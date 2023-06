Stefano De Martino con Santiago in moto: papà e figlio sono adorabili in coordinato Stefano De Martino e il figlio Santiago hanno trascorso gli ultimi giorni insieme: quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato?

A cura di Valeria Paglionico

Stefano De Martino sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: sono ormai lontani in tempi del debutto ad Amici di Maria De Filippi nei panni di ballerino, oggi è tra i conduttori più promettenti della tv italiana e riesce sempre a sorprendere ogni volta che appare in pubblico. Dopo aver presentato la festa scudetto a Napoli poco più di una settimana fa, si è concesso un po' di relax prima del prossimo viaggio professionale. Ha trascorso questo periodo nella città partenopea col figlio Santiago, approfittandone per condividere sui social un adorabile scatto papà-figlio: ecco come si sono mostrati i due.

Stefano e Santiago insieme a Napoli

Lo avevamo lasciato con una t-shirt che rendeva omaggio a Napoli poco prima della festa scudetto, oggi ritroviamo Stefano De Martino in versione dolce papà. Quando si sono concluse le celebrazioni allo stadio Maradona pare che sia rimasto col figlio Santiago (che era volato nel capoluogo campano con mamma Belén) ed è proprio in sua compagnia che si è dato al totale relax nella villa a Marechiaro. Ora, però, per lui la "pacchia" è finita: è già ripartito per un nuovo impegno lavorativo e a dimostrarlo è un selfie in treno condiviso proprio nelle ultime ore. Nonostante l'agenda sia fitta di appuntamenti professionali, Stefano non dimentica le sue priorità ed è per questo che si è scattato una foto col figlio, accompagnandola all'emoticon delle catene, a prova del loro legame indissolubile.

Stefano e Santiago De Martino in coordinato

I look coordinati di papà e figlio

Nello scatto di coppia Stefano e Santiago appaiono adorabili in primo piano e inevitabilmente mettono in mostra l'impressionante somiglianza che da sempre li contraddistingue. Sono a bordo di una moto e sono vestiti in coordinato proprio come due gemelli. Papà e figlio indossano gli stessi caschi metallizzati in marrone e sfoggiano entrambi una semplice t-shirt bianca a girocollo e con le maniche corte. L'unico dettaglio che li differenzia al di là dell'età? Stefano ha aggiunto al suo look degli occhiali da sole con la montatura silver e le lenti a goccia marroni. Insomma, i due sono letteralmente adorabili e non sorprende che con un solo selfie abbiano registrato un vero e proprio boom di like.