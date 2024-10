video suggerito

Stefano Gabbana, l’attacco sui social a Fedez: “Un poveretto” Stefano Gabbana ha commentato un post di Selvaggia Lucarelli, apostrofando il rapper con l’appellativo di “poveretto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Selvaggia Lucarelli si è soffermata sulle ultime vicende che vedono coinvolto Fedez. La giornalista si è concentrata stavolta sulle amicizie di Federico Lucia, sulle sue frequentazioni abituali. Tra i tanti commenti, spicca anche quello dello stilista Stefano Gabbana, che a quanto pare non nutre molta stima nei confronti dell'ex marito di Chiara Ferragni. Tutto questo succede in concomitanza con la chiusura delle indagini sull'influencer da parte della Procura di Milano: l'accusa è di truffa aggravata.

Stefano Gabbana commenta il post di Selvaggia Lucarelli

Ci sono delle intercettazioni che evidenziano un rapporto piuttosto stretto tra Fedez e Luca Lucci, il capo ultrà del Milan arrestato qualche giorno fa alla luce della maxi inchiesta sulle curve di San Siro. Selvaggia Lucarelli ha evidenziato quanto sia incoerente, da parte di Fedez, comportarsi come un benefattore da un lato, mentre dall'altro frequenta personaggi che non godono di un'ottima reputazione, agli occhi della legge. Lucci, infatti, è stato in carcere per traffico di droga e c'è il suo coinvolgimento nel pestaggio ai danni del personal trainer Christian Iovino. Fedezha da poco inaugurato a Roma una casa famiglia dell’associazione Andrea Todisco in un immobile confiscato alla mafia.

"Fedez ha un concetto curioso di legalità: gli immobili vanno confiscati ai criminali, ma se i criminali sono amici suoi, bisogna aiutarli nella gestione di immobili. Un dissing infinito quello tra Fedez e la sua coerenza" ha scritto la giornalista. Il riferimento è proprio a un altro episodio emerso dalle fatidiche intercettazioni: il tentativo di acquisizione del noto locale milanese Old Fashion. Fedez e Lucci lo avrebbero voluto gestire, ma con l'aiuto di un prestanome, che avrebbe permesso di aggirare l'ostacolo dei problemi giudiziari di Lucci, che avrebbero potuto impedire al progetto di decollare.

Il post di Selvaggia Lucarelli ha ricevuto, tra i tanti, anche il commento dello stilista Stefano Gabbana, che non ah avuto parole positive verso il rapper. Poche, ma incisive parole le sue: "Un poveretto". La posizione appare decisamente diversa da quella della collega Donatella Versace. La stilista è grande amica del rapper, il quale era alla sfilata della Casa di moda l'anno scorso, nel pieno della crisi coniugale ed era presente anche quest'anno. Non è la prima volta che Gabbana, lo stilista più irriverente dei social, si esprime in modo pungente: è noto per le sue prese di posizione piuttosto nette e controverse, in cui non sempre ha una parola gentile per tutti.

Fedez alla sfilata di Donatella Versace

Le posizioni di Stefano Gabbana

Stefano Gabbana oggi è presente sui social, con un profilo dedicato esclusivamente alla sua vita professionale, mentre in passato condivideva con fan e follower anche il privato. Questa nuova gestione segue un lungo periodo in cui è rimasto offline, in cui compariva solo in maniera sporadica sul profilo del compagno Luca Santonastaso. Lo stilista aveva scelto di mantenere un profilo basso, dopo l'ennesima polemica che aveva investito in pieno lui e la sua Maison, dovuta a un video promozionale nel quale appariva una modella cinese che cercava di mangiare con le bacchette dei piatti tipici italiani. Arrivata al cannolo siciliano, una voce fuori campo poneva una domanda allusiva: "È troppo grande per te?".

Inevitabilmente sia Stefano Gabbana che Domenico Dolce erano finiti sotto accusa per razzismo e sessismo e molte celebrities si erano rifiutate di partecipare all'imminente sfilata della Casa di moda a Shanghai, costringendo all'annullamento proprio poche ore prima dell'inizio e poi a delle scuse pubbliche. Lo scandalo è stato talmente forte, da far sparire Dolce&Gabbana da alcuni siti di e-commerce cinesi. Ovviamente, il danno si è riversato sulla reputazione e in termini pratici, sulle vendite e il fatturato, con ingenti perdite. Quello è stato solo uno dei tanti episodi che hanno visto protagonista Stefano Gabbana.

Nel lontano 2017 c'era stata la provocazione nei confronti dell'Arcigay. Lo stilista aveva lanciato una t-shirt con la scritta "I'm a man, not a gay", che non era piaciuta ad Antonello Anteo Sannino (Presidente della sezione Napoli dell'associazione), a cui Stefano Gabbana su Instagram aveva dato dell'idiota. In quel caso, il designer aveva spiegato di non amare quella parola, vista solo come un'etichetta di genere inutile. Risale invece al 2018 il commento su Selena Gomez definita "brutta" e l'insulto a Heather Parisi, apostrofata con l’appellativo di "str…a".

Stefano Gabbana e Domenico Dolce

Quando Stefano Gabbana ha criticato il vestito di Chiara Ferragni

Anche Chiara Ferragni, o meglio le sue scelte stilistiche, sono finite nel mirino di Stefano Gabbana, che ha avuto parole non proprio gentili nei confronti dell'abito da sposa dell'imprenditrice. Nel giorno del sì, l'influencer si era affidata a Dior: un abito con corpetto di pizzo e gonna di tulle che però allo stilista proprio non era piaciuto. Commentando una foto postata su Instagram da Harper’s Bazaar lo aveva definito "Cheap", ovvero "economico", alludendo forse al fatto che fosse poco adatto all'occasione.