Skyler Eva si dà all’hockey con elmo e pattini: Elisabetta Canalis e Brian Perri sono i suoi primi fan Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno organizzato una reunion per celebrare un importante traguardo della figlia Skyler Eva: la bimba ha cominciato a fare hockey sul ghiaccio, apparendo emozionata con casco e pattini.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis ha ripreso la normale quotidianità dopo settimane di vacanza trascorse tra le splendide spiagge messicane e il mare cristallino della sua terra natale, la Sardegna. È tornata a Los Angeles e ha pensato bene di riunire la famiglia per un avvenimento speciale: il primo allenamento di hockey sul ghiaccio della piccola Skyler Eva. Oltre a immortalarla emozionata in versione giocatrice, si è lasciata fotografare anche con l'ex marito Brian Perri, dando prova del fatto che dopo la separazione mantiene con lui un rapporto sereno e civile per il bene della bimba. Cosa ha indossato per celebrare l'importante traguardo della piccola?

La reunion di famiglia per il primo allenamento di Skyler

Elisabetta Canalis e Brian Perri potranno pure aver messo fine al loro matrimonio con una separazione ma, nonostante ciò, non esitano a rincontrarsi per il bene della figlia Skyler Eva. Sebbene la showgirl di recente sia apparsa spesso al fianco del nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu, ieri pomeriggio ha organizzato una "reunion di famiglia".

Skyler emozionata col papà

Lo ha fatto in occasione del primo allenamento di hockey sul ghiaccio della figlia e, a quanto pare, l'iniziativa si è rivelata "salvifica", visto che il papà è stato l'unico che è riuscito a calmare la bambina poco prima dell'inizio della lezione. I tre a fine allenamento non hanno esitato a posare sorridenti fianco a fianco, a prova del fatto che continuano a essere uniti e affiatati.

Elisabetta Canalis con gli scarponcini bomber

La protagonista della giornata è stata in assoluto Skyler Eva, che per il suo primo allenamento di hockey ha indossato la classica divisa con maglia con spalline imbottite, pantaloni aderenti, pattini ed elmetto. Non sono mancate la stecca e le protezioni per gomiti e ginocchia. Anche mamma Elisabetta ha optato per un outfit sporty con felpone effetto teddy, leggings e gli scarponcini in tessuto bomber di The North Face. Il papà, invece, ha preferito bermuda, t-shirt e berretto. Insomma, i tre insieme sono letteralmente adorabili: quand'è che torneranno a mostrarsi ancora una volta fianco a fianco?