Su TikTok è l’estate delle tomato girl: come nasce e a cosa si ispira la tendenza del momento Su TikTok spopola l’hashtag #tomatogirl. È l’estate dell’estetica mediterranea, un modo di vestirsi e di vivere la vita ispirato alle vacanze italiane anni ’50.

A cura di Giusy Dente

Non poteva che chiamarsi "estetica pomodoro", visto che questo è un cibo mediterraneo che immediatamente fa pensare all'Italia (con annesso il collegamento a pizza e mozzarella). Da qui anche l'espressione "tomato girl". Sono quelle che abbracciano la tendenza del momento, che spopola su TikTok: si rifà a quell'immaginario tipico del Bel Paese, a quegli scenari dei vecchi film e delle stampe vintage. Abiti a quadretti, motivi fruttati e floreali, righe, top con le maniche a sbuffo, pantaloni di lino, foulard triangolari annodati al collo, espadrillas, borse di paglia: questo e molto altro serve per essere una tomato girl. Perché non è solo questione di abbigliamento: ma anche di atteggiamento.

È l'estate dell'estetica mediterranea

Torniamo indietro nel tempo, alle estati anni Cinquanta che si vedono in tanti film iconici. Pensiamo al mood nostalgico, romantico e sognatore incarnato da dive come Monica Bellucci, Sophia Loren, Gina Lollobrigida. Quell'estetica è tornata in auge grazie ai social, dove spopola l'hashtag #tomatogirl. Gli elementi tipici di quello stile stanno conquistando teenager e millennial, affascinate dallo stile mediterraneo, che però non è solo questione di abbigliamento.

L'espressione "estetica pomodoro" fa riferimento sì a un certo modo di vestire, ma anche di pensare e di vivere la vita. Si celebra una concezione più lenta e misurata di quotidianità, in cui non c'è traffico cittadino, non ci sono metropolitane da prendere al volo, non ci sono orari: tutto scorre morbidamente, tutto è a misura d'uomo.

Immaginate: un libro da leggere sulla spiaggia, un giro in bicicletta nei campi di papaveri, un cappello di paglia per ripararsi dal sole estivo, le campagne in fiore, la pasta fatta in casa dalle nonne, i panni stesi ad asciugare, le vecchiette che chiacchierano per strada.

Come si veste una Tomato girl

Per ricreare il look da perfetta Tomato girl servono alcuni imprescindibili elementi, utili a identificare sin da subito il contesto. Sono gli elementi che stanno sfoggiando tantissime creators su TikTok mostrando la loro predilezione per questo stile dal sapore vintage e retrò, che ha conquistato milioni di visualizzazioni. Le "ragazze pomodoro" vestono prevalentemente di rosso: è la nuance tipica, spesso declinata in stampe a pois.

E a proposito di stampe: sì a quelle fruttate e floreali (fragole, ciliegie, rose). Sono dei must le camicie con le maniche arrotolate, accessori di paglia (borse maxi e cappelli a tesa larga), gonne lunghe, freschi pantaloni di cotone, espadrillas, corpetti aderenti, foulard di seta annodati intorno al collo. Ben accetti anche il colore crema e il rosa tra le nuance chiare, il blu e il verde tra quelle scure. Una vera e propria iniezione di positive vibes!