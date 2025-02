video suggerito

Chi vince Sanremo 2025 secondo le stelle: le previsioni sui cantanti favoriti alla vittoria del Festival Chi vince il Festival di Sanremo secondo le stelle? Vediamo chi sono i cantanti in gara favoriti, e quelli che potrebbero avere più difficoltà e tensioni: le previsioni astrali.

Inizia Sanremo 2025 e chiaramente noi non vediamo l'ora di sapere quali siano le previsioni sui possibili vincitori. L'astrologia può darci qualche indicazione anche se, chiaramente, di ciascun partecipante in gara dovremmo controllare l'intero tema natale e non sempre è possibile.

Partiamo da una considerazione: non si smentisce l'alto numero di cantanti del segno del Toro che è proprio il segno zodiacale legato alla gola e al canto. In questo segno zodiacale l'unione tra Giove e Venere rende molto portati al canto come espressione artistica. Elodie, Giorgia, Serena Brancale, Massimo Ranieri, Olly e Tony Effe.

Se guardiamo però all'oroscopo di questo periodo, quindi all'influenza dei pianeti in transito sui pianeti (il Sole principalmente) dei cantanti in gara a Sanremo, mi sento di dire che i cantanti favoriti siano quelli nati sotto i segni d'aria e, ancora di più, gli Acquario. Perché? Prima di tutto perché Giove, pianeta della fama ma anche della fortuna, transita in Gemelli quindi a favore dei segni d'aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) e l'Acquario conta anche sul favore di Venere in sosta. I cantanti in gara nati sotto il segno dell'Acquario sono solamente tre: Simone Cristicchi, Noemi e Kekko Silvestre dei Modà.

Brunori Sas, Fedez, Gaia, Lucio Corsi, sono nati sotto il segno della Bilancia e di questi mi sentirei di puntare su Brunori Sas che vede avvicinarsi un bel Plutone a favorissimo del suo Sole: simbolo di meravigliosa trasformazione. Marcella Bella è nata invece sotto il segno dei Gemelli.

I cantanti in gara a Sanremo che invece saranno più affaticati da stress e tensioni potrebbero essere Francesco Gabbani e Tormento con Saturno contro e Giove che non aiuta.

Per quanto riguarda invece il conduttore di Sanremo Carlo Conti direi che ci possiamo aspettare un buon successo: lui è Pesci con Saturno congiunto al Sole che porta affaticamento e tensione ma anche ottimi risultati. La sua bella Luna in Acquario invece si gode una meravigliosa energia di Giove a favorissimo: tanta emozione ma anche bellissimi riconoscimenti.