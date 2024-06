Stéphanie di Monaco torna a fare la modella: lo shooting in coordinato con la figlia Pauline Ducruet

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Dimenticate lo stile rigoroso e bon-ton legato convenzionalmente alle Royal Family, ormai i rappresentanti delle corti d'Europa si stanno evolvendo e stanno prendendo sempre più spesso le distanze dalle regole dell'etichetta per lasciare spazio alla modernità. È il caso di Stéphanie di Monaco, che alla soglia dei 60 anni è tornata a fare la modella. È lei la protagonista della campagna pubblicitaria del brand di sua figlia Pauline Ducruet, che non ha esitato a posare in sua compagnia in alcuni scatti all'insegna del glamour. Ecco com'è nato il progetto e per quale motivo la primogenita della principessa ha voluto proprio la mamma come testimonial.

La campagna pubblicitaria con i reali monegaschi

Pauline Ducruet, prima figlia di Stéphanie di Monaco e di Daniel Ducruet, ha ereditato la passione per la moda da sua mamma e, dopo aver completato gli studi in Fashion Design all'Istituto Marangoni di Parigi, nel 2020 ha fondato Alter Designs, un brand tutto suo che celebra la moda sostenibile e lo stile genderless. Qualche giorno fa ha diffuso le foto e i video della nuova campagna, sorprendendo tutti con delle presenze "famose". Per l'occasione ha riunito diversi dei familiari coronati, dalla zia Carolina alla nonna Maguy Ducruet, fino ad arrivare ai fratelli Louis Ducruet e Camille Gottlieb e ad Alexandre Grimaldi, figlio del principe Alberto. Ad attirare le attenzioni dei fan, però, è stata soprattutto la principessa Stéphanie, che è tornata a fare moda a più di 40 anni dal debutto.

Pauline Ducruet e Stéphanie di Monaco

Gli omaggi a Stéphanie di Monaco nella collezione

Pantaloni palazzo a vita alta total black, crop top celeste metallizzato che lascia gli addominali in vista e occhiali da sole da diva: Stéphanie di Monaco è la grande protagonista della campagna di Alter Designs, nella quale ha posato proprio con la figlia Pauline (che ha sfoggiato un outfit coordinato al suo). Per quale motivo quest'ultima ha voluto la mamma come testimonial? Innanzitutto ha voluto celebrare il suo passato nella moda, quando negli anni '80 si era guadagnata il titolo di "principessa ribelle". Come se non bastasse, il blu metallico è un omaggio a Pole Position, il brand di costumi da bagno che Stéphanie disegnò personalmente all'epoca. Non sorprende, dunque, che Pauline consideri sua madre una vera e propria icona, tanto da aver portato un po' del suo stile in ognuna delle collezioni di Alter Designs.

