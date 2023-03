Francesca Ferragni compie 34 anni: il primo compleanno da mamma è col cardigan multicolor Francesca Ferragni compie oggi 34 anni. Questo è il suo primo compleanno da mamma e ha voluto festeggiare con un look multicolor che ha anticipato la primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata speciale per Francesca Ferragni: compie 34 anni e non potrebbe essere più soddisfatta della sua vita. Oltre ad avere una carriera di successo come dentista, 8 mesi fa è anche diventata mamma per la prima volta, mettendo al mondo il piccolo Edoardo, il figlio nato dall'amore con Riccardo Nicoletti. Sebbene sia molto legata alla famiglia, ha deciso di concedersi un weekend al lago col compagno e col primogenito, rimandando i festeggiamenti con le sorelle e con la mamma ai prossimi giorni. Francesca non ha però rinunciato al glamour, apparendo raggiante con un look fluo.

Il look fluo di Francesca Ferragni

Questo è il primo compleanno da mamma di Francesca Ferragni e non poteva che trascorrerlo in compagnia del dolcissimo Edo, dal quale sembra non riuscire mai a separarsi. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, anzi, ha anticipato la primavera con un look coloratissimo e sbarazzino. La sorella di Chiara ha detto basta alle nuance tenue e scure, ha celebrato i 34 anni abbinanodo un paio di pantaloni a zampa a vita alta in total white a un cardigan multicolor. Per la precisione si tratta di un modello crop a maniche lunghe in diverse tonalità fluo, dal fucsia acceso delle maniche al verde lime dell'abbottonatura.

Francesca Ferragni con le sneakers iconiche

Per completare l'outfit da compleanno Francesca Ferragni ha scelto un paio di occhiali da sole tondi e scuri, mentre per quanto riguarda le scarpe ha preferito evitare i tacchi. Sarà perché voleva godersi al massimo la passeggiata con baby Edo o perché semplicemente non è mai stata una grande amante delle calzature alte ed eleganti, ma la cosa certa è che ha indossato un paio di sneakers iconiche, ovvero le slip-on a scacchi bianchi e neri della Vans. Sorriso stampato sulle labbra, espressione raggiante ed Edo sempre al suo fianco: Francesca non è mai stata tanto felice.