Sangiovanni con il cappuccio alle sfilate di Milano: la svolta di stile è in total black Il cantante Sangiovanni ha detto addio ai look colorati e pop: alla Milano Fashion week veste di nero con la giacca oversize in tessuto tecnico.

A cura di Beatrice Manca

La Settimana della Moda dedicata alle sfilate maschili è entrata nel vivo e Milano si è riempita, ancora una volta, di moda, sfilate, feste e eventi. Non sono mancate le star in prima fila, inclusi molti cantanti: alla sfilata di 1017 ALYX 9SM il più fotografato è stato Sangiovanni, che ha stupito i suoi fan con un nuovo stile dark e underground.

Il look total black di Sangiovanni

Sangiovanni è amatissimo per la sua musica ma anche per il suo stile eclettico e genderless: non stupisce quindi che sia stato invitato alle sfilate milanesi. Il cantante era ospite del brand 1017 ALYX 9SM, disegnato da Matthew Williams (che è anche direttore creativo di Givenchy). Alla fine dello show il cantante è andato personalmente a salutare lo stilista e i due si sono abbracciati. Per l'occasione Sangiovanni ha stupito i fan con un look assolutamente particolare e inaspettato: pantaloni sfrangiati neri, pullover nero con cappuccio e una giacca in tessuto tecnico oversize del brand.

Sangiovanni indossa 1017 ALYX 9SM

Sangiovanni con il cappuccio "doppio"

Una vera svolta di stile dark e underground: Siamo abituati a vederlo vestito di colori accesi, dal fucsia al viola, con dettagli pop e ironici, e lo ritroviamo vestito totalmente di nero. Chi ha firmato il look? Ovviamente Matthew Williams: giacca e marsupio fanno parte della collaborazione 6 MONCLER 1017 ALYX 9SM con famoso il marchio di piumini.

La giacca 6 MONCLER 1017 ALYX 9SM

Ma il dettaglio più originale del look è sicuramente il cappuccio che nascondeva i capelli biondi del cantante: quasi un balaclava, stretto intorno al mento, che dava l'impressione di essere ‘doppio' e sovrapposto a un altro cappuccio. Unico tocco di colore? La manicure, la sua firma di stile!