Skyler Eva adorabile in stile college: la figlia di Elisabetta Canalis con gonna a pieghe e calzettoni Skyler Eva ha solo 7 anni ma è già una piccola icona fashion. Per partecipare a un party all’aperto nel weekend ha puntato tutto sullo stile college, apparendo adorabile in gonna di tulle e calzettoni.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tornata a Los Angeles dopo aver trascorso diverse settimane in Italia per la Fashion Week. Ha ripreso la sua normale routine quotidiana e, sebbene si parli di lei per un presunto flirt col campione di kickboxe Georgian Cimpeanu, sui social preferisce mantenere un certo riserbo sulla questione, dando spazio quasi esclusivamente a degli adorabili siparietti familiari con la figlia Skyler Eva. La bimba sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella e trendy. Dopo aver spopolato con un cappotto teddy tricolore, questa volta la piccola ha optato per un outfit in pieno stile college.

Skyler Eva segue il trend dello stile college

Lo stile college, quello ispirato alle divise delle scuole americane, sta spopolando e la piccola Skyler sembra averlo capito bene. Lo scorso weekend ha partecipato con la mamma e la nonna a una festa all'aperto e ne ha approfittato per sfoggiare un look all'ultima moda. Sebbene non dovesse passare la giornata tra i banchi, si è trasformata in una collegiale ma rivisitando il classico look "scolastico" in chiave fashion. Ha infatti abbinato una gonna a pieghe di tulle dall'effetto cangiante a una camicetta a fiori in tinta, completando il tutto con una giacca blu ma decorata con delle righe a contrasto sia sui polsini che sulle tasche.

Skyler Eva con la nonna

Il look fashion di Skyler

A rendere ancora più trendy l'outfit della piccola Skyler sono stati i calzettoni neri portati a vista come impone la moda del momento, li ha abbinati a un paio di mini anfibi di vernice in tinta. Niente capelli sciolti o raccolti elaborati, ha preferito una coda di cavallo dall'effetto spettinato. La figlia di Elisabetta ha giocato con gli amici, si è lasciata immortalare con la nonna (anche lei invitata al party), apparendo serena e sorridente. Non sembra forse già essere una vera e propria signorina? L'unica cosa certa al momento è che sembra essere destinata a seguire le orme della mamma.

