche Meghan Markle ha voluto omaggiare la defunta madre del marito Harry indossando una giacca da college blu per visitare gli studenti della Marcy Lab School. Un tributo a Diana Spencer che Harry, in diverse occasioni, ha detto avrebbe amato la sua futura moglie.