Beach blonde: il biondo perfetto che nasconde i capelli bianchi Il biondo più trendy per camuffare i capelli bianchi in modo naturale ed elegante è il beach blonde, una colorazione luminosa e dorata da copiare a Sarah Jessica Parker.

A cura di Federica Ambrogio

Il beach blonde di Sarah Jessica Parker sul set di And Just Like That – @justlikethatmax

Nonostante i capelli bianchi e grigi per molte non siano più un tabù c'è chi preferisce comunque nasconderli con tinte e colorazioni che però spesso possono risultare difficili da mantenere, soprattutto se si tratta di colori scuri e intensi. Il colore perfetto per nascondere i capelli bianchi in modo elegante è il beach blonde, un biondo luminoso, dorato, naturale e super trendy per la primavera 2022 da copiare a Sarah Jessica Parker creato per lei dall'hair stylist di fiducia Gina Gilbert, colorista del salone Serge Normant a New York. Sfoglia la gallery e scopri tutte le tonalità di beach blonde da provare!

Beach blonde, il colore perfetto per nascondere i capelli bianchi

Il beach blonde è una tonalità particolare di biondo che si fonde perfettamente con il capello esaltandone le naturali sfaccettature, anche quelle date dai capelli bianchi e grigi. Per questo motivo il colore sarà del tutto personalizzato su ogni donna. Un colore luminoso e dorato che ricorda l'effetto che si ottiene in spiaggia sulle chiome bionde quando i raggi del sole colpiscono i capelli, e proprio per questo motivo prende il nome di beach blonde, letteralmente "biondo spiaggia".

Con questa particolare colorazione la radice del capello è leggermente più scura delle lunghezze ed è impreziosita da leggere schiariture che raggiungono la radice del capello creando tridimensionalità e permettendo così di camuffare i capelli bianchi in modo discreto ed elegante senza coprirli. Lunghezze e punte sono poi schiarite con la tecnica del balayage per creare movimento e lucentezza sulla chioma. Pe copiare il look di Sarah Jessica Parker è possibile anche schiarire leggermente le ciocche frontali con degli highlights che illuminano il viso rendendolo radioso. Nonostante sia un colore perfetto per le over 50, il beach blonde è la tonalità ideale anche per chi vuole schiarire i capelli in vista della bella stagione e delle prossime vacanze estive o per chi vuole cambiare look ottenendo un effetto naturale ed estremamente luminoso.