Suri Cruise compie 17 anni e somiglia sempre più a mamma Katie Holmes Suri Cruise ha compito 17 anni ieri e giorno dopo giorno diventa sempre più bella. Non appare quasi mai in pubblico ma dalle foto paparazzate è evidente che crescendo sta diventando praticamente identica a sua mamma Katie Holmes.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi tempi si è parlato molto di Suri Cruise, la figlia nata dal matrimonio ormai finito tra Katie Holmes e Tom Cruise finita al centro dell'attenzione dei media perché da oltre 10 anni non avrebbe contatti col papà. Certo, il divo hollywoodiano pagherebbe regolarmente il suo mantenimento mensile, ma stando a quanto dichiarato dai tabloid non condividerebbe altro con la ragazzina. Ieri per lei è stata una giornata importante: ha compiuto 17 anni ma ancora una volta del padre nessuna traccia. La cosa certa è che man mano che cresce somiglia sempre più alla madre, tanto che in molti guardandola non possono fare a meno di pensare a una moderna Joey Potter.

Perché Suri Cruise non è sui social

Suri Cruise non appare praticamente mai in pubblico o sui social, la madre Katie Holmes preferisce preservare il più possibile la sua privacy, visto che fin da piccola è sempre stata al centro dell'attenzione dei media. È per questo che, fatta eccezione per alcune vecchie foto in cui la diva l'ha immortalata di spalle, non è possibile trovarla su Instagram o su TikTok. Spesso, però, viene paparazzata tra le strade di Los Angeles in compagnia dell'attrice e gli scatti che la ritraggono riescono a fare il giro del web in poche ore, il motivo? Sembra essere destinata a seguire le orma dei genitori, diventando una delle tante "figlie di" che hanno conquistato il mondo dello spettacolo e della moda. Certo, al momento sembra non avere alcun interesse verso i riflettori ma non si esclude che il prossimo anno (ovvero quando diventerà maggiorenne) le cose cambieranno.

Katie Holmes con Suri Cruise da piccola

Suri Cruise e Katie Holmes sono due gocce d'acqua

Capelli lunghi e fluenti color nocciola, occhi penetranti, lineamenti delicati e silhouette slanciata e snella: la figlia dei due divi hollywoodiani ha ereditato da loro sia fascino che bellezza. Confrontando le sue foto con quelle del papà e della mamma da giovani, sembra però essere sempre più evidente la somiglianza con Katie Holmes. Suri è la fotocopia di Joey Potter di Dawson's Creek, personaggio interpretato proprio dalla nota attrice quando era poco più che 20enni, e in molti sognano di vederla in futuro in un teen drama come sua madre, magari proprio in un remake moderno dell'iconica serie anni 2000. Insomma, la 17enne sta crescendo ed è destinata a far parlare ancora a lungo di sé.