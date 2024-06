video suggerito

Summer Reads, Miu Miu celebra le grandi scrittrici: libri gratis in angoli lettura di diverse città Summer Reads è il progetto di Miu Miu che celebra la lettura e le grandi scrittrici. Ai partecipanti verranno distribuiti gratuitamente due libri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Miu Miu col progetto Summer Reads celebra la lettura e permette a lettori e lettrici di tutto il mondo di entrare in connessione tra loro, attraverso ciò che amano di più: i libri. L'evento segue il successo del Miu Miu Literary Club organizzato durante la Milano Design Week 2024, con la partecipazione della scrittrice Olga Campofreda. E non è tutto. La Casa di Moda dal 2011 produce anche Women's Tales, serie antologica di corti incentrati su storie femminili distribuiti semestralmente (uno a collezione), in cui i personaggi indossano le creazioni del marchio. L'ultimo per esempio, presentato a Shanghai il 12 marzo scorso e diretto dalla regista e produttrice cinematografica malese Chui Mui Tan, si intitola I Am the Beauty of Your Beauty, I Am the Fear of Your Fear. È il 27esimo film della rassegna e indaga le lotte quotidiane delle donne nel mondo moderno. La rassegna Summer Reads conferma l'impegno della Maison nella promozione della cultura e della lettura, per riscoprire e rendere omaggio alle scrittrici che hanno fatto la storia della letteratura mondiale.

Che cos'è Summer Reads

In diverse città sarà possibile riunirsi in angoli di lettura targati Miu Miu, tra il 7 e il 9 giugno. La Maison ha selezionato tre titoli, che faranno da filo conduttore per tutto l'evento. Ai partecipanti verranno distribuiti gratuitamente due dei seguenti volumi: Una donna di Sibilla Aleramo, Persuasione di Jane Austen e Quaderno proibito di Alba de Céspedes. Ogni opera è stata scelta per la capacità di parlare di attualità e temi immortali, che tornano di epoca in epoca e i cui echi risuonano anche nella contemporaneità. Sono le pagine di autrici potenti di diverse epoche storiche, che accendono il faro sulle vite di donne straordinarie, capaci di ispirare e essere un modello per le nuove generazioni.

Tutti i romanzi, infatti, si soffermano su diversi modi di essere donna. C'è la scrittura femminista di Sibilla Aleramo, c'è la presa di coscienza della protagonista del libro di Jane Austen, c'è la lotta al patriarcato di Alba de Céspedes: tanti spunti di riflessione, oltre le convenzioni, oltre gli stereotipi di genere, oltre i limiti imposti dalla società. L'evento si svolgerà in contemporanea a Parigi, New York, Londra, Seoul, Shanghai, Tokyo, Hong Kong. L'unico appuntamento italiano della rassegna è a Milano: 7 e 8 giugno 2024 dalle 11 alle 19 presso Edicola Milano in Via dei Giardini.

Leggi anche Aurora Ramazzotti, le foto estive al naturale insieme al fidanzato Goffredo Cerza