Sophie Codegoni in total white a Verissimo, col look candido replica ad Alessandro Basciano Sophie Codegoni è tornata nuovamente a Verissimo per replicare alle parole dell’ormai ex compagno Alessandro Basciano. Ha optato per un luminoso look candido.

A cura di Giusy Dente

Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è tornata nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, per replicare alle parole dell'ormai ex compagno, Alessandro Basciano, intervistato il giorno prima dalla padrona di casa. I due stanno affidando a social e tv le rispettive versioni dei fatti e i fan, che li seguono dall'inizio della loro love story (nata sotto i riflettori) si chiedono se riusciranno a chiarirsi e a tornare insieme.

Sophie Codegoni e Silvia Toffanin

Sophie Codegoni parla nuovamente a Verissimo

Quando Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato la rottura, i fan e coloro che da mesi seguivano gli sviluppi della loro storia, sono rimasti stupiti. Quella tra i due ex gieffini sembrava una favola vera e propria, ma così non era. Dopo l'incontro nella casa del GF, dove si sono innamorati, hanno proseguito la conoscenza fuori e ne è nata una relazione che è proseguita molto veloce: in breve tempo la convivenza, poi lui le ha fatto una romantica proposta di matrimonio sul red carpet del Festival di Venezia e sono diventati genitori di una bambina, la piccola Celine Blue che oggi ha cinque mesi.

Sophie Codegoni a Verissimo

Ma non è tutto oro ciò che luccica e dopo un lungo silenzio social, è stata l'influencer la prima a dare la notizia della separazione. Ha poi raccontato ai microfoni di Verissimo i motivi che l'hanno spinta verso questa difficile e sofferta decisione, parlando di gravi mancanze di rispetto da parte del compagno e tradimenti. Silvia Toffanin ha permesso ad Alessandro Basciano di replicare: ospite nella puntata di sabato, lui si è dichiarato molto innamorato e ha negato tutte le accuse. Poi è stata a sua volta Sophie Codegoni a rispondere, nella puntata di domenica.

Sophie Codegoni in total white

Il look candido di Sophie Codegoni

Dopo il power suit della scorsa settimana, stavolta Sophie Codegoni ha fatto una scelta di stile diversa. L'ex gieffina ha risposto alle parole di Alessandro Basciano, lasciando intendere di non aver intenzione di tornare con lui. Anzi, ha raccontato dettagli ancora più gravi, compreso uno schiaffo che lui le avrebbe dato in pieno volto durante una vacanza a Mykonos. L'influencer è entrata in studio con un luminosissimo outfit total white: un top a costine con ampia scollatura, shorts e blazer oversize monopetto con bottone centrale. Al collo, una collanina sottile con un ciondolo a forma di C, l'iniziale del nome di sua figlia, colei che al momento rappresenta la priorità assoluta.