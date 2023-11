Shakira in tribunale con il completo rosa e accessori da più di 2mila euro La cantante colombina, accusata di evasione nei confronti del fisco spagnolo, sceglie il patteggiamento. Si presenta in tribunale con un outfit total pink dove viene condanna al versamento di una multa pari a 7,3 milioni di euro, oltre a quanto frodato allo Stato.

Sembra che la power suit rosa abbia portato bene a Shakira. La cantante colombiana, infatti, ha scelto un look in pieno stile barbiecore per presentarsi in tribunale e patteggiare con la procura spagnola ed evitare un processo per frode fiscale. La quarantaseienne ha fatto il suo debutto davanti al giudice con un outfit total pink, pantaloni a palazzo, canottiera e blazer sfiancato abbinati a una borsa Jacquemus rosa, modello Le Bambino, un paio di sandali con zeppa e tacco spesso firmati Alexander McQueen e un paio di maxi occhiali da sole Dior, da vera diva che deve rispondere di evasione. Capelli da sirena sciolti e dalle onde morbide, Shakira ha scampato in grande stile una condanna che le sarebbe potuta costare 8 anni di carcere.

L'accusa di frode fiscale

Secondo le accuse da parte del procuratore iberico, Shakira avrebbe evaso 14,5 milioni di euro di tasse sui suoi guadagni tra il 2012 e il 2014, pur avendo vissuto nel Paese per di 183 giorni all'anno (6 mesi e 1 giorno), soglia oltre la quale, secondo la legge spagnola, una persona è considerata residente ai fini fiscali.

La cantante si sarebbe trasferita in Spagna nel 2011 ma mantenendo la residenza fiscale nelle Bahamas fino al 2015. Le accuse sono state sollevate nel 2018 e da allora è in corso un procedimento, che è finito anche nel testo di una delle sue ultime hit, la canzone-accusa nei confronti dell'ex marito Piquet, che l'avrebbe lasciata per una ragazza più giovane.

L'esito del patteggiamento

Shakira, dopo un'ammissione di colpevolezza, ha patteggiato una multa di 7,3 milioni di euro, pari al 50% dell'importo della frode. La pop star è stata inoltre condannata a tre anni di detenzione, commutati in una sanzione di 432mila euro. La star aveva già restituito al fisco spagnolo la somma evasa più gli interessi, 17,2 milioni di euro, risparmiandosi così un lungo processo a Barcellona, dove ha vissuto con l'ex marito fino alla loro separazione.

Ora la cantante si è trasferita negli Stati Uniti, a Miami, con i figli Milan (10 anni) e Sasha (8 anni). Shakira si è sempre dichiarata innocente, ma ha preferito patteggiare. "Avevo due opzioni", ha affermato la cantante. "Affrontare una lunga battaglia legale, sacrificando la mia tranquillità e quella dei miei figli, rinunciando a pubblicare album e ad andare in tour, oppure lasciarmi alle spalle questo capitolo della mia vita".