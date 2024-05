Tiziano Ferro veste in coordinato con i figli: i look mini me dai dettagli pesca sono adorabili

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi giorni Tiziano Ferro è finito al centro dell'attenzione dei media per il botta e risposta con Mara Maionchi, che durante l'intervista a Belve lo ha accusato di non essere mai stato abbastanza riconoscente nei suoi confronti. Ora che la polemica si è esaurita, il cantante è tornato sui social e lo ha fatto con una dolcissima foto in compagnia dei figli Margherita e Andreas che ha dimostrato a tutti che la sua quotidianità continua in modo tranquillo e sereno. Quale migliore occasione di questa per seguire il trend più gettonato del momento, quello dei look mini me? Ecco l'adorabile foto di papà e bimbi in coordinato.

Tiziano Ferro segue il trend mini me

Dopo il divorzio dal marito Victor Allen, Tiziano Ferro ha deciso di rimanere a Los Angeles con i figli ed è proprio per questo che ha annullato tutti gli impegni musicali che aveva in programma nel nostro paese. Non sorprende che ora non esiti a immortalarsi spesso in loro compagnia per degli adorabili scatti social. Dopo aver documentato la prima volta alla scuola calcio del piccolo Andreas, ora lo ha fotografato insieme alla sorellina prima di una cerimonia importante al motto di "Una storia piccolissima". Affascinato dalla mania mini me, l'ha seguita in modo originale vestendosi in coordinato sia col maschietto che con la femminuccia.

Tiziano Ferro veste in coordinato con i figli

I look color pesca di papà e figli

Il fil rouge dei look mini me di Tiziano Ferro e dei figli? Il color pesca che compare in diversi accessori. Il cantante e il piccolo Andreas sono apparsi adorabili con lo stesso completo classico total black arricchito da camicia bianca e cravatta pesca. Margherita, invece, ha optato per un romantico abito in tulle sempre in arancio pastello, abbinandolo a calzamaglie, coprispalle e cerchietto floreale tra i capelli, tutto in total white. I tre in questa versione coordinata non sono forse dolcissimi? Il cantante si è lasciato le polemiche alle spalle e ora si gode al 100% la "normale" quotidianità familiare.

