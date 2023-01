Sonia Bruganelli al GF Vip 7, perché ha indossato il maxi cappello sul palco Sonia Bruganelli continua a essere una delle grandi protagoniste del GF Vip 7. Nella puntata 30 si è presentata in studio in nero con un maxi cappello: perché lo ha indossato?

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua il successo del Grande Fratello Vip, il reality arrivato alla sua settima edizione che ancora una volta viene presentato da Alfonso Signorini. Ieri sera è andata in onda la 30esima puntata ed è stata ricca di sorprese, dall'eliminazione di George all'incontro di Daniele Dal Moro con suo padre. Al di là dei concorrenti chiusi nella casa, tra le grandi protagoniste del programma ci sono le tre donne in studio, dall'opinionista "scintillante" Orietta Berti all'esperta social Giulia Salemi, che questa settimana ha portato un tocco di primavera sul palco. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata però soprattutto Sonia Bruganelli: per quale motivo ha indossato un maxi cappello durante la diretta?

Il cappello di Sonia Bruganelli al GF Vip

Fin da quando è partita la 30esima puntata del GF Vip tutti hanno notato lo stravagante look di Sonia. L'opinionista in versione dark lady ha reso il suo outfit un tantino più "misterioso" con un maxi cappello, un modello nero a falda larga firmato Borsalino. Alfonso Signorini l'ha subito paragonata a Pamela Prati (anche lei in studio con un cappello bon-ton) ma Sonia lo ha subito corretto, spiegando il motivo della sua scelta di stile. Le sue parole sono state: "Me lo ha regalato una persona a cui tengo molto. Poi mi hanno detto che ho questi occhi che sparano troppo e allora devo stare un po' più low-profile". Insomma, la Bruganelli ha ancora una volta provocato gli haters e lo ha fatto con stile.

Sonia Bruganelli con giacca Saint Laurent e gonna Le Twins

Sonia Bruganelli in total black

Sonia Bruganelli ha puntato sul total black per la puntata 30 del GF Vip. Al di là del cappello, ha sfoggiato una gonna midi tempestata di paillettes, abbinandola a una giacca doppio petto col bavero di raso di Saint Laurent (prezzo 2.045 euro). Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps di Casadei, e un ulteriore tocco scintillante: il collier della collezione Love di Cartier in oro bianco e diamanti che indossa spesso fin dalla scorsa edizione del reality. Capelli sciolti e ondulati, una linea di eye-liner intorno agli occhi ed espressione seria: Sonia continua a essere tra le protagoniste più discusse ma allo stesso tempo amate del programma.