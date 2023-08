Elisabetta Canalis e il nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu: l’allenamento di coppia è black&white Allenamento di coppia in terrazza per Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu con look coordinato, all’insegna del black&white.

A cura di Giusy Dente

Dopo indiscrezioni e pettegolezzi è amore alla luce del sole, per Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu. I due non si nascondono più e oltre a farsi vedere in pubblico mano nella mano sono sempre più spesso insieme anche sui social. I due hanno in comune la passione per lo sport e in particolare la kickboxing. Lui è stato quattro volte campione mondiale di questa disciplina, che anche lei pratica da tempo. Ha anche debuttato ufficialmente sul ring in una competizione, alla 12esima edizione di The Night of Kick and Punch (vincendo).

Elisabetta Canalis "fa a pugni" col fidanzato

È finito il matrimonio di Elisabetta Canalis, che dal 2014 era sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri. Per lui, l'ex velina si era trasferita a Los Angeles, dove era nata anche loro figlia, Skyler Eva (che oggi ha 8 anni). La notizia del divorzio è stata ufficializzata a luglio, ma da mesi i due non si vedevano più insieme in pubblico e sui social, dunque in tanti avevano ipotizzato aria di crisi. Lei a marzo si era anche trasferita in un nuovo appartamento, ma sempre a Los Angeles. Risalgono a quel periodo le prime notizie di un possibile flirt in corso con il suo allenatore Georgian Cimpeanu. Le indiscrezioni sono poi diventate certezze. I due ora si mostrano più liberamente insieme anche sui social.

Ad unirli c'è sicuramente lo sport, la passione per la kickboxing che li ha fatti conoscere. L'ex velina si allena regolarmente e nel tempo la passione per questa disciplina l'ha portata anche a un livello più professionale. Secondo alcune indiscrezioni, proprio questo sarebbe stato uno dei motivi della rottura col marito. Attualmente Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu siano insieme e sui social lei ha mostrato un quotidiano workout di coppia, in cui si nota la complicità tra i due, che alternano momenti di allenamento a momenti di scherzo.