Sarah Jessica Parker come una fata alla prima della sua commedia: l’abito rosa con le stelle è un sogno Sarah Jessica Parker è tornata a Broway con Plaza Suite, la commedia ispirata all’opera di Neil Simon. In occasione della prima si è trasformata in una vera e propria fatina e ha sfilato sul red carpet con un etero abito rosa decorato con delle stelle di cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Gli ultimi due anni sono stati non poco difficili per il mondo dello spettacolo, che si è ritrovato a dover chiudere cinema e teatri a causa della pandemia. Ora però le cose stanno cambiando e qualsiasi tipo di spettacolo ricomincia a tenersi in presenza. A Brodway, in particolare, ha riaperto lo Hudson Theatre ed è proprio qui che Sarah Jessica Parker e suo marito Matthew Broderick ha riportato in scena la commedia Plaza Suite di Neil Simon. Prima di salire sul palco l'attrice ha calcato il tappeto rosso allestito in onore della prima e per l'occasione si è trasformata in una fatina total pink.

Sarah Jessica Parker segue il trend del total pink

Ieri sera si è tenuta a Brodway la prima di Plaza Suite, la commedia firmata da Neil Simon che è stata riadattata in chiave moderna da Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick. La protagonista dell'evento non poteva che essere l'attrice che, dopo aver spopolato con i suoi look glamour in And Just Like That, è tornata a incantare il pubblico col suo stile. L'avevamo lasciata col maxi dress arancione firmato Valentino nell'ultima puntata dell'iconica serie e oggi la ritroviamo in versione fatina tra tulle, glitter e raccolti bon-ton. A accompagnarla in questa nuova avventura è stato il marito, che è stato lieto di calcare il red carpet in sua compagnia, concedendo ai fotografi un rarissimo scatto di coppia.

Sarah Jessica Parker in Prabal Rana Gurung

Chi ha firmato l'abito rosa di Sarah Jessica Parker

Per il red carpet della sua nuova commedia Sarah Jessica Parker ha puntato su un look principesco in pieno stile fatina. Ha sfoggiato un lungo abito rosa firmato Prabal Rana Gurung, un modello ampio "a sacchetto" con una sottoveste in raso pink e sopra uno strato di tulle in tinta tempestato di stelle di critalli argentate. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali grigi con il tacco a spillo e un'elegante acconciatura raccolta con uno chignon alto e voluminoso (pettinatura realizzata dall'hair stylist di fiducia Serge Normant). In questa versione bon-ton l'attrice non sembra forse essere uscita da una fiaba?