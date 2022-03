Sophie Codegoni dopo il GF Vip: torna sui social con la giacca-accappatoio da oltre mille euro Sophie Codegoni è tornata alla normalità dopo essere rimasta per mesi nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo primo post social dopo il reality è stato all’insegna del glamour e delle griffe: ecco quanto vale la giacca di spugna bianca che ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Il Grande Fratello Vip 6 è terminato dopo oltre sei mesi e i concorrenti sono tornati tutti alla "vita reale". I "veterani", ovvero quelli che sono entrati nella casa di Cinecittà a settembre e che sono usciti nelle ultime puntate, hanno sentito non poco il trauma del ritorno alla normalità ma, nonostante ciò, non hanno rinunciato ai classici ringraziamenti pubblici sui social. Sophie Codegoni è una di queste e, oltre a parlare della sua esperienza al reality, su Instagram ha anche sfoggiato un look glamour e griffato: ecco quanto vale la sua giacca bianca che a primo impatto sembra essere un accappatoio.

Sophie Codegoni è casual dopo il GF Vip

Come da tradizione per gli ex gieffini, anche Sophie Codegoni ha dedicato il suo primo post social al reality dopo essere uscita dalla nota casa di Cinecittà. Una foto è un selfie, l'altra è uno scatto di coppia con Alessandro Basciano, con il quale proprio nelle ultime ore è andata a fare un tatuaggio all'interno della bocca, rendendo così indelebile l'amore nato sotto i riflettori. Al di là delle sue parole di ringraziamento, ad attirare le attenzioni dei fan è stato il suo look total white. Niente abiti aderenti, paillettes e look glamour, Sophie fuori dal GF Vip ha puntato tutto sulla comodità con una giacca total white che sembra essere morbidissima.

Giacca Prada

La giacca di spugna di Sophie Codegoni

La giacca indossata dalla Codegoni sui social dopo il GF Vip è firmata Prada, si tratta di un modello dalla linea contemporanea che a primo impatto sembra essere un accappatoio. In verità è semplicemente di spugna bianca, ha il cappuccio ed è caratterizzata da delicati contrasti cromatici che enfatizzano la chiusura zip e l'iconico logo a forma di triangolo in metallo. Qual è il prezzo del capo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 1.050 euro. Insomma, il ritorno alla "vita reale" di Sophie non sarebbe potuto essere più glamour e griffati. Ora che è di nuovo sui social documenterà regolarmente i suoi look?