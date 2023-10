Meghan Markle in stile preppy: perché ha indossato la giacca da college (che piaceva anche a lady D) Il duca e la duchessa di Sussex hanno incontrato i diplomati della Marcy Lab School. Meghan Markle ha indossato la giacca da college per un motivo ben preciso.

A cura di Giusy Dente

Harry e Meghan alla Marcy Lab School

Da quando "si sono dimessi" da membri senior della royal family, Harry e Meghan Markle si dedicano molto alla loro associazione. Hanno fondato la Archewell, con cui sostengonoe promuovono diversi progetti benefici. Una causa che sta particolarmente a cuore alla coppia è la salute mentale. Ecco perché non potevano non intervenire nella Giornata internazionale dedicata. Il duca e la duchessa di Sussex si sono fermati alla Marcy Lab School e poi hanno partecipato a un summit agli Hudson Yards di New York.

Il look sportivo di Meghan Markle

La Marcy Lab School è partner della Archewell Foundation. È stata fondata da due insegnanti, Maya Bhattacharjee-Marcantonio e Reuben Ogbonna, per aiutare gli studenti neri a inserirsi nel mondo del lavoro. È un'alternativa al college, un istituto orientato alla formazione nel settore tecnologico, frequentato da ragazzi di età compresa tra 18 e 24 anni. Il percorso è interamente finanziato da associazioni filantropiche, dunque gli studenti non pagano alcuna tassa.

Meghan Markle con la giacca da college

Il duca e la duchessa si sono recati qui per incontrare i diplomati del 2023, che proseguiranno i loro studi nel settore dell'ingegneria informatica. Harry e Meghan hanno invitato gli allievi a prendersi cura della loro salute mentale, un aspetto su cui la Marcy Lab School presta grande attenzione. Per l'occasione la duchessa ha scelto un outfit casual e giovanile. Il pezzo forte era la giacca da college blu navy con maniche bianche e dettagli in rosso. L'ha abbinata a un top nero, jeans skinny Frame e décolleté Jennifer Chamandi.

Perché la duchessa indossa la giacca della Robert Clack Upper School

Il capo sportivo indossato, le era stato regalato da un gruppo di studenti della Robert Clack School del Regno Unito, durante una visita del 6 marzo 2020. È stato uno dei suoi ultimi impegni ufficiali nel Regno Unito in qualità di membro della famiglia reale. La giacca simboleggia la sua dedizione all'istruzione e all'empowerment, cause che le stanno molto a cuore e a cui si dedica con continuità.

6 marzo 2020, consegna del regalo a Meghan Makle

Lo stile preppy con la varsity jacket è stato un must della scorsa primavera. Ma in realtà la giacca da college è iconica e non è mai passata di moda: è amatissima anche dalle celebrity. Sono un vero fenomeno di costume, un pezzo di storia della moda che va ben oltre l'ambito scolastico e sportivo. Infatti le cosiddette "varsity jacket" o "letterman jacket" erano molto in voga negli anni Sessanta tra le squadre di basket di élite delle università statunitensi. Anche Lady Diana le indossava: iconica è la foto della principessa con la giacca verde dei Philadelphia Eagles abbinata alla gonna di jeans.