Sharon Stone col maxi fiore sulla giacca: cambia look coi wet hair tirati all’indietro Nuova acconciatura sbarazzina e trendy per Sharon Stone, che a 65 anni ha più voglia che mai di giocare, anche col look.

A cura di Giusy Dente

Sharon Stone ha partecipato alla festa di Raising Our Voices a Los Angeles presso l'Audrey Irmas Pavilion di Koreatown. Il tradizionale pranzo viene organizzato ogni anno da The Hollywood Reporter per promuovere diversità, equità, inclusione e accessibilità. L'attrice ha dato il via all'evento con un discorso appassionato sui suoi problemi di salute e sulle sfide che ha dovuto affrontare in seguito. Era presente anche Eva Longoria, premiata come Trailblazer 2023 insieme a Niecey Nash-Betts: a entraìbe è stato riconosciuto l'impegno nel raccontare storie che parlano di diversità, equità e inclusione.

Sharon Stone non copre righe e capelli bianchi

La 65enne nel 2001 ha dovuto affrontare un ictus e un'emorragia cerebrale: le avevano dato appena l'1% di possibilità di sopravvivenza. È stato difficilissimo recuperare e riaffermarsi soprattutto nel lavoro, dove ha incontrato molta diffidenza e molte difficoltà di reinserimento. Parte di queste difficoltà riguardavano il fatto che avesse ormai raggiunto "una certa età". L'attrice ha più volte denunciato il sistema hollywoodiano, dove pare ci sia posto solo per donne under 40. Una volta superata quell'età si fa fatica a essere prese in considerazione.

Ecco perché molte celebrities cercano di rincorrere un'immagine di eterna giovinezza, che possa renderle più accettabili per l'industria cinematografica. Lei ha deciso di non sottostare al ricatto. Pur avendo in passato fatto ricorso a piccoli interventi estetici, ha poi detto basta. Oggi è una donna serena che invecchia con gratitudine e serenità, che non ha alcun interesse nel mostrarsi diversamente da come realmente è. Rughe e capelli bianchi non la disturbano affatto: non li copre neppure sui red carpet e agli eventi di gala, dove è una diva sempre impeccabile nella sua eleganza e bellezza senza tempo.

Il look di Sharon Stone

L'icona del cinema mondiale ha indossato un tailleur di velluto a costine rosso fuoco, con giacca oversize impreziosita da un maxi fiore e pantaloni leggermente svasati sul fondo. Ha completato l'outfit con una camicia rosa, aggiungendo una cravatta scintillante che ha dato un tocco glamour al look, décolleté e gioielli d'oro. Ha scelto un'acconciatura diversa dal solito: nessuna chioma morbida, bensì un hair look effetto bagnato, coi capelli tirati all'indietro, più sbarazzino e perfetto per una diva con lei, che più passa il tempo e più ha voglia di giocare anche con lo stile.