Tina Kunakey festeggia il compleanno in rosso (e cucina le crêpe per gli amici) Mentre impazza il gossip sulla fine della relazione con Vincent Cassel, Tina Kunakey festeggia il 26esimo compleanno con un party a tema rosso.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram Stories

La modella Tina Kunakey ha compiuto 26 anni e ha festeggiato con gli amici, organizzando un party "total red" con torta e look in tema. Ma più che i presenti al party, hanno fatto notizia gli assenti: non c'era infatti il marito Vincent Cassel, che ha anche rimosso ogni foto della moglie dai social (e viceversa). In queste ore impazzano le voci di una crisi della coppia, che sarebbe prossima al divorzio. Lei, intanto, senza confermare né smentire, condivide sui social il look fiammante del compleanno e i momenti più belli della serata.

La festa di compleanno di Tina Kunakey

Tina Kunakey ha compiuto 26 anni il 5 aprile 2023 e ha organizzato una cena con alcuni amici. Tra gli ospiti c'era anche lo stilista Simon Porte Jacquemus, e la shoe designer Amina Muaddi. Dopo cena, Tina Kunakey si è improvvisata chef facendo le crêpe per gli amici, farcendole con fragole e Nutella. Nelle storie, la modella ha mostrato i fiori ricevuti per il compleanno e ha ripostato gli auguri più belli, dove spicca l'assenza del marito Vincent Cassel. I due, che hanno una famiglia insieme, si sono reciprocamente "cancellati" dai social.

La torta di compleanno di Tina Kunakey

Tina Kunakey festeggia in rosso

Il filo conduttore della festa era il colore rosso: anche la torta di compleanno era ricoperta da glassa rossa e fragole fesche. Tina Kunakey ha scelto un outfit monocromo nel colore della passione, confermando che le tinte primarie sono la tendenza della primavera 2023. Chic nella sua semplicità, la modella e attrice ha scelto un abito aderente a maniche lunghe indossato sopra ai pantaloni coordinati.

Leggi anche Tina Kunakey con Vincent Cassel a Parigi: alle sfilate sono coordinati con i maglioni casual

Tina Kunakey in rosso

Per completare il look ha scelto un paio di scarpe col tacco bicolor, con punta a contrasto, e ha lasciato i lunghi capelli ricci al naturale. Tina Kunakey è pronta per una nuova vita da single?