Taylor Mega torna al GF Vip: l’incontro con Giale è col fianco nudo e le mules griffate Taylor Mega è stata tra le ospiti della puntata di ieri del GF Vip, è tornata nella casa per incontrare la migliore amica Giaele. Per l’occasione non ha rinunciato alla sensualità e ha sfoggiato un look audace con dei dettagli griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip ed è stata come sempre ricca di sorprese. Al di là dei concorrenti rinchiusi all'interno della casa di Cinecittà (oppure in quarantena a causa del Covid), ad attirare le attenzioni del pubblico è stata una delle ospiti speciali. Si tratta di Taylor Mega, che ha pensato bene di tornare al reality per fare una sorpresa alla migliore amica Giaele De Donà (con la quale pare che ci sia stata anche dell'intimità la scorsa estate). Per l'occasione ha sfoggiato uno dei suoi tanto amati look sexy, facendo concorrenza a Giulia Salemi (meravigliosa con l'abito nero cut-out): ecco cosa ha indossato l'ex gieffina.

Taylor Mega in blu elettrico al GF Vip

Il blu elettrico è uno dei colori must dell'autunno e Taylor Mega sembra averlo capito bene, visto che per l'ospitata al GF Vip non ha potuto fare a meno di seguire il trend. Naturalmente ha declinato la tendenza in versione super sexy, lasciando senza parole sia il pubblico che i concorrenti (primo tra tutti Edoardo Tavassi). L'influencer ha indossato un minidress aderente, un modello fasciante e a girocollo, con le maniche lunghe e la gonna dal taglio asimmetrico, ovvero da un lato longuette, dall'altro micro. La sua particolarità? Sul fianco dresso ha un profondissimo spacco che lascia il fianco nudo anche se è decorato con un laccio in tinta.

Taylor Mega incontra Giale al GF Vip

Le mules di Taylor Mega

La vera chicca dell'outfit dell'ex gieffina, però, sono state le scarpe. Oltre a puntare sull'effetto color block abbinando al blu elettrico del vestito il fucsia acceso, ha anche optato per uno dei modelli più richiesti del momento: le mules, ovvero i sandali senza cinturino intorno alla caviglia. Si tratta per la precisione delle mules la Medusa di Versace, sono in pelle di vitello, hanno il tacco alto e il plateau e sono decorati con l'iconico logo della Maison sulla fascia. Qual è il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono vendute a 990 euro. Capelli sciolti e ondulati, make-up curatissimo e fare sensuale: Taylor ha portato un pizzico di pepe all'interno della casa, anche se solo per qualche minuto.