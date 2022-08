Tomaso Trussardi con i capelli neri e ricci: cambia “stile” per la vacanza sulle Dolomiti Per Tomaso Trussardi è la prima estate da single dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker: ha scelto di rilassarsi in montagna sfoggiano una “temporanea” chioma riccia.

A cura di Beatrice Manca

Capelli diversi, stesso ragazzo: Tomaso Trussardi, imprenditore di moda e ex marito di Michelle Hunziker, sta trascorrendo le vacanze estive in montagna e ha condiviso alcune foto sui social. Impeccabile anche ad alta quota con camicia e orologio al polso, Trussardi ha lasciato i fan a bocca aperta con un carosello di foto in cui appare in una versione inedita – per gioco – con i capelli neri e riccissimi, scrivendo "Sono sempre lo stesso ragazzo".

Le vacanze di Tomaso Trussardi sulle Dolomiti

Per Tomaso Trussardi è la prima estate da single dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker, da cui ha avuto due bambine, Sole e Celeste. Mentre l'ex moglie si è goduta un lungo soggiorno al mare, lui ha preferito la montagna, precisamente le Dolomiti. Trussardi ha la moda nel sangue e non per modo di dire: il suo nome è legato a quello della casa di pelletteria e di moda fondata nel 1911. Di recente ha anche conquistato la copertina di Genius People, mostrandola con orgoglio sui social. Sempre raffinato e impeccabile, in vacanza alterna le classiche camicie celesti, raffinate e rilassate al tempo stesso, a t-shirt più casual. Con lui c'è ovviamente l'inseparabile cagnolino Odino, il levriero "alla moda" star dei social.

La foto di Trussardi con i capelli neri

Nel carosello di foto condivise da Trussardi in montagna si vedono alcuni momenti di relax: una mattinata in baita, un boccale di birra e una cena con gli amici. L'ultimo scatto è anche il più divertente: l'imprenditore bergamasco a tavola indossa per gioco una parrucca corvina che nasconde i capelli castani. "Sempre lo stesso ragazzo", scrive nella caption, ricevendo una cascata di risate nei commenti. Il cambio look con i ricci è temporaneo, ma lo stile impeccabile è sempre lo stesso!