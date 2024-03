Tiziano Ferro e il piccolo Andres diventano calciatori: papà e figlio sono adorabili in coordinato Tiziano Ferro ha portato il figlio Andres alla scuola calcio per la prima volta. Per l’occasione ha deciso di indossare anche lui il tradizionale completo calcistico personalizzato, apparendo adorabile in coordinato col bimbo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Tiziano Ferro non sta attraversando un periodo facile della sua vita: dopo aver annunciato il divorzio dal marito Victor Allen lo scorso settembre, si è visto costretto ad annullare ogni tipo di evento e di impegno lavorativo previsto in Italia. Il motivo è molto semplice: a causa delle leggi degli Stati Uniti non può abbandonare il paese con i figli Margherita e Andreas, dunque ha deciso di rimanere a Los Angeles per sostenerli e per stargli vicino in un periodo di grandi cambiamenti come quelli che stanno affrontando dopo la separazione dei genitori. Per fortuna, però, ad oggi sembra aver ritrovato il sorriso proprio grazie ai piccoli: ecco la dolcissima esperienza che qualche giorno fa ha condiviso con il secondogenito.

Tiziano Ferro e il figlio Andres pronti per la scuola calcio

"Scuola calcio, con papà. Aspettaci Alessandro Del Piero", sono state queste le parole usate da Tiziano Ferro per documentare il debutto del figlio Andreas nel mondo del calcio, per la precisione in una delle scuole per giovani talenti di proprietà dell'ex campione della Juventus. Per l'occasione il cantante ha pensato bene di scattare un dolcissimo ritratto papà-figlio da condividere sui social. I due si sono lasciati immortalare di spalle con indosso la stessa tenuta calcistica, per la precisione due completini sportivi riprodotti in diversi formati con pantaloncini dark e maglia a maniche corte "sfumata" dal rosso al nero e arricchita dal cognome e dal numero a contrasto. Non sono mancati i calzettoni di spugna in tinta e le scarpe con i tacchetti proprio come veri e propri calciatori.

Papà e figlio con i completini sportivi coordinati

Il dettaglio che non è passato inosservato? I numeri stampati sulla schiena dei due "calciatori in erba" non sono stati scelti a caso. Il cantante ha sfoggiato con orgoglio il cognome Ferro accompagnato da 111, titolo del suo secondo album e peso che era arrivato a raggiungere durante l'adolescenza. Per il piccolo Andres Allen Ferro, invece, è stato scelto il numero 2, il motivo? È il secondogenito della famiglia, nato ad appena 5 mesi dalla sorellina Margherita. Insomma, Tiziano e Andres sono pronti per andare alla conquista del mondo del calcio, in quanti prenderanno ispirazione da questa idea dolcissima per rendere il debutto sportivo dei figli ancora più speciale?

